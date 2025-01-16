Викладачі профтехосвіти стажуються на підприємствах Мукачева, щоб оновити навчальні програми

У межах інноваційного проєкту проєкту викладачі й директори професійно-технічних училищ з різних областей проходять практичне навчання на підприємствах у різних містах.

Громадська організація «Я І МОЯ ШКОЛА» запустила інноваційний проєкт зі стажування на провідних українських підприємствах для викладачів та директорів закладів профтехосвіти, аби відтак вони могли краще готувати своїх студентів/ок до успішної кар’єри.

Як розповіла у коментарі Varosh кураторка проєкту, керівниця ГО «Я І МОЯ ШКОЛА» Ірина Міньковська, потреба в удосконаленні й розвитку професійно-технічної освіти тривалий час залишалася поза увагою. Тож із початком повномасштабної війни виявилося, що в Україні є великий брак кадрів саме робітничих спеціальностей.

Аби повпливати на ситуацію, громадська організація за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID «Зміцнення громадської довіри» (UCBI) запустила проєкт, покликаний допомогти освітянам розробити сучасні адаптовані програми навчання для студентів закладів професійно-технічної освіти.

«Ми відібрали 50 вчителів і директорів закладів профтехосвіти із прифронтових регіонів – Сумська, Харківська, Дніпропетровська область. Зараз вони проходять практичне двотижневе стажування у 8 містах, як от Львів, Київ, Харків, Кропивницький, Мукачево та інші. Учасників програми приймають успішні бізнеси: залучають їх до виробничих потужностей, знайомлять з процесами й технологіями. Все для того, аби, маючи практичний досвід, учасники проєкту відтак змогли оновити свої навчальні програми професійної орієнтації дітей», – пояснила Ірина Міньковська.

Ще одна мета проєкту, за її словами – це познайомити між собою та поєднати бізнеси та освітян, які працюють саме у напрямку професійно-технічної освіти, зробити їх ближчими та більш ефективними.

Серед бізнесів, які долучилися до проєкту і забезпечують навчальне стажування для викладачів – такі провідні українські компанії, як Kernel, АГРОМАТ, MAKI brand, Alterra Group, !Fest Холдинг і багато інших. Залучені у проєкт підприємства виділяють своїх менторів, які супроводжують учасників проєкту впродовж 2-тижневого навчання.

У Мукачеві, зокрема, освітяни проходять практичне стажування на базі пабу «Таверна».

«На Закарпатті стажуються викладачі училища, яке власне спеціалізується на кухарській справі. Однак лише тільки цим напрямком вони не обмежуються: програма передбачає відвідування майже всіх успішних підприємств у Мукачеві, лекції, тренінги з фінансової грамотності», – сказала Ірина Міньковська.

За підсумком навчання учасники проєкту на основі отриманих знань розроблять 25 унікальних профорієнтаційних програм, адаптованих до актуальних потреб ринку праці. А з наступного навчального року апробовані оновлені навчальні програми викладачі зможуть використовувати у роботі зі студентами.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Іриною Міньковською

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.