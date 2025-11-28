Вихідні в Ужгороді: афіша заходів на 29-30 листопада

Останній тиждень листопада добігає завершення, а отже вже з наступного – вступаємо у період підготовки до різдвяно-новорічних свят.

На вихідні заплановані майстерки з виготовлення різдвяного павука та тематична екскурсія “Коляда та зимові обряди закарпатців”. А з 1 грудня в різних містах і містечках області запрацюють Резиденції Святого Миколая.

Вихідні (29-30 листопада)

У суботу й неділю, 29-30 листопада, на площі Театральній в Ужгороді триватиме благодійний ярмарок на підтримку притулку для безхатніх тварин “Барбос”.

А в еспресо-барі Duffort у ці ж дні проходитиме друга благодійна барахолка, всі кошти з якої підуть на підтримку українських захисників.

29 листопада (субота)

Тематична екскурсія “Коляда та зимові обряди закарпатців”

Екскурсію за донат проведе в Ужгородському скансені гідесса Юліанна Карпова. Під час екскурсії ви дізнаєтесь про обряди та звичаї, які супроводжували холодну пору року: про традиції Святвечора, андріївські гадання та про те, як наші предки передбачали погоду на рік… по звичайній цибулині. А ще у вас буде можливість скуштувати справжній карачун за бабусиним рецептом.

Тривалість екскурсії – 1,5 год.

Участь: донат від 10. Зібрані кошти буде передано на актуальні збори у підтримку ЗСУ.

Вхід на територію музею: за вхідними квитками. Реєстрація обов’язкова за посиланням.

Початок: 15:00.

Вистава “Конотопська відьма”

“Конотопська відьма”, про яку писали New York Times, на яку стоять довгі черги до каси Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка(2024р.) у постановці режисера Івана Уривського, знову в Ужгороді.

– Вистава за повістю Григорія Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма» – бурлескна яскрава комедія, просякнута гумором, але і гумор у нас, українців, завжди дає поштовх до дії, до пошуку досконалості, в першу чергу в самому собі, в кожному із нас, – кажуть у анонсі.

Початок: 18.00 в закарпатському муздрамтеатрі.

30 листопада (неділя)

Майстерка “Різдвяний павук”

Напередодні першого дня зими в Ужгородському скансені можна повправлятися у створенні різдвяних “павуків”. Це – традиційна прикраса оселі на різдвяні й новорічні свята, виготовлена з соломи у формі ромба з підвішеними до його вершин меншими ромбиками.

Майстерку проведе Людмила Губаль, заслужена майстриня народної творчості України, членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва України, голова Закарпатського обласного осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України.

Вартість — 300 гривень (послуги майстрині, матеріали та вхідний квиток).

Обов’язковий попередній запис за музейним номером +380 (95) 424 06 72.

Старт: 14:00.

Концерт скрипаля-віртуоза Василя Попадюка у рамках всеукраїнського туру

Василя Попадюка називають “живим нервом” – в Іспанії, ” мaestro Violin” – в Америці, ” золотою скрипкою” — у Канаді. Артист володіє 15 музичними інструментами, десятки разів перемагав на міжнародних конкурсах та підкорив Канаду, ставши другим серед 15 000 учасників шоу “Велика музична канадська мрія” .

Попри багаторічне життя за кордоном, маестро залишається вірним амбасадором української культури: виступає на світових сценах та невтомно підтримує рідну країну благодійними концертами.

Цього разу він подарує українцям особливу програму, що об’єднає енергію світової музики й душу України.

Концерт Василя Попадюка в Ужгороді відбудеться у Закарпатській обласній філармонії. Квитки за посиланням.

Початок: 18:00.

Вистава “№13”

У Закарпатському обласному театрі – вистава “№13”. Британець Рей Куні є одним із найвідоміших комедіографів сучасності, а його п’єса “Занадто одружений таксист” вже стала світовою класикою. До його найвідоміших комедій належить і “Він, вона, вікно, небіжчик”, яка на театральних підмостках часто йде під назвою “№13”.

– Це ексцентрична комедія положень, де важко вгадати, що відбуватиметься на сцені через хвилину. Тут намішано всього: і любовна історія, і політична сатира, і детектив, і родинна драма. Комедії Рея Куні розраховані на найширше глядацьке коло. Не дивно, що їх часто екранізовують. Сподіваємося, що наша вистава «№13» зацікавить як старше покоління, так і молодше, – розповідає режисер-постановник Михайло Фіщенко.

Початок: 18:00.

Тетяна Клим-Кашуба

Головне фото: Сергій Денисенко

