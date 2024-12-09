Міжнародний вишитий рушник єднання “Цвіт вишиванки” з вишитим орнаментом Закарпаття передали сьогодні наступному регіону для продовження естафети. Рушник приїхав на Закарпатті в серпні з Буковини і спеціальна комісія, порадившись стосовно орнаменту, зупинилась на тому, який за структурою композиції, підборі колірної гами був би автентичним, поширеним на більшості території краю, мав свою символіку та розкривав певний зміст.

— Було багато дискусій, ми переглянули багато колекцій з фонду Закарпатського музею народної архітектури і побуту і зупинились однозначно всі на рушнику початку минулого століття Іршавського району, — розповіла Varosh Ганна Дрогальчук, директорка «Закарпатського обласного організаційно-методичного центру культури». — Його орнамент, композиція і колористика найбільш відповідає нашому мультикультурному краю. По суті ми зробили репліку цього рушника.

Вишивали частину Закарпаття три вишивальниці: Олена Ваш, Анна Гайдук та Людмила Губаль. Вишили майстрині орнамент досить швидко — за три тижні. Попередньо на загальному полотні створили схему вишивки, відтак майстрині приходили до обласного організаційно-методичного центру культури, де зберігався рушник і вишивали. Закарпатська академія мистецтв допомогла створити схему і підібрати шрифт самого напису “Закарпаття” і гербу області.

Вишита орнаментальна композиція, за словами Ганни Дрогальчук, вмістилася на ділянці в 30 см, як і кожен регіон України. Класичний орнамент був трохи збільшений, вишитий традиційною технікою — хрестиком, на вишивку пішли нитки 10 кольорів.

— Я думаю, що наша частина рушника дуже яскрава, гарно і майстерно виконана. Вона гідно представляє вишивку Закарпаття — цей автентичний малюнок з самого серця Іршавщини, — каже директорка центру.

Із Закарпаття в Америку

Сьогодні організатори акції прийняли рушник і повезли до Америки, де до роботи візьмуться майстрині української діаспори.

Нагадаємо, мистецько-патріотичний проєкт Міжнародний вишитий рушник єднання “Цвіт вишиванки” був започаткований на Тернопільщині в 2013 році. За задумом організаторів, полотно завдовжки понад 12 метрів повинне об’єднати орнаменти всіх областей України, а також української діаспори в усьому світі. Так, досі рушник уже побував у 9 країнах, 13 областях України та м.Київ, а також був вишитий майстрами з АР Крим.

Кінцевий результат проєкту передбачає представлення 24 орнаментів з українських областей, АР Крим і міста Київ та 26 узорів країн компактного проживання української діаспори. Готовий виріб передадуть до Національного музею архітектури та побуту ім.Пирогова в Києві.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Закарпатської ОВА

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