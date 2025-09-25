Вихідні в місті: афіша подій в Ужгороді 26-28 вересня

Насичену програму впродовж найближчих трьох днів диктує в Ужгороді Всесвітній День туризму. Крім того, закінчується вересень, який був присвячений 80-річчю Закарпатського народного хору, а жовтень в Департаменті культури Закарпатської ОВА оголосили місяцем Закарпатського музично-драматичного театру. Цими вихідними театр відкриває свій ювілейний, 80-й театральний сезон! Водночас нагадуємо, що театр знову запустив “Екскурсії за лаштунки театру”, тому стежте за сторінкою театру у фейсбуці.

26 вересня (п’ятниця)

Інклюзивна вистава “Тихе вушко”

26 вересня у Закарпатському музично-драматичному театрі відбудеться прем’єра інклюзивної дитячої вистави “Тихе вушко”. Головні герої вистави – казкові тваринки з особливостями, які вчитимуть маленьких глядачів рівності, дружбі та взаємопідтримці. У виставі залучені актори муздрамтеатру, зокрема, з інвалідністю у виставі залучені актори Закарпатського муздрамтеатру, зокрема, з інвалідністю. Під час показу працюватиме фахівець із сурдоперекладу.

Виставу покажуть о 12:00 та 15:00.

Всесвітній День туризму в Ужгородському скансені

Ужгородський скансен долучається до святкування Дня туризму і впродовж п’ятниці з 14:00 до 17:30 всі охочі зможуть безоплатно відвідати музей.

Для гостей проведуть екскурсію територією музею “Мова символів: обереги в традиціях Закарпаття”. На 15:00 учасників екскурсії чекатимуть біля каси музею. Приходьте дізнатися, які обереги супроводжували закарпатців від народження до смерті.

“Крафт на рейках”

Ужгородська дитяча залізниця запрошує усіх охочих упродовж всіх трьох днів покататися на дрезині, скуштувати закарпатську кухню та крафтове пиво та донатити на підтримку Закарпатської ТРО.

Заходи починатимуться з 14:00 до 22:00.

Урочистий ювілейний вечір-концерт Заслуженого академічного Закарпатського народного хору

Весь вересень минув у святкуваннях 80-річчя Закарпатського народного хору, артисти проводили різного роду заходи та концерти. Тепер запрошують своїх шанувальників до Закарпатської обласної філармонії на ювілейний вечір-концерт.

На глядачів чекає яскрава святкова програма, зіткана з перлин золотого фонду колективу, кількох творів сучасних закарпатських композиторів і прем’єри унікальної, масштабної сценічної композиції. Зокрема, покажуть й вокально-хореографічну сюїту “Не забудь співаночки наші”.

Початок о 18:00.

27 вересня (субота)

Забіг “Разом проти раку”

Традиційний щорічний забіг на підтримку пацієнтів хворих на рак грудної залози “Разом проти раку” збере охочих на Київській набережній, біля драмтеатру. Uzhhorod Running Club спільно з Мамологічним кабінетом “РаноК” та компанією Avon цим забігом підтримують жінок, які хворіють на рак грудної залози.

Дистанції: 2 км та 5 км. Вартість участі — від 300 грн. Реєстрація з 08:30, старт о 09:00.

Вистава “Котик і Півник”

У театр ляльок “Бавка” запрошують малечу на виставу “Котик і Півник” — про взаємодопомогу та справжню дружбу, яка перевіряється в біді. Прем’єра вистави -27 квітня 2015 р.

Початок вистави — об 11:00 та 13:00.

Екскурсія “За лаштунки театру заради ЗСУ”

Закарпатський музично-драматичний театр відновлює екскурсії за лаштунки. Два дні поспіль, 27 та 28 вересня охочих зазирнути за лаштунки Рудольф Дзуринець особисто проведе цехами театру: заведе у бутафорський цех, де створюються унікальні реквізити; у реквізиторський цех – місце, де створюються сценічні предмети. Покаже гримерно-пастижерний цех, де завдяки перукам та гриму відбувається перевтілення акторів та ще купу цікавих місць!

Для участі просять обов’язково реєструватися за тел +380(93)5523253 (Олена). Початок о 12:00 зі службового входу (з боку вулиці І.Чендея).

Вистава “Чарлі і Шоколадна фабрика”

Це історія про мрійливого хлопчика Чарлі, який, незважаючи на злиденне життя, зберігає доброту, надію і віру в диво. Його шлях до загадкової шоколадної фабрики Віллі Вонки починається із Золотого квитка — таємничого запрошення, що відкриває двері у фантастичний світ солодощів, чудес і випробувань. Разом з іншими дітьми Чарлі вирушає у незабутню подорож де кожен крок — це випробування характеру, а кожна зустріч — урок про щирість, скромність і справжні цінності. Світ, у якому фантазія стає реальністю, а добро — найсильнішою магією.

Постановку за мотивами роману Роальда Дала здійснила артистка театру Яна Богомолова, для якої це був режисерський дебют. Інсценізація – артистки Діани Вишневої. Прем’єра вистави була у червні цього року.

Початок о 12:00.

