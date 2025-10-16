Вихідні у місті: афіша подій в Ужгороді на 17-19 жовтня (Доповнено)

Цей тиждень закінчується цілим рядом потужних творчих заходів: відкриються виставки Петра Фелдеші, у різних локаціях Ужгорода та Мукачева пройдуть заходи та виставки творів Йосипа Бокшая, у скансені теж буде цікаво.

Нагадуємо, що в Ужгородському замку триває виставка світлин пам’яті Ігоря Климовича “Вічність у миті”, а в Ужгородському скансені до 20 жовтня ще можна встигнути переглянути першу в Україні масштабну виставку, присвячену феномену українського храмового дереворізьблення. Також протягом 2-х тижнів триває виставка пам’яті Петра Шолтеса у галереї “Ужгород”.

17 жовтня (п’ятниця)

Виставка творів майстрів народного мистецтва Закарпаття “Мистецтво з кореня роду”

Виставка, де свої роботи презентують знані митці нашого краю, які упродовж багатьох років творять у кращих народних традиціях, популяризуючи та зберігаючи їх для нащадків.

На виставці буде представлено різьбу по дереву, кераміку, вишивку, витинанки, бісероплетіння, валяння вовною, кукурудзоплетіння (шумелин), гачкування, вовноткацтво і лозоплетіння.

Відкриття о 14:00, в Ужгородському скансені.

Виставка Петра Фелдеші “Творити, споглядаючи Боже творіння”

В залах Художнього музею ім.Й.Бокшая свої роботи масштабною ретроспективною експозицією представить відомий живописець, графік, аквареліст, художник-монументаліст Петро Фелдеші. Презентація творчого доробку стане продовженням серії виставок, присвячених 80-річчю з дня народження, яке митець відзначав торік.

Доробок Петра Фелдеші налічує кілька тисяч живописних і графічних творів, зокрема, його знаменитих акварелей, які митець створює в особливій техніці “а la prima”. Як художник-монументаліст він прикрасив громадський простір низки країн близько 130-ма роботами.

Відкриття виставки о 16:00.

Концерт Нікіти Кісельова

Романтичний співак та композитор Нікіта Кісельов у рамках уру на підтримку нового альбому “Обережно, любов!” виступить з концертом у Закарпатській обласній філармонії. Нікіта Кісельов відкриває нову грань своєї творчості — інтимну, чуттєву і максимально відверту.

Початок о 19:00.

Вистава “Венера у хутрі”

Містичний трилер-комедія, де реальність змінюється зі швидкістю світла, покажуть у Закарпатському муздрамеатрі. Перша спільна прем’єра між Закарпатським академічним Музично-Драматичним театром та Донецьким академічним обласним драматичним театром, м.Маріуполь – в Ужгороді

Дві душі – Томас і Ванда. А між ними – Венера – богиня Кохання. Прагнення фізичного контакту і гіпнотизм потаємних жадань здатні пробудити всередині природні інстинкти з присмаком щирості.

Початок о 19:00.

18 жовтня (субота)

Вистава “Вередливе Зайченя”

У театр ляльок “Бавка” малят запрошують на інтерактивну виставу-гру.

На казковій лісовій галявині, у затишній хатинці казкового лісу живе миле, але дуже вередливе Зайченя. Воно ні з ким не хоче гратися, товаришувати чи розмовляти, що дуже засмучує його лісових сусідів. Але Ведмедик, Білочка та інші мешканці лісу, разом із маленькими глядачами, вирішують перевиховати Зайченя і показати йому, як чудово мати справжніх друзів!

Тільки потрапивши у справжню біду, Зайченя нарешті усвідомлює, як погано бути самотнім і як важливо, коли справжні друзі завжди поруч. Це захоплива інтерактивна пригода, де кожна дитина бере участь у порятунку та навчанні Зайченяти.

Вистави почнуться об 11:00 та 13:00.

Майстерклас з малювання

Майстер-клас, на якому ви зможете познайомитися з кавою з іншої, творчої, сторони. Застосувати її у власному малюнку та надихнутися сьогоднішнім осіннім настроєм. Охочих запрошують навчитися малювати мухомори графікою та справжньою кавою з художницею Анною Ясінською, яка працює під псевдонімом Ant Lark.

Для кого це буде цікаво: підліткам від 16 та дорослим. Навички малювання не потрібні, для досвідчених учасників буде вищий рівень складності.

Вартість — 300 грн (в ціну входять усі матеріали та чашка еспресо, якою будуть малювати). Участь можна взяти, зареєструвавшись у формі, або написавши художниці в телеграм/інстаграм – @Ant_Lark. Кількість місць обмежена — передплата підтверджує вашу участь.

“Жива спадщина”

В Ужгородському скансені презентують культурно-мистецький проєкт “Жива спадщина”: 14 громад Закарпаття презентують традиційні ремесла, старовинні обряди, народні страви та самобутні звичаї, зокрема ті, які увійшли до Національного реєстру нематеріальної культурної спадщини.

