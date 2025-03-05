Вино від закарпатської виноробні Шато Чизай здобуло Золоту медаль світового конкурсу Mundus Vini

Солодке вино Furmint Late Harvest від виноробні Шато Чизай експерти міжнародного конкурсу Mundus Vini International Wine відзначили золотою медаллю. За прихильність експертів світового рівня змагалося 12 тисяч взірців.

Ідея зробити вино пізнього врожаю із сорту білого винограду Фурмінт виникла 8 років тому, розповів власник виноробні Геннадій Гутман. Створили його з винограду, який зростає на винограднику у селі Мідяниця. До цього тривалий час виноградарі та міжнародні консультанти винорбні спільно чекали, коли станеться ураження ягід благородною пліснявою Botritis cinerea.

Так, особливість і складність технології виготовлення вина пізнього врожаю полягає в тому, аби дочекатися спеціальних умов. Ягоди залишають на лозі довше, ніж зазвичай, при цьому, їх має вразити благородна пліснява – Botrytis cinerea. Цвіль природним чином висушує ягоди винограду, перетворюючи їх майже на родзинки. Внаслідок втрати майже всієї води цукор у ягодах стає концентрованішим, а кислотність винограду змінюється. Виготовлені з такого винограду вина виходять дуже солодкими, десертними.

Міжнародний винний конкурс Mundus Vini International Wine заснований німецьким видавництвом Meininger Verlag, проводиться з 2001 року в Німеччині, в місті Нойштадт. Це найбільший німецький проєкт з міжнародним охопленням.

Конкурс проводиться двічі на рік, включаючи весняну та літню дегустації. Участь у ньому беруть винороби з усіх винних регіонів світу, включно із тими, які розвиваються.

Останній, 36-й Grand International Wine Award MUNDUS VINI відбувався з 25 лютого до 2 березня.

Метою конкурсу є сприяння якості й різноманітності вина, а також збільшення продажів тихих та ігристих вин у всьому світі.

Професійне журі конкурсу – це провідні експерти, Masters of Wine, байери, сомельє, представники винних медіа та відомі винні блогери з більш ніж 40 країн Європи, Азії, Африки, Північної та Латинської Америки.

За результатами оцінювання вина-переможці представляють на презентації та церемонії нагородження на провідній міжнародній виставці ProWein 2025.

Окрім вина від закарпатської виноробні Шато Чизай, цього року кілька престижних нагород конкурсу отримав також ще один український винний бренд з Одеси Big Wines.

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

*Ця публікація не є рекламною. Наше медіа не отримувало фінансової винагороди за її створення чи розміщення. Ми поділяємо інтерес до цієї теми та публікуємо матеріал виключно в рамках партнерських відносин, що базуються на спільних цінностях і прагненні висвітлювати важливі суспільні питання.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук Шато Чизай

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.