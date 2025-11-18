Виріс у Мукачеві: Станіслав Туріна став лауреатом премії імені Казимира Малевича – 2025

Художник, письменник і куратор Станіслав Туріна став лауреатом Мистецької премії імені Казимира Малевича – 2025.

Урочиста церемонія вручення відбулася у Національному художньому музеї України після п’ятирічної перерви в роботі премії, повідомляє Міністерство культури України.

Як лауреат премії, митець отримав 5 тисяч євро від Польського інституту в Києві, а також запрошення на мистецьку резиденцію у 2026 році від Центру сучасного мистецтва “Замок Уяздовський” у співпраці з Інститутом Адама Міцкевича.

Хто такий Станіслав Туріна

Станіслав Туріна народився у Макіївці на Донеччині, виріс у Мукачеві на Закарпатті. Він є художником, письменником, куратором та волонтером, а також співзасновником кількох важливих культурних ініціатив.

Зокрема, Станіслав Туріна – співзасновник проєкту “ательєнормально”, який об’єднує митців із синдромом Дауна та без нього. Перша виставка проєкту, “Пака, палиці, палка”, відбулася восени 2024 року.

Також митець був співзасновник та учасником львівської “Відкритої групи”.

У 2010 році Станіслав Туріна разом із друзями-художниками започаткував фестиваль вуличного та графіті-мистецтва BlackCircleFestival. Перші події фестивалю відбувалися на полонині Руній на Закарпатті, а також у Понінці на Хмельниччині та в Яремчі на Івано-Франківщині. Фестиваль фінансували самі митці, а його головною ідеєю було “вписати мистецтво у довколишній простір”.

Роботи Станіслава Туріни неодноразово представляли Україну на міжнародних подіях, зокрема на Венеційській бієнале.

Про премію імені Каземира Малевича

Мистецька премія імені Казимира Малевича заснована у 2008 році Польським інститутом у Києві та Центром сучасного мистецтва “Замок Уяздовський”. Премія присуджується раз на два роки українським митцям і мисткиням віком до 45 років за внесок у розвиток сучасного візуального мистецтва.

Метою премії є вшанування пам’яті Казимира Малевича – художника польського походження, який народився у Києві, а також підтримати розвиток сучасного українського мистецтва.

Серед лауреатів та лауреаток попередніх лауреатів – Алевтина Кахідзе (2008), Стас Волязловський (2010), Жанна Кадирова (2012), Лада Наконечна (2014), Нікіта Кадан (2016), Іван Світличний (2018) та Саша Курмаз (2020).

До складу міжнародного журі премії 2025 року увійшли Ярослав Ґодун, Ольга Висоцька, Алевтина Кахідзе, Саша Курмаз, Анна Лазар, Данієль Музичук, Олеся Островська-Люта, Тетяна Філевська та Моніка Шевчик.

Організаторами та партнерами Премії Малевича 2025 виступили Польський інститут у Києві, Центр сучасного мистецтва “Замок Уяздовський”, Інститут Адама Міцкевича, Український інститут, Музей мистецтва в Лодзі, Галерея “Арсенал” у Білостоці та Національний художній музей України.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Головне фото: Валентин Кузан

