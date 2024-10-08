Книгу про історію виноробства на Закарпатті від найдавніших часів і до сучасності, спростування міфів та давні традиції і загублені сорти винограду готують до презентації в Ужгороді. З ідеєю книги до журналістки та письменниці Тетяни Літераті два роки тому підійшли співзасновниця винного простору “СироВина” Ольга Тоїчкіна та власниця та директорка компанії «OAK & WINE» LLC та ТМ Bousinage Вікторія Алексович.

— З радянського періоду в нас немає адекватного видання, яке розказувало б справжню історію виноробства в краї, всі видання того часу або наукові, або дуже ідеологічні, — розповіла Varosh Тетяна Літераті. — Мені й самій цікаво було дослідити цю тему, тому що про виноробство я майже нічого не знала. І оскільки маю досвід роботи в архівах і можу працювати з угорськомовними матеріалами, то взялася шукати все про виноробство в Закарпатті від найперших згадок.

Міфи та реальні історії

Все що знайшлося, доволі небагато, каже Тетяна, потім опрацьовували, аналізували та розклали в 7 розділів книги. Фотографій до перших розділів не було, тому, щоб зробити книгу яскравою, вдалися до штучного інтелекту. Тут теж була непроста робота, тому що ШІ не знав, як виглядали наші костюми, наші виноградники і весь час пропонував зображення із сучасними альтанковими закарпатськими виноградниками — “лугошами”.

— Хоча в давні часи наші виноградники мали зовсім інший вигляд, і це теж міф, який нам вдалося спростувати, — розповіла Тетяна. — Раніше був зовсім інший метод формування кущів, називався він корікаш (karikás, угор.), на Середнянщині казали на нього “карічка”, коли лозу закручували колечком, гілки зв’язували дугою зверху, методів зав’язування цього корікаша є багато. Елемент цього формування зображений, до речі, на гербі Ужгорода, якщо звернете увагу. В такий спосіб кожен кущ був окремо, не переплітався з іншими і це давало більше можливостей лозі дихати і прогріватися на сонці. Після Другої світової війни цей метод був повністю забутий.

Про втрачені сорти винограду, про державну виноробню в Берегові, яку нині всі називають мисливським будиночком графів Шенборнів та ще про ряд міфів та реальних історій йдеться в книзі “Винна історія Закарпаття”.

Передзамовлення на це краєзнавче видання вже відкрили, презентують її в кінці жовтня — на початку листопада.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото зі сторінки проєкту в Instagram, головна світлина — ілюстративна

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