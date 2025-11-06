Вихідні у місті: куди піти в Ужгороді 8-9 листопада

Туроператор “Muse travel” допоможу відшукати в Ужгороді всі мініскульптурки, фанатів манги запрошують на зустріч з нагоди річниці клубу, а Донецький драмтеатр покаже в ПАДІЮНі виставу за твором Ремарка з Володимиром Горянським у головній ролі.

Нагадаємо, що в галереї “Ужгород” триває ювілейна виставка Петра Ряски, а в скансені — Володимира Машіки. Шанувальникам творчості “Океану Ельзи”, і не тільки їм, нагадаємо, що в кінотеатрі “Мультиплекс” триває показ документальної стрічки “Океан Ельзи: Спостереження шторму”.

8 листопада (субота)

Вистава для дітей “Про Кожика і Летика”

Еко-вистава для маленьких дітей та їхніх батьків про пригоди кажанчиків Кожика і Летика, де вони доводять, що попри розповсюджені думки про кажанів як про щось небезпечне та неприємне, міфічно-забобонні та несправедливі обвинувачення як «співучасників» пандемії кажани насправді є милими і дуже корисними тваринками.

Вистави в театрі ляльок “Бавка” починаються об 11:00 та 13:00.

Вистава “Чарлі і Шоколадна фабрика”

На сцені Закарпатського музично-драматичного театру малюкам покажуть виставу про хлопчика Чарлі, який, попри злиденне життя, зберігає віру в диво. Золотий квиток дарує йому шанс опинитися на неймовірній фабриці Віллі Вонки — у світі солодощів, чудес і несподіваних уроків. Бо фантазія народжується там, де живе добро. А все, що потрібно, — це віра в диво.

Початок о 12:00.

Інтерактивна зустріч за книгою “Як панди-малята навчились обіцяти”

На зустріч та майстерклас запрошують до “Книгарні «Є»” (просп.Свободи, 40) дітлахів, щоб поговорити про зворушливу історію від Рейчел Брайт і Джима Філда – про любов, довіру та силу обіцянки.

“Високо в горах живуть дві руді панди — Поно і Кету. Вони пообіцяли мамі не відходити далеко й завжди піклуватися одна про одну. Але коли цікавість бере гору, Кету вирушає за обрій – і перед Поно постає важкий вибір”, — анонсують зустріч у книгарні.

Початок о 12:00. Реєстрація — Антоніна Богданова в Instagram, або за телефоном (Viber/WhatsApp/Telegram) +380961350772.

Екскурсія “Знайди їх всі”

Авторська екскурсія-квест від Мuse travel. Гіди пропонують відшукати всі міні-скульптурки Ужгорода та відкрити їхні історії. Початок екскурсії о 12:00. Вартість 250 грн. Місця просять бронювати за посиланням.

Фанатів манги запрошують на річницю

Клубу манги – 1 рік. З цієї нагоди в “Книгарні «Є»” (Корзо, 23) збирають фанатів на вечір, сповнений гoтичної eлегантності, загадок і темної чaрівнocті.

Цікавих запрошують, щоб поринути у світ манги “Темний дворецький” (Black Butler) — в iсторію про аpиcтокpатичний Лондон, небезпечні угоди та бездоганного дворецького, який завжди на крок попереду. Говоритимуть на таємничі теми про Себастьяна, Cіеля та гoтичну атмосферу твору.

Початок о 18:00.

Тренінг-практикум для жінок

Жіночий клуб “Натхненна” запрошує жінок на тренінг про особисті кордони.

Побудувати особисті кордони, щоб не руйнувати стосунки, а зберігати свій внутрішній спокій — мистецтво. Бо ж кордони — це не стіна. Це — любов до себе, яка транслюється світові. Це нагадування: “Тут моя територія! Мій ресурс! Мої потреби! І я нею керую!”

Рік тому пройшла перша зустріч про особисті кордони. Тоді разом з психологинею Оленою Славіною учасниці говорили про те, що саме здатність встановлювати та зберігати межі між вами та іншими людьми є запорукою вашого добробуту у житті та можливості відчути справжню любов. Тепер запрошують на другу зустріч.

Початок о 16:30. Вартість — 400 грн. Реєстрація у приватних повідомленнях.

Вистава “Загадкові варіації”

На Малій сцені Закарпатського муздрамтеатру покажуть інтелектуальну, чуттєву історію про любов, пам’ять і самотність. “Загадкові варіації” – це блискуча гра інтелектів і почуттів, у якій правда народжується між рядками, а любов – постає у найвищій, найболючішій формі.

