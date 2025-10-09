Вихідні в місті: афіша подій в Ужгороді 10-12 жовтня

Цими вихідними в Ужгороді пройде Карпатський гірський кінофестиваль, будуть цікаві екскурсії, презентації книг, вечір музики з кінохітів.

Нагадаємо, що в Ужгородському замку триває виставка світлин пам’яті Ігоря Климовича “Вічність у миті”, а в Ужгородському скансені до 20 жовтня ще можна встигнути переглянути першу в Україні масштабна виставка, присвячена феномену українського храмового дереворізьблення.

А в Мукачеві, у галереї Угорського дому імені М.Мункачі, триває виставка робіт відомих мисткинь краю, членкинь Асоціації творчих жінок Закарпаття “Нова форма”. Свої роботи представили заслужена діячка мистецтв України Одарка Долгош, заслужені художниці України Надія Пономаренко, Людмила Корж-Радько й Олена Кондратюк.

10 жовтня (п’ятниця)

Виставка художників “Фокус групи”

На 46-ту виставку художників “Фокус групи” запрошують в Ужгородський замок. Виставка пройде у форматі “живої майстерні” — спостерігайте, як народжується мистецтво просто перед вами, спілкуйтеся з митцями, а також отримайте свій власний портрет за бажанням, який буде створений одразу «наживо» спеціально для Вас.

Початок о 15:00 в галереях на 2 та 3 поверхах.

Кінохіти від Джона Вільямса

В Закарпатську обласну філармонію запрошують послухати музику одного з найуспішніших кінокомпозиторів сьогодення – п’ятикратного лауреата “Оскара”, американця Джона Вільямса.

У програмі вечора – композиції зі всіма улюблених кінострічок “Індіана Джонс”, “Термінал”, “Гаррі Поттер”, “Список Шиндлера”, “Зоряні війни”, “Супермен”, “Парк Юрського періоду”, “Щелепи”, “Патріот”. Відомі саундтреки для шанувальників музики виконуватимуть артисти Академічного симфонічного оркестру філармонії під орудою заслуженої артистки України Вікторії Свалявчик-Цанько.

Початок о 18:30. 11 жовтня (субота)

Ранково-кавова екскурсія Ужгородом

Туроператор “Muse travel” запрошує суботнього ранку на неспішну прогулянку Ужгородом. “Пройдемося історичним центром, дізнаємось, чому “з мене кавіль” — це закарпатське “дякую”, і як кава стала частиною ужгородського життя. Від найстарішої кав’ярні до сучасних ароматних локацій — цей маршрут точно зігріє”, — кажуть організатори.

Початок о 9:00. Вартість — 250 грн. Запис у директ.

Перегляд фільму англійською мовою

Мовна школа “Бенефіт” запрошує на вечір кіно, англійської та гарного настрою. “Цього тижня фільм буде виключно англійською з англійськими субтитрами — чудова можливість “прокачати” слух і словниковий запас у приємній компанії”, — кажуть організатори.

Вартість — 150 грн. Початок о 18:00 Адреса: ближній Минай, Шевченка, 38 або Ужгород, Заньковецької, 89 (визначать, де більше дітей запишеться – там і проведуть вечір).

Вистава для дітей “Стережися червоного півня!”

Ця вистава навчає малюків обережному поводженню з вогнем, та є чудовим помічником для батьків та вихователів: через цікаву, ігрову форму вона навчає дітей ключовим правилам безпеки. На малечу чекає захоплива та змістовна театральна зустріч із допитливими ведмежатками Топом і Топкою, які потрапляють у пригоди і дізнаються, як важливо стерегтися червоного півня.

Вистава в театрі ляльок “Бавка” почнеться об 11:00 та 13:00.

Вечір іспанської культури

Охочих запрошують зануритись в атмосферу пристрасної Іспанії. У програмі: презентація книги Інни Крулько “Мачо на десерт не буде”, майстер-клас із фламенко, лекція про справжню жіночу дружбу без масок від психологині Олени Пітух, розповідь про особливості іспанських вин і винна дегустація від Вікторії Алексович та ще чимало цікавих моментів спілкування, музики та емоцій.

Початок о 17:00. Локація: конференц-зал готелю “Апартель Ужгород” (вул. Собранецька, 150)

Вистава “Гра в правду”

Актори Закарпатського музично-драматичного театру запрошують на Малу сцену, на виставу “Гра в правду”. Це сучасна, дотепна, але водночас болюча історія про друзів, Жиля, Паскаля і Фабріса та Марго, які вирішили зіграти у гру: сказати одне одному лише правду. Без прикрас, без масок, без “це не на часі”.

