Винним у зґвалтуванні дівчини на Воловеччині не обрали запобіжного заходу

У справі про зґвалтування на Воловеччині Закарпатський апеляційний суд відмовив у обранні запобіжного заходу кривдникам. Про це йдеться на сторінці авдвокатського об’єднання “Міллер” у мережі Фейсбук.

В повідомленні йдеться, що суд без виклику сторін розглянув клопотання і не задовольнив його. При цьому сам послався на главу 18 КПК України, у якій чітко зазначено, що розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, обвинуваченого, його захисника. Але ані позиція прокурора щодо ризиків, ані думка обвинувачених, суду, ймовірно, не була цікавою.

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За вироком суду першої інстанції кривдників звільнили від реального відбування покарання з випробуванням.

“Наші адвокати Ілля Воробйов та Наталія Баранова спільно з іншими адвокатами потерпілої дівчинки подали апеляційну скаргу на вирок суду. Наразі у справі відкрито апеляційне провадження, у якому Закарпатська обласна прокуратура звернулась із клопотанням про обрання запобіжного заходу”, — йдеться в повідомленні.

Додамо, що засновником адвокатського об’єднання «Miller» є відомий правозахисник і адвокат, Герой війни Масі Найєм.

Varosh

Фото: ілюстративне, Главком

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