Виноградник замість аудиторії: майбутні винороби Закарпаття вчилися на полях Шато Чизай

Провідна виноробня Закарпаття й одна із найвідоміших в Україні – Шато Чизай – вперше запросила гостей на збір винограду.

Компанія вже має традицію влаштовувати корпоративний збір, коли на виноградники виходить вся команда – від бухгалтерів і до працівників лінії розливу, щоби підтримати своїх виноградарів у сезон, коли кожен день є важливими робочі руки. Цьогоріч збір поєднали із навчальною програмою для студентів профільних спеціальностей – у рамках освітнього проєкту Chateau Chizay Academy. Участь у заході взяло понад 30 студентів.

“Академію ми створили ще у 2018 році з метою просвітництва, розвитку винної культури та популяризації українського виноробства. Провели кілька семінарів для виноградарів і виноробів, а ще тих, хто працює в туризмі та сфері гостинності, адже Закарпаття – туристичний регіон. А зараз уперше запросили студентів на практикум під час сезону збору врожаю. Хочемо показати, як це працює на ділі, в бізнесі. Наша ціль – щоби вони власноруч доторкнулися до створення вина”, – каже Олеся Спіцина, комерційна директорка виноробні.

2,8 тонни Піно Нуар для виготовлення преміального витриманого вина

До ініціативи долучилися майбутні виноградарі та винороби – студенти кафедри плодоовочівництва та виноградарства біологічного факультету УжНУ та Свалявського технічного коледжу НУХТ. Окрім практикуму зі збору винограду сорту Піно Нуар фахівці компанії провели два освітні модулі про виноградарство і виноробство. Увагу приділили, зокрема, етапам догляду за лозою та визначенню готовності врожаю.

Студент УжНУ Максим Москаль поділився двома мріями – хоче започаткувати власне виноробне виробництво і сподівається, що колись українські вина вийдуть на один рівень із найкращими у світі та конкуруватимуть із Францією й Італією.

“Найбільші враження від масштабу, цікаво це побачити на власні очі. Дізнався про нові сорти, обрізку винограду, захист лоз, стилі вина, побачив виробничі потужності. Виноградарство і виноробство – складна робота, до якої треба ставитися відповідально. І збирати виноград – дуже непросто”, – каже хлопець.

Разом з командою виноробні студенти і туристи зібрали 2,8 тони відбірного винограду сорту Піно Нуар, з якого має народитися преміальне витримане вино.

