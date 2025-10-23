Вихідні у місті: афіша подій в Ужгороді 24-26 жовтня

Ці вихідні будуть насичені подіями-спогадами, мистецькими заходами та книжковими презентаціями. Найбільша подія цих вихідних — книжковий фестиваль “Книга-Фест”.

24 жовтня (п’ятниця)

“Книга-Фест” — 2025

В культурно-історичному центрі “Совине гніздо” пройде 14-й книжковий фестиваль “Книга-Фест 2025” — наймасштабніша літературна подія Закарпаття. У програмі – автограф-сесії відомих авторів (Мирослав Дочинець, Олександр Гаврош, Галина Малик та інші), презентації книг та видавництв. Цього сезону буде представлена й інтерактивна локація від Національної гвардії України.

З детальною програмою можна ознайомитися за посиланням.

“Друге дихання” у Мультиплексі

У кінотеатрі Мультиплекс, що в ТЦ “Паннонія” триває показ документальної стрічки Марії Кондакової “Друге диханя”. У ній розповідається про чотирьох українських воїнів із протезами та бійчинею, яка пережила поранення на фронті. Вони дійшли до піка Кіліманджаро в Танзанії та на висоті 5895 метрів розгорнули український прапор, нагадуючи всьому світу: справжня висота — в силі духу.

В п’ятницю сеанс почнеться о 12:00, в суботу-неділю — о 10:00.

Літературний вечір до Дня української писемності та мови

На літературний вечір до Дня української писемності та мови “Заборонене й відроджене: розвиток української культури крізь століття” запрошують цікавих до каплиці Ужгородського замку. Захід відбудеться трьома блоками: “Вірші українських класиків про культуру”, “Авторські вірші по тематиці заходу”, “Вільний мікрофон”.

Форма для участі тут. Початок о 15:00.

Виставка “Знаки Карпат” Олени Кондратюк

В Ужгородському Скансені заслужена художниця України Олена Кондратюк представить виставку “Знаки Карпат”. Будуть представлені її вибрані роботи, які вирізняються неповторною естетикою та колоритом Карпат. Картини охоплять різні періоди творчості мисткині.

Відкриття о 16:00.

Мастермайнд від “Дія.Бізнес”

У Центрі Дія.Бізнес в Ужгороді (набережна Незалежності 1, поверх 3) запрошують на мастермайнд, присвячений ефективній побудові команди. Під час зустрічі з юристкою Діаною Міллер учасники обговорять конкретні запити, розберуть реальні кейси та поділяться практичними інструментами, які можна застосувати одразу.

Початок о 17:00. Вартість участі: 350 грн (для членів спільноти SVOЇ участь є безоплатною). Реєстрація за посиланням.

Концерт Kozak System

У рамках нового великого туру Україною гурт виступить на сцені Закарпатського музично-драматичного театру. “Це не просто музика. Це голос народу, який бореться за свою свободу! Це шалена енергія, глибокий зміст і місія: підтримати, об’єднати, донатити для фронту”, — кажуть в афіші туру.

Початок о 18:00.

Стендап в рамках «Шоу Історій»: Жогло, Клим, Дзюнько

В ТЦ “Едельвейс”, вперше наживо в Ужгороді Жогло, Дзюнько та Дракон виходять з сольними стендапами. На вас чекають десятки свіжих, смішних і трохи небезпечних жартів. Зі сцени ви почуєте історії, яких не буде на YouTube.

Початок о 18:30.

25 жовтня (субота)

Вистава “Стійкий олов’яний солдатик”

На виставу за казкою Ганса Крістана Андерсена запрошують малечу актори театру ляльок “Бавка”. Це одна з найкращих вистав театру, відзначена Дипломом XII Міжнародного незалежного фестивалю театрів ляльок у Потсдамі (Німеччина).

Незвична інтерпретація фабули та яскрава гра акторів перетворили відому дитячу казку на улюблену виставу для всієї родини. На сцені розгортається справжнє диво: стійкий олов’яний солдатик і тендітна балеринка, долаючи всі перешкоди, відстоюють своє право на щастя і кохання. Хоча їхня історія сумна, вона сповнена глибокого символізму та краси.

Вистава почнеться об 11:00 та 13:00.

BEARBRICK ART: Ведмедик у стилі art

Розмалювати фігурку ведмедика у стилі pop-art, cosmic, fashion або абстракції — як справжній арт-дизайнер запрошують у FARBA Art Studio (Собранецька, 5). Жодних правил — тільки фантазія, фарби й кайф. Всі матеріали включено, заняття підходить і для дорослих, для дітей і для підлітків.

