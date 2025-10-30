Вихідні в місті: афіша подій в Ужгороді 31 жовтня-2 листопада

Цим вихідним весь настрій задає Геловін, хоча будуть заходи і іншого характеру. У готелі “Інтурист-Закарпаття” Резиденція “Вибачте, номерів немає” відкрила два проєкти: Наталі Шевченко “Завтра буде хмарно з проясненнями” та Елени Скубач “Світлові хвилі теплих кольорів вода поглинає першими”. До 11 листопада в Ужгородському скансені триває висавка Сергія Лендєла “Барви рідного краю”.

Осінь у місті: головні культурні події Ужгорода (Доповнено)

31 жовтня (п’ятниця)

Лекція Михайла Марковича в Ужгородському замку

В Ужгородському замку краєзнавець та дослідник історії Михайло Маркович прочитає лекцію про історію фотографічного (візуального) процесу на Закарпатті початку ХХ століття.

Михайло каже, що на події можна буде “відчути дух старовіку, сповнитися ностальнією та подивитися на Карпатський всесвіт крізь об’єктиви мандрівних фотографів”.

Початок о 14:00.

Halloween party у Концертному просторі The Room

Концертний простір THE ROOM (вул. Капушанська, 20) на таємничу вечірку в атмосфері страху та драйву — вогні, дим, музика, і гості, що приховують свої справжні обличчя під масками. На сцені магічний сет забезпечуватимуть DJ Provenzealo та MC Meliss.

“Ти можеш стати частиною кульмінації вечора — глядачі з залу самі обиратимуть найкращих і найкреативніших! 1 місце — 3000 грн; 2 місце — 2000 грн; 3 місце — 1000 грн”

Початок о 18:00.

Танцювальне шоу “Вогонь Грузії”

В Закарпатському муздрамтеатр запрошують на неймовірне танцювальне шоу світового рівня — “Вогонь Грузії” у виконанні Королівського національного балету Грузії.

Балет під керівництвом Гели Поцхішвілі та Маї Кікнадзе вже понад 30 років підкорює серця глядачів по всьому світу. Їхня творчість — це синтез традицій та сучасної хореографії, який відкриває нове обличчя грузинського танцю. “Вогонь Грузії” — це вистава, яка захоплює з першої секунди й не відпускає до фінального поклону.

Початок о 19:00.

1 листопада (субота)

Вистава для дітей “Дід Кузьма і юрба”

Вистава театру ляльок “Бавка” створена на основі п’єси молодого талановитого українського автора і режисера Олександра Кузьміна “Як лисичка пташкою була”. Дія відбувається на пташиному дворі, де мешкають Півень, Курка, Індик, Гусак, а охороняє їх Пес. Та ось одного разу нерозумні птахи вигнали пса зі двору. Провідав про це, туди поспішила завітати Лисичка. Про те, що з цього вийшло, йдеться у виставі.

Вистави починаються об 11:00 та 13:00.

Театралізована екскурсія “Містика та міфи Закарпаття в Скансені”

Туроператор “Muse travel” та “Фортеця” запрошують на театралізовану екскурсію Ужгородським скансеном. “Карпатські легенди оживають серед старовинних хат і гірських вітрів. Відьми, мавки, лісовики та духи — все, про що розповідали наші предки, ви побачите на власні очі у театралізованій екскурсії-виставі”, — кажуть організатори.

Початок о 14:00. Кількість місць — обмежена. Запис у директ. Вартість: 400 грн — дорослі / 300 грн — діти

Дитяча субота у “Книгарні “Є”

У “Книгарні “Є”читатимуть книгу Ріаннон Філдінґ та Криса Чаттертона “10 хвилин до сну. Маленька бабайка” від видавництва “Ранок” і святкуватимуть Геловін разом із наймилішим… та найстрашнішим бабайком!

На зустрічі боротимуться зі страхами темряви, робитимуть спеціальні “анти-бабайкові” вправи та святкуватимуть Геловін у компанії страшенно хорошої книжки.

Реєстрація — у приватні повідомлення до Антоніни @arto.nina. Початок о 12:00 та 14:00.

HALLOWEEN PARTY для дітей в студії LIGHT LINE

Арт-студія Light Line (Капушанська, 145) запрошує провести спільно час за створенням “страшної краси” make up, обіцяють тематичні пісочні пригоди, створення загадкового мила, кіноклуб.

Початок о 16:00. Вартість — 560 грн, вік 5+. Запис у директ.