Morning coffee club

У кав’ярні “Мафін” (Швабська 50/1) запрошують на суботню ранкову каву з англійською. Тема: «English Cooking Class» (умовно, без справжнього приготування). Учні вивчають/повторюють лексику з теми «Food» через ігри та рольові вправи. Кількість учасників до 8 людей. Запис за тел: (050) 017 73 17.

Початок о 10:00, тривалість — година. Вартість: 150 грн.

Відкриття фотовиставки “Закарпаття: у кадрі та серці”

У затишному дворику біля винарні Čopak wine (вул. Волошина, 16) відкриється виставка світлин “Закарпаття: у кадрі та серці”. Ця виставка підсумовує фотоконкурс, який провели до Дня Незалежності України. Її мета — відзначити найкращі фотографії, що передають красу природи, культуру, традиції, архітектуру та життя Закарпаття. У 2025 році конкурс “Закарпаття: у кадрі та серці” об’єднав понад 70 фотографів, які надіслали більше 850 робіт.

У програмі відкриття: представлення робіт, нагородження переможців, дегустація, спілкування. Початок о 12:00.

Безкоштовна екскурсія від Muse travel

До Всесвітнього Дня туризму Muse travel запрошує на вільну екскурсію Ужгородом, де головне — відчути атмосферу, почути несподівані історії та відкрити для себе те, що зазвичай залишається поза увагою. Ви дізнаєтесь таємниці старих вулиць, почуєте легенди, які живуть у серці міста, відчуєте справжній дух Ужгорода.

Початок о 12:00. Реєстрація в директ.

Презентація книги “Від берегів до басейнів”

У Галереї “Ілько” автори — Роберт Левицький, Володимир Тарасюк та Маріан Токар — презентують книгу “Від берегів до басейнів”.

“Це видання присвячене розвитку водних видів спорту на Закарпатті в період з 1856 по 2024 роки. У книзі – історія краю крізь призму 11 державних утворень, де спорт був не лише змаганням, а й інструментом політики”, — каже Роберт Левицький на своїй сторінці в Інстаграм. До видання автори готувалися 12 років, дослідивши понад 160 архівних джерел!

Початок презентації о 16:00, адреса: вул. Кошицька, 28.

Вистава “Венера у хутрі”

На Малій сцені театру покажуть виставу “Венера в хутрі” від режисера Віталія Семенцова. В основі постановки – п’єса Девіда Айвза за романом Леопольда фон Захер-Мазоха. “Венера в хутрі” – містичний трилер-комедія, де реальність змінюється зі швидкістю світла. Дві душі – Томас і Ванда. А між ними – Венера – богиня Кохання. Прагнення фізичного контакту та гіпнотизм потаємних жадань здатні пробудити всередині природні інстинкти з присмаком щирості. Початок о 19:00.

28 вересня (неділя)

Вистава “Принцеса-стрибунка”

На сцені “Бавки” оживає зворушлива та романтична історія Принцеси Ярмилки, яка потрапила під чари злого Чаклуна. Лише безстрашний принц Іржі здатен її врятувати!

Ця вистава, створена за мотивами народних казок чеським драматургом Ладиславом Дворським, відтворена закарпатськими лялькарями в унікальному колоритному жанрі “фолк”. Саме завдяки своїй неповторності, «Принцеса-стрибунка» по праву належить до золотого фонду “Бавки”.

Початок вистави об 11:00 та 13:00.

“День улюблених тваринок” у Panorama ART центрі

У Мистецькому центрі Panorama ART (Заньковецької, 6/23, біля аптеки) запрошують на майстеркласи та конкурси малечу 3-7 років. “Одягайтеся, як ваша улюблена тваринка, або приносьте з собою м’яку іграшку, схожу на неї”, — ажуть організатори.

Початок о 14:00. Запис за тел.: 097-747-08-55; 098-957-07-40.

“Чекаючи на Ґодо”

Актори театру “УЖіК” запрошують на виставу за твором Семюеля Бекета. П’єса, яку називають найвпливовішою драмою ХХ століття, оживає у виконанні “Театру-студії переселенців «УЖіК»” – колективу, що говорить з глядачем мовою досвіду, болю та надії. “Чекаючи на Ґодо” – вистава-переживання. Місцями – смішна, місцями – розбиває серце. І водночас – на диво легка.

Вистава, в якій за абсурдними діями криється життєвий реалізм.

Нагадаємо, минулого року театр «Ужік» виступав із оваціями у Королівському Шекспірівському театрі у Великій Британії.

Початок вистави: о 17:00 у театрі ляльок “Бавка”.

Вистава “Річард ІІІ”

Театралів запрошують на гучну прем’єру минулого сезону й одну з наймасштабніших постановок у репертуарі театру – трагедію “Річард III” за п’єсою Вільяма Шекспіра у режисерському трактуванні заслуженого артиста України Михайла Фіщенка.

“Річард III” – вистава, яка змушує задуматися про природу влади і тиранії. Коли людські амбіції не мають меж, народжується чудовисько. Воно готове зруйнувати все, аби здобути омріяну корону. Зради, вбивства, маніпуляції – це не просто шлях до трону, це – його покликання. Початок о 18:00.

Осінь у місті: головні культурні події Ужгорода (Доповнено)

Афіша доповнюється…

Зоряна Попович, Varosh

Фото Сергія Денисенка