Початок об 11:00. Вартість: 500 грн.

Вистава “Чарлі і Шоколадна фабрика”

В Закарпатський муздрамтеатр запрошують на зворушливу історію про хлопчика Чарлі, який, попри злиденне життя, зберігає віру в диво. Золотий квиток дарує йому шанс опинитися на неймовірній фабриці Віллі Вонки — у світі солодощів, чудес і несподіваних уроків. Бо фантазія народжується там, де живе добро. А все, що потрібно — це віра в диво.

Початок о 12:00.

Йога для жіночого здоров’я

Жінок, які хочуть подбати про себе і отримати щирі і зрозумілі відповіді від фахівців, запрошують на мʼяка практику йоги, з елементами дихальних вправ та медитації, які допоможуть розслабитись, відновити сили та відчути внутрішню гармонію.

Після буде лекція від тренера, Ольги Сакалош, про те, як йога сприяє жіночому здоровʼю (поговоримо про мʼязи тазового дна, діастаз, післяпологове відновлення, нервову та гормональну системи). Також буде лекція від гінеколога Софії Лешанич, у неформальній атмосфері можна буде поставити питання гінекологу.

Початок о 15:00 у Студії Йоги (Івана Чендея, 7б). Тривалість заняття 2-2,5 год. Запис у директ. Вартість 700 грн.

Стендап “Дзвінок з дитинства”

Телеведучий, сценарист, актор театру-студії “Чорний квадрат”, учасник “Improv Live Show” та “Жіночого кварталу” Володимир Шумко запрошує на театральний стендап.

“Майже усі проблеми з дитинства!” Ви, мабуть, неодноразово чули ці слова в своєму житті. Я перший раз почув їх у документальному фільмі про психотерапію. Здається там було так: “Якщо вас щось тригерить зараз – це дзвінок з дитинства!”

Давайте разом спробуємо дозвонитися собі. Що, невже, там знову зайнято? Це не там зайнято! Це ви дуже зайняті, щоб по справжньому поговорити із самим собою. Я чую, як у вашій голові звучить фраза: “Це неможливо!” Тоді вам точно туди, тому що в дитинстві таких слів просто не існувало…”

Гостей запрошують на 18:00 в Закарпатський муздрамтеатр.

Перформанс плейбек-театру

Плейбек-театр — це простір, де історії оживають просто тут і зараз. Ми слухаємо, відчуваємо й відтворюємо розповіді глядачів — справжні, без прикрас, такі, як вони є, кажуть організатори в “Станції Уж”. У час війни це стає особливо важливим — бути поруч, чути одне одного, нагадувати собі, що живі, що здатні співпереживати і творити сенс навіть у темряві.

Безоплатно, за реєстрацією. Початок о 18:30.

Аматорський камерний хоровий колектив “VUZH” запрошує на творчий вечір

Послухати відомі хіти: ОЕ, Скрябіна, Один в каное, Med Heads у виконанні аматорського хору запрошують до Обласного будинку профспілок (Руська, 3). Вилучені кошти будуть перераховані для допомоги ЗСУ

Купити квитки можна на касі театру або за телефоном +380963690239. Початок концерту о 19:00.

Вистава “Готель між двох світів”

Актори Закарпатського муздрамтеатру запрошують на драматичну притчу одного із найвідоміших сучасних драматургів Еріка-Емануеля Шмітта. Чи є життя після смерті? Що чекає наші душі, коли тіло стає нежиттєздатним? Чи буде світло в кінці найчорнішого тунелю – на ці питання шукає відповідь творча група Закарпатського муздрамтеатру на чолі з режисером-постановником, заслуженим артистом України Михайлом Фіщенком.

Початок вистави на Малій сцені — о 19:00.

26 жовтня (неділя)

Встава “Бонжур, Катрусю!”

Вистава в театрі ляльок “Бавка” запрошує маленьких глядачів у веселу та несподівану пригоду, оповиту чарівною французькою атмосферою за мотивами улюбленої казки про Червону Шапочку. Мила Катруся, вирушаючи до бабусі, зустрічає не лише невихованого Зайця, а й Вовка, який прагне до доброти, та через непорозуміння потрапляє в халепу.

Вистава почнеться об 11:00 та 13:00.