Всі охочі зможуть скуштувати гуцульську бриндзю, колочавську ріплянку, боґрач, рисильовані (терті) голубці й раковицьку начинку, фанки із сливовим лекварем тощо. На “Живій спадщині” звучатимуть народні пісні й мелодії у виконанні фольклорних гуртів, троїстих музик та вокальних ансамблів із різних куточків області. Головною особливістю свята буде гуцульське весілля у виконанні народного аматорського фольклорного колективу “Шовкова косиця” народного дому села Чорна Тиса Ясінянської селищної ради. Початок о 12:00, вхід вільний. Балачник і виставка “Я помру від запаху сосни” Анастасії Карташової В Артпростір “Станція Уж” (Швабська, 9) запрошують охочих провести вечір у розмовах, текстах та малюнках. Балачник – це літературник без тем і правил, можна читати власні тексти, співати пісні, цитувати чужі рядки або просто слухати. Це той час, коли можна насолоджуватись чужою та власною творчістю. На події можна буде побачити й виставку Анастасії Карташової “Я помру від запаху сосни” – скетчі навколишнього середовища та нариси чогось до болю далекого, але приємного. Виставка спробує розповісти про роздуми, які провокуються текстурами, звуками й найголовніше запахами. Початок о 18:00. Прем’єра від театральної студії “Provocator” – “Дім Бернарди Альби” “Автор повідомляє, що в основу цієї п’єси покладено дійсні події, які він прагнув відтворити з документальної, фотографічною точністю”, — анонсують актори. Квиток – 350 грн. Початок о 18:00, адреса: вул.Руська, 3. Бронювання квитків в приват @lybomur_provocator, або ж за номером 0679796704. Вистава “DECAMERON” Актори Донецького академічного обласного театру (Маріуполь) запрошують на сучасну та запальну інтерпретацію новел Джованні Боккаччо. Дві години пролетять надто швидко, бо ви почуєте і побачите пікантні історії про таке різне, але ж всеохопне кохання; зануритеся в атмосферу життєвих перипетій героїв завдяки чудовій акторській грі; здивуєтесь на абсолютно неочікуваному фіналі. Вистава почнеться о 18:00 у театрі ляльок “Бавка”. Вистава “Приречені” Актори Закарпатського музично-драматичного театру запрошують на непросту виставу, яка народить багато думок і питань до сучасного світу… Мова про “Приречені”, за п’єсою Олега Михайлова “Клятвені діви”. Світ, де жіноча доля — не вибір, а вирок. “Приречені” — це голос тих, кому його ніколи не давали. Біль, спротив, тиша, що кричить. А що ж далі?… Початок о 19:00.

19 жовтня (неділя)

Вистава для дітей “Мишка та рожева стрічка”

Казка-гра “A Mouse And The Pink Ribbon або Мишка та рожева стрічка” є інтерактивною виставою-уроком, під час якої де діти, граючись, знайомляться із новими словами, вивчають цифри, кольори. Але сюжет уроку не лише розважальний, але й повчальний.

Купила Мишка собі рожеву стрічку та стала не лише гарною, але й дуже перебірливою. Почала Мишка ображати інших тварин, які пропонують їй потоваришувати. Чим це закінчиться для нашої героїні?

Вистави в театрі ляльок “Бавка” почнуться об 11:00 та 13:00.

Вистава “Витівки короля Дроздоборода”

Історія про те, якою ж важливою є краса душі! Яскрава, вишукана цікава казка, яка точно посяде особливе місце у вашому серці! Приходьте до Закарпатського муздрамтеатру, щоб побачити чи вдасться шляхетному королю Дроздобороду закохати в себе гордовиту принцесу.

Початок о 12:00.

Заняття у “Майстерні спокою”

Заняття у «Майстерні спокою» покликані допомогти дітям ВПО (8-10 років), які постраждали від війни, надати їм інструменти для розвитку емоційної саморегуляції, навчити справлятися з емоційними викликами та відновлювати психологічну рівновагу. Захід передбачає творчу і психологічну частину.

Початок о 12:00. Локацію повідомлять при реєстрації.

Акція-нагадування про військовополонених

Щонеділі в Ужгороді на площі Петефі проходить мирна акція-нагадування про військовополонених. Організована рідними військовополонених, акція закликає не забувати про захисників, які досі в полоні та зниклі безвісти. “Твоя присутність — це голос за тих, хто мовчить у полоні”, — кажуть організатори. Стежити за новими акціями можна на сторінці активістів.

Початок о 12:00.

Заходи до річниці пам’яті Йосипа Бокшая

Мукачівська греко-католицька єпархія запрошує долучитися до вшанування 50-х роковин відходу у вічність народного художника України Йосипа Бокшая — видатного закарпатського митця, педагога, одного із засновників місцевої школи живопису.

Заходи відбуватимуться 19-21 жовтня в різних локаціях Ужгорода та Мукачева.

“Жменяки”

“Жменяки” Михайла Томчанія справедливо вважаються найкращим закарпатським романом ХХ століття. Він був перекладений російською, угорською, латиською мовами. Родинна сага про закарпатське село, що побачила світ у 1964 році, одразу привернула увагу театралів.

Інсценізацію закарпатської саги про вічну боротьбу між духовним і матеріальним зробив сам режисер-постановник, народний артист України Анатолій Філіппов. У виставі задіяний весь акторський склад театру. Чудові музичні номери, іскрометні діалоги видатного майстра слова Михайла Томчанія, цікаві акторські роботи, непримиренний конфлікт вибору між шлюбом за розрахунком чи справжнім коханням – роблять нову постановку «Жменяків» подією театрального сезону на Закарпатті.

Початок о 18:00.

Афіша доповнюється

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.