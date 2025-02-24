Вишитий календар опору: в Ужгороді стартувала виставка, що фіксує дні спротиву України

Перформативну мобільну виставку-акцію «СТОЇМО», що символізує безперервний опір українського народу розгорнули сьогодні на площі Театральній в Ужгороді. Центральним елементом проєкту є вишитий «Календар боротьби», який фіксує кількість днів від початку окупації Криму 20 лютого 2014 році. Сьогодні — 4023-й день війни та української стійкості водночас.

— Тло інсталяції зроблене за мотивами орнаменту вишиванки Степана Бандери, — пояснила Varosh натхненниця й авторка інсталяції, ужгородська мисткиня Андріана Данилюк «Етна». — Сорочку з таким же орнаментом носив й колишній Головнокомандувач Валерій Залужний. Тому цей узор викликає асоціацію зі спротивом та боротьбою.

Кожна дата календаря вишита окремо, день за днем нагадує про ціну свободи та силу духу українців. В Інстаграмі команда створила сторінку мистецького маніфесту “Календар боротьби”, де щодня вестиметься відлік днів спротиву.

“Стоїмо” — це не просто акція, це — рух, це символізує безперервний опір українського народу, каже мисткиня.

Андріана Данилюк розповіла: ідея інсталяції виникла спонтанно, вишивала її разом з подругами, загалом на роботу пішло три доби. Мисткиня працює в етностилі з різними матеріалами: пряжею, тканиною, деревом, глиною, а також займається живописом.

Виставка “Стоїмо” буде на площі Театральній тиждень, щодня команда буде перегортати календар, ілюструючи дні, продовж яких українці виборюють свою свободу. Потім інсталяція поїде містами Закарпаття та України.

Ще одне завдання акції — зібрати кошти на РЕБи для військових. Збір проводить фонд “Українотворці”, приєднатися до нього можна за посиланням.

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Зоряна Попович, Varosh

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