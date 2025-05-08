Вийшов друком другий детективний роман ужгородки Ярини Вовк

Закарпатка Ірина Пацкан написала другу книгу — роман “В утробі хижака” — яка стала приквелом до її першого опублікованого роману “Не плач, моя красуне”. Це друга книжка із циклу справжніх українських детективів, — розповіла жінка, яка пише під псевдонімом Ярина Вовк.

— Обидві книжки – це автономні романи, які можуть бути прочитані в будь-якій послідовності, — каже Ірина Пацкан. — Суть книжки полягає в тому, що в ній є дві сюжетні лінії і в першій сюжетній лінії розкривається становлення головної героїні, яка скоро стане профайлеркою, тобто фахівчинею, яка спеціалізується на складанні психологічного портрету злочинця. Вона навчається на факультеті клінічної психології в Києві і відповідно там зустрічається із серійним вбивцею, злочин якого розкриває. Друга сюжетна лінія полягає в тому, що вже через декілька років після тих подій, вона працює кримінальною психологинею в Міністерстві внутрішніх справ та бере участь у розслідуванні серійних вбивств молодих дівчат.

Новий детективний роман “Не плач, моя красуне” видала письменниця з Ужгорода

Книга вийшла друком 6 травня у видавництві “Клуб сімейного дозвілля” і є другою в детективній трилогії про кримінальну психологиню Михайліну Хижняк. Третю, заключну частину Ірина Пацкан уже закінчила писати і вона наразі чекає на свою чергу в друк.

Детектив є одним з улюблених жанрів Ірини Пацкан. Серед фаворитів також психологічний роман, антиутопія, трилери, наукова фантастика, частково містичні романи, містичний реалізм. У своїх перших романах жінка зізналась, що наслідує двох письменників: скандинавського письменника Ю Несбьо та ірландську письменницю Тану Френч.

Презентація роману “В утробі хижака” відбудеться незабаром у “Книгарні «Є»” в Ужгороді.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Аліна Кроткова

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.