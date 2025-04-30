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Вишиванка для захисника: ужгородців запрошують долучитися до флешмобу

30 Квітня 2025 252

Волонтери “Руху підтримки закарпатських військових”, які постійно опікуються пораненими захисниками в лікарнях Ужгорода, запрошують долучитися до символічного флешмобу “Вишиванка для захисника” і подарувати таку сорочку пораненому військовому. У більшості з них вишиванки ніколи ще не було, тому до Дня вишиванки це буде дуже гарний подарунок і підтримка для хлопців, розповіла Varosh волонтерка Вікторія Суліма.

— Хлопці перебувають у наших лікарнях 5-9 місяців. Наприклад, військовий Сергій нещодавно “відзначив” рік свого лікування в Ужгороді, — каже вона. — Ми часто вітаємо хлопців з днем народження, даруємо вишиванки. Кожен дуже радіє! Тому ми подумали подарувати їх до Дня вишиванки 15 травня! Можливо, не справжню домоткану, а хоча б футболку з орнаментом, це фінансово доступніше …

Мова йде орієнтовно про кілька десятків поранених військовослужбовців, якими опікується “Рух підтримки” в міській лікарні та в психоневрологічному диспансері.

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Ужгородців запрошують долучатися до флешмобу “Вишиванка для захисника” колективами, записати водночас і відеопривітання:

— Ми тоді зможемо в чат з хлопцями ці привітання скинути, це було б для них дуже приємно й додало б мотивації швидше одужвати, — каже Вікторія Суліма.

Долучитися до флешмобу можна й одноосібно, надіславши донат на волонтерську банку для поранених та вказавши своє ім’я.

Зоряна Попович, Varosh

Головна світлина ілюстративна

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