“Геловінська мафія”

Центр розвитку “Крила” запрошує на гру “Геловінська мафія”. “У темному місті, де панують загадкові постаті, збирається особливе товариство — Геловінська мафія. І саме ти можеш стати частиною цієї гри!” — запрошують організатори. На вас чекає мафія з костюмами, підозрами й хитрими стратегіями; квест “Полювання на Тінь” та “підозрілий” перекус.

Початок о 16:00 (і до 18:00). Вартість: 550 грн. Вік: 9+ років. Дрес-код: твій найкращий моторошний костюм. Для реєстрації пишіть на сторінку центру. 0 (50) 416 88 42.

2 листопада (неділя)

“UZHTRAIL 2025”

На території Шахтинського лісу пройде перший забіг “UZHTRAIL”. Старт – о 10:00 від тераси пивоварні Yuber (вул. Верховинська, 38а). Захопливий забіг у мальовничому лісі нашого міста. Подія має благодійну мету: зібрані від стартових внесків кошти передадуть Федерації адаптивних видів спорту – команді “Gladiator”.

Бігтимуть на дистанції 2, 5 та 10 км та дитячі дистанції. Реєстрація за посиланням.

Містичний квест від Muse travel

В серці Ужгорода прихована історія, про яку не пишуть у путівниках… Старі мури шепочуть забуті імена, а кожна підказка — це уламок минулого, який час намагався приховати. Твій конверт — це ключ. Використай його — і поринь у світ загадок, тіней і символів, що поведуть тебе вулицями старого міста.

Вартість: 300 гр. Реєстрація в директ.

Вистава для дітей “Одарчині іменини”

В театр “Бавка” запрошують малюків на детективну історію про дружбу. Жило-було радісне Поросятко, яке любило співати і безтурботно проводило час у своєї бабці Одарки. І все було добре, але напередодні довгоочікуваних іменин бабця замислила дещо таке, що змусило Поросятко стрімголов кинутися у ліс!

Так починається майже детективна, але дуже добра історія, де маленькому герою доведеться пережити неймовірні пригоди. На своєму шляху Поросятко знайде справжніх друзів, які допоможуть йому впоратися з бідою.

Вистави в театрі починаються об 11:00 та 13:00.

Вистава “Тихе вушко”

Актори Закарпатського музично-драматичного театру запрошують на інклюзивну виставу “Тихе вушко”. Головні герої – казкові тваринки з особливостями, які вчитимуть маленьких глядачів рівності, дружбі та взаємопідтримці.

Початок о 12:00.

“Гордість та упередження” в Ужгороді

У “Книгарню “Є”на проспекті Свободи, 40 запрошують на презентацію книги “Гордість та упередження”, де випускова редакторка Дарина Вавілова та перекладачка Олександра Артюхіна розкажуть про залаштунки роботи над виданням. Ви зможете побачити, як історія звучить українською у новому перекладі, дізнатись, як оживали герої під олівцем ілюстраторки й навіть побачити оригінали ілюстрацій наживо.

Початок о 16:00. Реєстрація за посиланням.

Вистави від Сумського театру для дітей та юнацтва

У п’ятницю (31 жовтня) в драмтеатрі Мукачева, а в неділю в ужгородському ПАДІЮНі покажуть вистави актори Сумського театру для дітей та юнацтва. Мукачівці зможуть подивитися прем’єру драми за творами Лесі Українки “Грішниця”, а в Ужгороді покажуть казку-пригоду “Чарівні руки” (початок о 15:00) та сценічну молитву про місто, яке тримається “Міцно тримай голос землі” (початок о 18:00).

Квитки — за посиланням.

Великий органний концерт у філармонії

Ужгородська музична школа №1 запрошує на великий органний концерт. У програмі – шедеври європейської та української класики у виконанні лауреатів І Відкритого конкурсу юних органістів. Захід – благодійний, на підтримку ЗСУ.

Початок о 17:00.

Вистава “Привиди маєтку Рейвенскрофт”

Вибір гостросюжетної п’єси, що поєднує в собі містику, любовні колізії, трагедію та гумор режисер-постановник пояснює потребою бодай на деякий час відволікти глядача від того стресу, в якому ми опинилися через російську агресію. “Адже мистецтво має й психотерапевтичну дію” – запевняє режисер вистави Михайло Фіщенко.

Початок о 18:00.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото Сергія Денисенка

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.