Виставка харків’янки з Ужгорода Олени Аляб’євої відкрилась у Києві

У Київській муніципальній галереї мистецтв відкрились одночасно дві персональні виставки мисткинь з Ужгорода: Олени Алябʼєвої «Зсередини про зовнішнє» (живопис та графіка) та Лесі Улибіної «Ex Spatium» (паперова пластика та графіка). Для харків’янки Олени Аляб’євої, яка переїхала до Ужгорода разом з родиною на початку повномасштабного вторгнення, це перша персональна виставка в Ужгороді. На ній представлено 47 робіт художниці — живопис і графіка.

— Це намагання відобразити мій внутрішній світ, переживання через колір, — пояснила Олена Аляб’єва Varosh. — Тобто, вплив зовнішнього світу на мій внутрішній і навпаки. Тому що я намагаюся через колір, через якісь яскраві барви компенсувати непросте наразі реальне життя. Може трохи якихось позитивних моментів.

Загалом на цій виставці більша частина робіт створена в час повномасштабної війни, є також кілька творів з давнішого часу, як-от серія «Геометрія простору», започаткована ще в Харкові. Жінка каже: початок війни, величезний стрес їй допомагала подолати творчість. Перші два місяці родина жила в Падіюні, в гімнастичному залі…

Не могла не малювати

— На той момент творчість мене врятувала. Я не можу не малювати… Я малювала якісь рисунки, ескізи, малюнки, малювала весь час, в Ужгороді докупила собі необхідне приладдя, частину друзі переслали мені з Харкова. Ми з чоловіком хотіли приїхати в Ужгород на сакури, але не за таких умов, звичайно…

За цей час в Олени Аляб’євої було кілька виставок в Америці: в рамках проєкту «Конфлікт арт» її роботи та ще ряду українських художників, побачили у 2022-2023 роках в Арлінгтоні, у Вашингтоні. Там була серія графічних робіт Олени про Ужгород “Біле місто”.

Виставку в Києві відкривав Народний художник України Валерій Франчук, телефоном до неї долучився також журналіст і дослідник мистецтва Андрій Будкевич, який допоміг у координації виставки. Експозиція триватиме до початку червня. Водночас в Ужгороді роботи Олени Аляб’євої можна побачити у Художньому музеї ім.Й.Бокшая на виставці “Квітень у квадраті”.

Нагадаємо. Олена Аляб’єва є також акторкою в театрі-студії переселенців “УЖіК”.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото надані Оленою Аляб’євою

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