І ось тоді починається справжня драма — бо правда, якої вони так бажали, виявляється зовсім не така безпечна. Під фасадом дружби, жартів і келиха вина — старі образи, нерозказані почуття, ревнощі, кохання, яке не сталося, і брехня, яка рятувала. І що ж далі?

Початок о 19:00.

6-й Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль

У театрі ляльок “Бавка” та в артпросторі “Ліс” упродовж суботи та неділі пройде Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль. У програмі добірка фільмів про гори, природу та силу духу, що проявляється у вчинках, живе спілкування з авторами та теплі зустрічі, творчі події для тих, хто шукає натхнення й нові смисли.

Лекції та дискусії проходитимуть в артпросторі, кінопокази — в театрі. Раніше, ми розповідали, які фільми порадив директор фестивалю Дмитро Грешко.

12 жовтня (неділя)

Вистава “Чародій Марабу”

У виставі йдеться про зворушливу дружбу стрункої високої Жирафи і низенького та незграбного Носорога, яких пересварила заздрісна і лукава Мавпочка. Розгублені герої звертаються за допомогою до Чародія Марабу. Відбуваються чарівні перетворення, але наступає мить, коли вони розуміють, що кожен повинен бути таким, яким він є – адже саме у цьому його неповторність і привабливість. Це переконливо доводять юним глядачам автори вистави.

Вистава почнеться об 11:00 та 13:00.

Вистава “Мауглі”

Муздрамтеатр традиційно в неділю опівдні запрошує малечу на виставу. Цього разу актори зіграють у виставі “Мауглі” — про хлопчика, які знайшов справжніх друзів серед тварин джунглів.

Початок о 12:00.

Інтерактивна вистава-гра “Леопардик Ябида”

Агенція свят “Playtime” запрошує дітлахів на інтерактивну виставу-гру — надзвичайно добру та повчальну історію про дружбу, добро та взаємодопомогу, у якій маленький Леопардик Ябида потрапляє у вир веселих пригод. Діти разом із героями стануть частиною інтерактивної гри — співатимуть, танцюватимуть, розв’язуватимуть завдання та допомагатимуть Леопардику знайти справжніх друзів.

Початок об 11:00, адреса: вул. 8 Березня, 43 (нова назва — Героїв 128-ї бригади). Вартість квитка — 350 грн.

Благодійний концерт від хору “Cantus”

Академічний камерний хор “Cantus” запрошує на благодійний концерт “Звуки небес, голоси землі”. У програмі лунатимуть твори українських композиторів — і класиків, і сучасників, і духовна, і світська музика. У 2023-му років тому саме з цією програмою хор “Кантус” розпочав серію концертів країнами Європи, щоб представити слухачам найкращі зразки сучасної духовної музики та зібрати кошти на підтримку Збройних Сил України. Цього разу збиратимуть на засоби захисту для наших військових.

Почнеться концерт у Хрестовоздвиженському Греко-католицькому кафедральному соборі о 13:00.

Вечір детективних розслідувань на книжковому клубі “Ужгород читає”

“Книгочитунів” запрошують до Книгарні “Є” (просп. Свободи, 40) поговорити про трилер Райлі Сейґера “Єдина вціліла” і розслідувати справи разом у грі “Нерозгадані історії”. На вас чекає цікаве обговорення книги; розслідування у грі та тепла атмосфера спільноти книголюбів.

Початок о 17:00. Реєстрація в особисті повідомлення: Антоніна Богданова @arto.nina або +380961350772 (WhatsApp, Viber, Telegram).

Вистава “8 люблячих жінок”

На комедію з убивством запрошують до Закарпатського муздрамтеатру.

У великому маєтку із потужною брамою живе велика “дружня” сім’я, у якій кожен готовий зруйнувати іншу людину за будь-яку ціну, аби просто отримати любов. Чи гроші? Ця історія – детектив, сповнений абсурду і вишуканого гумору. Ключ до розгадки – вже у її руках. Але хто з них – та сама “вона”?

Початок о 19:00.

Вечір при свічках: музика Людовіко Енауді та Ян Тірсен

В Закарпатську філармонію запрошують на неповторний концерт, де у магічному сяйві свічок оживуть найвідоміші твори італійського генія Людовіко Ейнауді та французького маестро Яна Тірсена. Віртуозне виконання подарує вам атмосферу справжнього дива.

Початок о 19:00.

Осінь у місті: головні культурні події Ужгорода (Доповнено)

Афіша доповнюється…

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.