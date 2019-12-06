Вихідні на Закарпатті: 6-8 грудня

6 грудня, п’ятниця

Відкриття Резиденції Святого Миколая

Villa Квітка, ур. Завадки, с.Голубине, Свалявський район, 16:00

Villa “Квітка” запрошує на урочисте відкриття резиденції Святого Миколая. Програма: естафети та розваги, оформлення листівки, фотозвіт.

Попередня реєстрація та усі деталі за телефоном: +380673141111.

Вистава “Я чекаю на тебе, мій любий”

Ужгород, Закарпатський академічний музично-драматичний театр, Льва Толстого 12, МАЛА СЦЕНА, 18:30

– За п’єсою Даріо Фо та Франке Раме. Ключ до трактування вистави варто шукати у творчості лауреата Нобелівської премії Д. Фо, наскрізною темою якої є мотиви італійської народної комедії масок у сучасному віддзеркаленні. Цим і зумовлений спосіб існування актриси на сцені: у вільному контакті з залою вона веде дію у форматі то щирої бесіди, то молитви, то сповіді. Героїня вистави Марія – своєрідна дельартівська Коломбіна, маску якої вдягнено на сучасну жінку. Її сутність складається з гострих протиріч: розпусна і свята, сильна і слабка, турботлива й жорстока, здатна водночас як на самопожертву, так і на вбивство. Це історія жінки, яка, на перший погляд, має все, а насправді нещасна та глибоко самотня. Марія – єдина жива істота у штучному світі. Героїня відчайдушно і, на жаль, безрезультатно намагається “оживити” своє оточення, чим лише завдає собі болю. Наприкінці, коли вщухли емоційні бурі, жінка вимовляє ключову фразу вистави: “Я чекаю на тебе, мій любий!”, вкладаючи в ці слова біль самотности і життєдайну надію, – кажуть організатори події.

Квитки: 095 621 14 70. Ціна 100 грн.

Виступ Tequila Band”

Ужгород, паб “Чорне сонце”, Собранецька, 146а, 21:00

Кавери у стилі blues, rock’n’roll, reggae. Живий звук.

7 грудня, субота

Виставка картин Юрія Шелевицького

Мукачево, One Space, вул. Ілони Зріні, 39/2

Шелевицький Юрій. Живописець. Народився 3 жовтня 1970 р. Освіту отримав в Ужгородському училищі прикладного мистецтва та Закарпатському художньому інституті. Учасник Всеукраїнських ,міжнародних, регіональнх виставок та пленерів. Член Національної Спілки художників України. Із 2012 по 2017 р.р.. – Викладач Закарпатської академії мистецтв.

Твори зберігаються у музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського в м. Коломия, Закарпатському обласному художньому музеї ім. Й. Бокшая м. Ужгород, музей Сучасного мистецтва України м. Київ. Національний художній музей в м. Бая Маре, Румунія та приватних збірках.

8 грудня, неділя

Концертна програма “Життя – дар Божий”

Закарпатська обласна філармонія, площа Євгена Фенцика, 19, 16:00

Заслужений артист України Олександр Садварій в рамках мистецького проекту «Sunday performance» презентує концертну програму. Ведуча – Ольга Донецька.

У програмі також беруть участь: солістка Заслуженого академічного закарпатського хору, заслужена артистка України Яна Садварій, солісти філармонії Анастасія Вишневська, Ірина Філіпенко, вихованка медико-реабілітаційного центру «Дорога життя» Юляна Кастран.

У виконанні артистів прозвучать пісні на слова наших земляків: М.Кічковського, Я.Садварій, В.Кобаля, І. Білика, В.Іванова та на музику Й.Вайди, В.Поповича та інших. Також лунатимуть твори із репертуару американського виконавця Джоша Гробана.

Куди ще піти?

Скуштуйте коктейль «Кривава Мері» у Yeah Not на Льва Толстого, 12.

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