“Вина Срібної Землі” перемогли у міжнародному конкурсі винного туризму

Бренд “Вина Срібної Землі” став одним із переможців Громадського голосування на нагородження Wine Travel Awards 2024–2025, набравши рекордну кількість голосів у номінації “Найпривабливіший винний регіон з точки зору туризму”. Конкурс проходив також у ще одній номінації — “Найкраща ідея навчання по винній тематиці”, розповів Varosh очільник Асоціації виноградарів, виноробів та дистиляторів Закарпаття Олександр Гарновді.

— Ми брали участь в обох номінаціях, і, чесно кажучи, це була трошки помилка, бо не могли надати належну увагу другій номінації, по навчанню, але все ж перемогу отримали. І перший етап – це голосування: ми набрали найбільше голосів — 670, якщо не помиляюся. Друге місце отримала Південна Моравія, вона здобула 360 голосів, — сказав Олександр Гарновдій. — “Найпривабливіший винний регіон з точки зору туризму” — я би не сказав, що йдеться про привабливість станом на сьогодні, а це потенційна привабливість регіону. Так би було, напевно, правильніше.

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“Звичайно, Винам Срібної Землі, цій порівняно невеликій дестинації, ще далеко до слави провідних світових винних регіонів – як от Південна Африка або П’ємонт, але ця перемога говорить про значну підтримку українців зі сторони світового співтовариства, у тому числі і виноробів нашої планети.”, — пишуть одні з організаторів про бренд-переможець.

Як пише портал про вино, алкоголь та напої “Drinks+”, лідером голосування у своїй категорії став ще один фіналіст з України – Charitable Gastro Dinners, а в число фіналістів, серед провідних професійних форумів світу та яскравих національних подій увійшов український проєкт BAROMETER International Bar Show.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: ілюстративне

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