Вихідні в Ужгороді: Афіша подій на 22-23 листопада

У суботу, 22 листопада, Україна вшановуватиме жертв Голодомору. Традиційно цей день пам’яті припадає на останню суботу листопада.

Цьогоріч українці вшановують пам’ять невинних жертв Голодомору 1932-1933 років, а також масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років саме у прийдешню суботу.

О 16:00 пройде загальнонаціональна хвилина мовчання – з тим, аби згадати про мільйони людських життів, які Україна втратила через Голодомор і масові штучні голоди, та запалити свічку пам’яті.

Відтак розважальних масових заходів у цей день в Ужгороді не передбачається. В неділю подій буде дещо більше, і цікаво, що переважна більшість з них – “театрального” спрямування.

22 листопада (субота)

Вистава “Гра в правду”

Показ відбудеться на Малій сцені Закарпатського облмуздрамтеатру.

В основі сюжету – п’єса Філіппа Лелюша про людей з інвалідністю. Проте розкривається вона не через зневіру та занепадання, а через надихання. Виставу створили в рамках проєкту “Гра в правду – вистава, що змінить світ” за програмою «Культура без бар’єрів» від Українського культурного фонду.

Троє чоловіків – Жиль, Паскаль та Фабріс – разом проводять вечір за келихом міцного, обговорюючи злободенні теми: батьківство, стосунки, гроші, кар’єра. Це простий вечір студентських друзів, у який раптом вривається вона – любов всього університету – Марго. Вона змінює хід гри, розхитуючи їхні струни душі.

Початок: 19:00.

23 листопада (неділя)

Музична вистава “Бременські музиканти”

У Закарпатському муздрамтеатрі чекають на маленьких поціновувачів: покажуть музичну виставу “Бременські музиканти”. Вистава за мотивами відомої казки братів Грімм є однією з найпопулярніших у репертуарі З муздрамтеатру. Постановка Олександра Саркісьянца про музикантів, що понад усе цінують особисту волю, досі має популярність через яскраві костюми та добре відомі пісні.

Початок о 12:00.

Монотеатр МІФ. «Записки божевільного»

Засновником монотеатру «МІФ» є заслужений артист України, актор театру і кіно Михайло Фіца. Найяскравіше свій талант він проявив у моновиставах – чи не найскладнішому жанрі театрального мистецтва. Перебуваючи на сцені віч-на-віч з глядачем, актор настільки переконливий у своїх почуттях, що примушує людей, котрі спостерігають за його грою, забути про всі умовності, які становлять саму суть театру.

Моновистава відбудеться у Закарпатському обласному театрі ляльок «Бавка».

Початок: 17:00.

Плейбек-перформанс “Як тебе звати?”

“Тож, як тебе звати? Чи правда, що людину визначає її ім’я? Адже імена – це люди. За кожним іменем – історія. Ці історії завжди різні: в когось про інакшість, а десь про близькість, інколи про втрату або ж знаходження себе. Перелік невичерпний, та ми певні, що ім’я – це перший крок назустріч… Запрошуємо саме ваші історії бути почутими”, – анонсують організатори.

Зареєструватися на подію можна за формою.

Захід відбудеться в артпросторі Станція Уж (вул. Швабська, 9/2).

Старт: 18:00

Вистава “Кайдашева сім’я”

Класика української літератури оживає на сцені у сучасному та динамічному прочитанні акторів Закарпатського муздрамтеатру. “Кайдашева сім’я” – вічна історія про родинні стосунки, що сповнена іронії, драматизму та колоритного гумору.

У виставі за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького добре знайомий сюжет набуває нового звучання. Конфлікти між поколіннями, непорозуміння, боротьба за життєвий простір – усе це подано крізь призму сучасного театрального мистецтва. Режисер Станіслав Садаклієв сміливо поєднує традиційні мотиви з актуальними сценічними рішеннями, створюючи яскравий і захопливий сценічний образ.

Гострі діалоги, емоційна напруга, гумор та глибина характерів – усе це робить виставу близькою кожному глядачеві. Адже проблеми, які порушує “Кайдашева сім’я”, не втрачають своєї актуальності й сьогодні.

Глядачів чекають у Закарпатському обласному музично-драматичному театрі о 18:00.

Концерт “Від бароко – до року”

На концерт “Від бароко – до року” запрошує Закарпатська обласна філармонія. Тут буде музика епохи бароко в незвичних, неочікуваних аранжуваннях у виконанні органа та ударних та нові інтерпретації світових рок-хітів на органі. Зовсім іншими, незвичними фарбами заграють знамениті “Palladio” Карла Дженкінса, “Токката і фуга” Баха, “В печері гірського короля” Гріга, “Щедрик” Леонтовича, органні переклади відомих бестселерів з мюзиклів Веббера, “The Show Must Go On” Queen та багато іншого.

Орган – Заслужена діячка естрадного мистецтва України Олена Удрас.

Ударні – артист академічного естрадного духового оркестру Закарпатської філармонії Василь Білак.

Початок о 18:15.

Тетяна Клим-Кашуба, Зоряна Попович

Фото: Василь Трофименко