Відомий письменник, нобелівський лауреат Абель Знорко живе відлюдником, оточений книгами та спогадами. До нього прибуває журналіст Ерік Ларсен – здавалося б, для інтерв’ю. Але розмова швидко переростає у психологічну дуель.

Початок о 19:00.

9 листопада (неділя)

Вистава “Про Валибука, Принцесу Небійся та Довгоборода”

Театр ляльок “Бавка” запрошує малюків на театральну версію казки зі словацького епосу. Головний герой Валибук вирізняється такою надзвичайною силою, що всіх відлякує. Та все починає змінюватися. Здолавши безліч перешкод, мужній парубок рятує викрадену принцесу. А отже – виборює своє щастя!

Вистави в театрі ляльок “Бавка” починаються об 11:00 та 13:00.

Вистава “Червоний капелюшок, або Пригоди в Карпатах”

Закарпатську версію відомої казки Шарля Перро про Червону Шапочку написав і поставив головний режисер театру, народний артист України Анатолій Філіппов. Це одна з найтриваліших постановок Закарпатського муздрамтеатру, що успішно витримує випробування часом.

Початок о 12:00.

Акція-нагадування про військовополонених

Щонеділі в Ужгороді на площі Петефі проходить мирна акція-нагадування про військовополонених. Організована рідними військовополонених, акція закликає не забувати про захисників, які досі в полоні та зниклі безвісти. “Твоя присутність — це голос за тих, хто мовчить у полоні”, — кажуть організатори. Стежити за новими акціями можна на сторінці активістів.

Початок о 12:00.

Тематична екскурсія про ремесла та промисли Закарпаття

В Ужгородський скансен запрошують культурно збагатитися, завітавши на тематичну екскурсію “9 скарбів спадщини: ремесла та промисли Закарпаття”, котрий проведе старша наукова співробітниця Галина Рейтій. Захід присвячено Всеукраїнському дню працівників культури та майстрів народного мистецтва.

Початок о 13:00. Вартість 100 грн. Для реєстрації телефонуйте за номером +380 95 424 06 72 або пишіть на сторінки музею у соцмережах.

Екскурсія “Винний Ужгород”

Туроператор “Muse travel” запрошує на атмосферну екскурсію з дегустацією. Тут кожна вулиця розповість про виноробів, традиції та легенди, що століттями зберігають дух Закарпаття.

“Разом ми пройдемо шлях від перших винних льохів до сучасних виноробень і, звісно ж, спробуємо справжні закарпатські вина”, – кажуть організатори.

Вартість 500 грн.

Вистава “Ніч у Лісабоні”

Донецький академічний обласний драматичний театр у м.Маріуполь – Ужгород запрошує на виставу про історію, яка резонує з сучасною Україною як ніколи.

Під зорями Атлантики звучить сильна історія про кохання, яке не знає кордонів. Усього одна ніч – і ціле життя. Двоє біженців, розірваних війною, зустрічаються у Лісабоні напередодні втечі до Америки. Це не просто втеча з охопленої війною Європи. Він – із втраченим минулим, Вона – з примарним майбутнім. Їхня розмова – це сповідь, прощання, надія. Разом вони проходять крізь втрати, переслідування і страх, намагаючись залишитися людьми в нелюдських умовах. Це про дорогу, яка не має гарантії на повернення. Ніч триває недовго, але її вистачає, щоб прожити ціле життя.

Режисура Юрія Одинокого з Володимиром Горянським у головній ролі перетворює виставу на театральний документ нашого часу.

Виставу покажуть на сцені ПАДІЮНу о 18:00.

Вистава “Про що плачуть верби”

Актори Закарпатського муздрамтеатру запрошують подивитися драму – сценічну версію твору Івана Карпенка-Карого “Безталанна”. Українські верби – носії вікових інформацій. Це можна збагнути, якщо торкнутись їх стовбура, чи крони, вслухатись в шелест – шепіт.

Автор, та режисер – постановник – заслужений артист України Василь Шершун). Пропонується глядачу драма – відгомін, у постановці якої багато сучасної пластики (балетмейстер – Віктор Бабука), використані найкращі композиції гуртів “Даха Браха” та “Перкалаба”, співи Іларія, Юліана. Сценографія від Людмили Бєлої підкреслює оригінальність прочитання.

Початок о 18:00.

Афіша доповнюється…

Зоряна Попович, Varosh

Фото Крістіни Атрощенко

