Вихідні у місті: куди піти в Ужгороді у вікенд, 15-16 листопада (Доповнено)

Насичені вихідні: майстеркласи з малювання та гончарства, презентації в книгарнях, кінопоказ та концерт. В Ужгородському скансені, нагадаємо, відкрилася виставка з фондів музею: хрести, ікони, іконостас, обереги, предмети побожності, священницьке убирання та інші речі.

Якщо ми не проанонсували якусь подію – пишіть нам, афіша доповнюється!

15 листопада (субота)

Вистава для дітей “Підкова на щастя”

У театр ляльок “Бавка” запрошують малечу на “Підкову на щастя”. Це історія Ослика, який пішов від Діда з Бабою шукати легкого життя. Він зустрічає у дорозі Ведмедя, Лиса та Вовка і переконується, що насправді найкраще чесно працювати, ніж потрапляти в халепи.

Його пригоди жартівливо та іронічно розкривають актори театру. У формі гри діти засвоюють просту істину, що тільки невтомною працею можна заслужити повагу людей.

Вистави в “Бавці” починаються об 11:00 та 13:00.

Майстерклас “Соковитий натюрморт”

Майстерня “ПростірТворення” (локація проведення після реєстрації) запрошує на атмосферний вечір кольору, експресії та свободи. Писатимуть акрилом — сміливо, яскраво, соковито. Без страху зробити «не так», без оцінок — лише задоволення від процесу. Навички малювання не потрібні. Проводить Аліна Лобанова, запис у директ.

Кількість місць обмежена. Вартість — 1000 грн

Зустріч “Ромови дівочі. Знаю. Хочу. Не роблю”

Якщо всі знають про мистецтво “маленьких кроків”, тоді чому трансформації не відбуваються легко. Як працює внутрішній механізм, який люди називають супротивом? І чому його не треба долати? Як впроваджувати зміни не через тиск та насилля, а через ясність та сумлінність? Запрошуємо на зустріч — відвертий діалог двох дорослих реалізованих жінок. Вас запрошують на зустріч авторка проєкту Катерина Машкара, викладачка, коучиня, дослідниця психічних процесів і людського потенціалу та Катерина Сердечна, модераторка/ інтервʼюерка, бо має постійні питання в пошуку балансу між роботою, еко волонтерською діяльністю і мистецтвом не забивати на себе. Початок о 14:00. Вартість участі 700 грн. Приходьте з подругою – 1200. Локація – простір Студії масажу обличчя @only_face_uzh (вул. Василя Гаджеги, 7а). Щоб забронювати місце, пишіть у директ. Попередній запис обовʼязковий.



Кінопоказ фільму “Fantastic Mr. Fox”

В артпросторі “Станція Уж” (Швабська, 9/2) запрошують на анімаційний шедевр, створений за мотивами книги Роальда Дала, який розповідає про харизматичного лиса, Містера Фокса, який намагається забезпечити свою родину, крадучи їжу у фермерів.

Але, коли його сміливі плани призводять до серйозних наслідків, містер Фокс вимушений зрозуміти, що його гордість може стати на заваді у допомозі близьким. Ця історія про невдачі, та сприйняття їх. Про страх відрізнятись та бути “інакшим”.

Вхід вільний, за реєстрацією. Велике прохання від організаторів не брати їжу яка має різкий та сильний запах(попкорн, чипси, сухарики)!

Осінній майстерклас: малюємо гарбузи

Малювати гарбузи графікою та справжньою кавою з художницею Анною (Ant Lark) запрошують навіть тих, хто ніколи не малював. Це буде саме навчальна подія, де художниця поділиться порадами та власним досвідом в графічному напрямку.

Буде цікаво підліткам від 16 та дорослим, навички малювання не потрібні. Для досвідчених учасників буде вищий рівень складності.

Вартість — 350 грн (в ціну входять усі матеріали та чашка еспресо, якою будемо малювати)

Початок о 14:00. Адреса: кав’ярня Duffort (Площа Петефі, 8а). Тривалість: 1,5–2 години.

Презентація нового бестселера Голлі Джексон

До книгарні “Книголенд” (просп. Свободи, 29) запрошують на презентацію нового бестселера Голлі Джексон “Повернення Рейчел Прайс” — детективного трилеру про зникнення, повернення й правду, яку не завжди варто шукати.

Початок о 14:00. Реєстрація тут.

