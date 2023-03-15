Виставка “художниці серця”, харків’янки Соні Морозюк відкриється в музеї ім.Й.Бокшая

“Весна переможного року” — виставка-продаж живопису художниці з Харкова Соні Морозюк відкриється у четвер, 16 березня, в Закарпатському обласному художньому музеї ім. Й.Бокшая. Триватиме експозиція 2 тижня, всі виручені з квитків кошти перерахують на потреби 128 гірсько-штурмової бригади, — розповіла Varosh креативна директорка художниці Дар’я Буряченко.

— На виставці буде представлено понад 35 робіт художниці, це сучасний живопис, абстракція, — сказала вона. — Соню Морозюк часто називають “художницею сердець”, тому що вона відчуває мистецтво серцем: кожна її картина має певний напис, який знаходить відгук у серцях глядачів. Виходить, що написи — як “паролі” до людей, які допомагають їм вивільнити певні емоції.

У Соні Морозюк наразі багато спіль1них проєктів з “Укрпоштою” (листівки з малюнками художниці продаються у відділеннях пошти), ПриватБанком, в процесі колаборація з Укрзалізницею. “Одеський винний завод” випустив ігристе вино з малюнком Соні на етикетці.

Художниця останні 5 років живе в Києві, виставку ж в Ужгороді запропонували провести організатори — БФ Н0pe.ua та «YAREMA FOUNDATION». Пройде вона за підтримки Закарпатської ОВА та Департаменту культури. Це перша персональна музейна виставка художниці.

Відкриття виставки відбудеться в четвер, 16 березня, о 16:00, триватиме вона 2 тижні. Вартість квитка — 100 грн.

Varosh

Фото: зі сторінки Соні Морозюк в Instagram

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.