Акція-нагадування про військовополонених

Щонеділі в Ужгороді на площі Петефі проходить мирна акція-нагадування про військовополонених. Організована рідними військовополонених, акція закликає не забувати про захисників, які досі в полоні та зниклі безвісти. “Твоя присутність — це голос за тих, хто мовчить у полоні”, — кажуть організатори. Стежити за новими акціями можна на сторінці активістів.

Початок о 12:00.

Презентація книги Ігоря Стамбола

“Під прицілом чорної сотні. Замах на Бориса Грінченка”

У Закарпатській обласній науковій бібліотеці (просп.Свободи, 16) пройде презентація книги про замах, інтриги й боротьбу за українську ідентичність.”Поговоримо про біографії, націєтворення та актуальність постаті Грінченка сьогодні”, — кажуть організатори.

Вхід вільний. Початок о 15:00.

Ярд-сейл на Дитячій залізниці

Біля міської Дитячої залізниці з 12-ї години діятиме ярд-сейл, організований волонтерами міста. Збирають кошти для підтримки ініціативи відновлення та збереження старого кладовища на Капушанській та на потреби військових 101 ОБрТрО.

На ярд-сейлі можна буде придбати майже все:

вживаний одяг, взуття, аксесуари (вінтаж, брендові речі, “скарби” з гардеробу),

книжки: художньою літературою, підручниками та листівками.

дитячі іграшки, ігри, дитячий одяг та приладдя

домашній декор й гендмейд: прикраси для дому, посуд, вироби ручної роботи.

Можна буде також покататися з малечею на дрезині.

Діятиме ярмарок до 19-ї години. Для участі організатори просять заповнити форму.

Презентація психологічного детективу “Самородки” Дженніфер Лінн Барнс

У “Книголенд” (проспект Свободи 29) запрошують “книгочитунів” на презентацію психологічного детективу “Самородки” Дженніфер Лінн Барнс від видавництва Readberry. Це історія, в якій холодні справи перетворюються на гарячі сліди. На події говоритимуть про юних геніїв, які допомагають ФБР розкривати справи; психологію злочинців і профайлінг у дії; про таємниці, що виринають тоді, коли їх найменше чекаєш та книгу, що перетворює розслідування на інтелектуальну гру.

Серед учасників події розіграють сертифікат на книжкові покупки від видавництва Readberry.

Реєстрація за посиланням. Презентувати подію буде книжкова блогерка Марина з @visiblebooks. Початок о 16:00.

Книжковий клуб з книгаркою: таємниці “Лісового Богу”

У книгарню Vivat (Петефі,2) запрошують на затишну зустріч серед полиць, ароматів кави та сторінок, щоб обговорити історії, які зачіпають, дивують або викликають суперечності. На книжковому клубі читатимуть одну книжку на місяць та зустрічатимуться для обговорення та дискусій.

Цього разу читатимуть книгу “Лісовий бог” — психологічний трилер і соціальну драму водночас. Це історія зникнення з подвійною часовою лінією, яка стає розповіддю про стосунки багатих і бідних, батьків і дітей, захисників і спостерігачів, яка не залишить байдужим жодного читача.

Початок о 16:00.

“Mozart/Vivaldi” в обласній філармонії

У великій залі Закарпатської філармонії лунатиме музика двох геніїв — Вольфґанґа Амадея Моцарта та Антоніо Вівальді. Флейта, гобой, валторни, клавесин — кожен інструмент матиме свій голос, а разом вони створять гармонію, у якій прозорість Моцарта поєднується з пристрастю та барвами Вівальді.

Виконують: флейтистка Агнеса Бачинська та Академічний камерний оркестр під керівництвом заслуженого артиста України Владислава Юроша. Серед солістів — Олег Орос (гобой, Львів), Ганна Гайду (флейта, Ужгород), Станіслав Керечанин і Олег Кравчук (валторни), Катерина Гажо (клавесин).

Початок о 17:00.

Вистава “Станція”

Це химерна, легка, філософська та магічна історія відомого сучасного українського драматурга. Троє жінок опиняються на дивній станції без назви, каси та телефону. Усе нагадує сон або ілюзію, де здійснюються найпотаємніші бажання…

Початок вистави в Закарпатському музично-драматичному театрі — о 18:00.

Осінь у місті: головні культурні події Ужгорода (Доповнено)

Афіша доповнюється…

Зоряна Попович, Varosh

Фото Сергія Денисенка