“Уляна Дель Рей” в Ужгороді

“Уляна Дель Рей” — гурт, культурне явище, ті про кого нічого не писали в Rolling Stone, а мали б. Гурт виступить у просторі Alive, щоб разом співати про гітару, повернутись у 2007-й і вшанувати легенду неорагульсокого поп панку – Богуславу. На вечорі розігруватимуть цікаві трофейні лоти від учасників гурту на потреби НГУ.

Початок о 18:00.

Вистава “Венера у хутрі”

На Малій сцені Закарпатського муздрамтеатру покажуть містичний трилер-комедію “Венера у хутрі” – першу спільну прем’єру між Закарпатським академічним Музично-Драматичним театром та Донецьким академічним обласним драматичним театром, м.Маріуполь – в Ужгороді

Дві душі – Томас і Ванда. А між ними – Венера – богиня Кохання. Прагнення фізичного контакту і гіпнотизм потаємних жадань здатні пробудити всередині природні інстинкти з присмаком щирості.

Початок о 19:00.

16 листопада (неділя)

Вистава “Фабрика ниток”

В театрі ляльок “Бавка” покажуть неймовірну історію про двох ниток, створену за п’єсою Лесі Кічури.

На фабриці ниток завжди кипить робота – працівники керують верстатами, розбавляють кольори, фарбують та сушать нитки. Щовечора, коли робітники повертаються додому, нитки оживають та граються: розповідають історії, граються у квача, хованки й здоганяли. Але одного разу трапилася прикра історія. Чорна фарба виявилася недостатньо чорною, і нитка вийшла бракованою…

Початок вистав – об 11:00 та 13:00.

Вистава “Мауглі”

Маленьких глядачів запрошують до муздрамтеатру на виставу про хлопчика, який жив у зграї хижих звірів у джунглях. Вистава «Мауглі», в якій залучений чи не увесь акторський склад, по праву вважається однією з найяскравіших і найулюбленіших у репертуарі Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв.

Початок о 12:00.

Акція-нагадування про військовополонених

Щонеділі в Ужгороді на площі Петефі проходить мирна акція-нагадування про військовополонених. Організована рідними військовополонених, акція закликає не забувати про захисників, які досі в полоні та зниклі безвісти. “Твоя присутність — це голос за тих, хто мовчить у полоні”, — кажуть організатори. Стежити за новими акціями можна на сторінці активістів.

Початок о 12:00.

Смачна пригода для малечі: майстерклас та шоу

У просторі Playtime (вул.Героїв 128 бригади, 43) чекають малечу об 11:00–12:30 на майстер-клас “Кейк-попси”, бульбашкове шоу та годину ігор. Смачно, яскраво й незабутньо!

Вартість — 350 грн. Бронювання місця тут.

Гончарство у студії Лесі Корж

На групові, індивідуальні та парні майстеркласи запрошує Леся Корж. Робочий час майстерні щодня з 8.30-20.00. Приміщення тепле і сухе. Запис у вайбер: 0970702171

Вартість формується в залежності від формату та тривалості. Адреса: вул.Академіка Шпеника, 4 (“Автошок”), 2 поверх, 5.

Психологічна гра для пар “Королівство”

Хто у вашій родині — стратег, а хто натхненник? Як розподіляються ролі, коли йдеться про спільні рішення? Можливо Вам зовсім не підходить керувати, але чудово виходить виконувати завдання? Гра “Королівство” допоможе подивитися на себе і партнера з нового боку, зрозуміти, як виглядає ваша “сімейна держава” і знайти баланс між лідерством і взаємною підтримкою. Веде тренінг-гру Олена Пітух. Початок о 14:00 у Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Ф. Потушняка (просп.Свободи, 16). Участь безкоштовна. Попередня реєстрація тут.

“Розбір книжкових бойфрендів: чому ми закохуємося у вигаданих героїв”

На розмову запрошують до книгарні Vivat (вул. Шандора Петефі, 2) о 16:00. На читачів чекатиме книжкова блогерка Леся Лесняк. Запис за телефоном: 0312 440 124.

Вистава “8 люблячих жінок”

Закарпатський музично-драматичний театр запрошує на детектив, сповнений абсурду і вишуканого гумору.

Невже для того, щоб дізнатись правду, потрібно когось вбити? Наші вісім жінок приймають правила гри! У великому маєтку із потужною брамою живе “дружня” сім’я, у якій кожен готовий зруйнувати іншу людину за будь-яку ціну, аби просто отримати любов. Чи гроші? Ключ до розгадки – вже у її руках. Та хто з них – та сама “вона”?

Початок о 18:00.

Афіша доповнюється…

Зоряна Попович, Varosh

Фото Крістіни Атрощенко

