Новини

Виноградник замість аудиторії: майбутні винороби Закарпаття вчилися на полях Шато Чизай

6 Жовтня 2025 60

Провідна виноробня Закарпаття й одна із найвідоміших в Україні – Шато Чизай – вперше запросила гостей на збір винограду.

Компанія вже має традицію влаштовувати корпоративний збір, коли на виноградники виходить вся команда – від бухгалтерів і до працівників лінії розливу, щоби підтримати своїх виноградарів у сезон, коли кожен день є важливими робочі руки. Цьогоріч збір поєднали із навчальною програмою для студентів профільних спеціальностей – у рамках освітнього проєкту Chateau Chizay Academy. Участь у заході взяло понад 30 студентів. 

“Академію ми створили ще у 2018 році з метою просвітництва, розвитку винної культури та популяризації українського виноробства. Провели кілька семінарів для виноградарів і виноробів, а ще тих, хто працює в туризмі та сфері гостинності, адже Закарпаття – туристичний регіон. А зараз уперше запросили студентів на практикум під час сезону збору врожаю. Хочемо показати, як це працює на ділі, в бізнесі. Наша ціль – щоби вони власноруч доторкнулися до створення вина”, – каже Олеся Спіцина, комерційна директорка виноробні

Олеся Спіцина, Шато Чизай

2,8 тонни Піно Нуар для виготовлення преміального витриманого вина

До ініціативи долучилися майбутні виноградарі та винороби – студенти кафедри плодоовочівництва та виноградарства біологічного факультету УжНУ та Свалявського технічного коледжу НУХТ. Окрім практикуму зі збору винограду сорту Піно Нуар фахівці компанії провели два освітні модулі про виноградарство і виноробство. Увагу приділили, зокрема, етапам догляду за лозою та визначенню готовності врожаю.

Студент УжНУ Максим Москаль поділився двома мріями – хоче започаткувати власне виноробне виробництво і сподівається, що колись українські вина вийдуть на один рівень із найкращими у світі та конкуруватимуть із Францією й Італією. 

студент Максим

Студент Максим мріє започаткувати власне виробництво

“Найбільші враження від масштабу, цікаво це побачити на власні очі. Дізнався про нові сорти, обрізку винограду, захист лоз, стилі вина, побачив виробничі потужності. Виноградарство і виноробство – складна робота, до якої треба ставитися відповідально. І збирати виноград – дуже непросто”, – каже хлопець.

Разом з командою виноробні студенти і туристи зібрали 2,8 тони відбірного винограду сорту Піно Нуар, з якого має народитися преміальне витримане вино.

*Ця публікація не є рекламною. Наше медіа не отримувало фінансової винагороди за її створення чи розміщення. Ми поділяємо інтерес до цієї теми та публікуємо матеріал виключно в рамках партнерських відносин, що базуються на спільних цінностях і прагненні висвітлювати важливі суспільні питання.

Varosh за інформацією виноробні Chateau Chizay
Фото: Сергій Гудак

