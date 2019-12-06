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Новини

Вихідні на Закарпатті: 6-8 грудня

6 Грудня 2019 381

6 грудня, п’ятниця

Відкриття Резиденції Святого Миколая

Villa Квітка, ур. Завадки, с.Голубине, Свалявський район, 16:00

Villa “Квітка” запрошує на урочисте відкриття резиденції Святого Миколая. Програма: естафети та розваги, оформлення листівки, фотозвіт.

Попередня реєстрація та усі деталі за телефоном: +380673141111.

Вистава “Я чекаю на тебе, мій любий”

Ужгород, Закарпатський академічний музично-драматичний театр, Льва Толстого 12, МАЛА СЦЕНА, 18:30

– За п’єсою Даріо Фо та Франке Раме. Ключ до трактування вистави варто шукати у творчості лауреата Нобелівської премії Д. Фо, наскрізною темою якої є мотиви італійської народної комедії масок у сучасному віддзеркаленні. Цим і зумовлений спосіб існування актриси на сцені: у вільному контакті з залою вона веде дію у форматі то щирої бесіди, то молитви, то сповіді. Героїня вистави Марія – своєрідна дельартівська Коломбіна, маску якої вдягнено на сучасну жінку. Її сутність складається з гострих протиріч: розпусна і свята, сильна і слабка, турботлива й жорстока, здатна водночас як на самопожертву, так і на вбивство. Це історія жінки, яка, на перший погляд, має все, а насправді нещасна та глибоко самотня. Марія – єдина жива істота у штучному світі. Героїня відчайдушно і, на жаль, безрезультатно намагається “оживити” своє оточення, чим лише завдає собі болю. Наприкінці, коли вщухли емоційні бурі, жінка вимовляє ключову фразу вистави: “Я чекаю на тебе, мій любий!”, вкладаючи в ці слова біль самотности і життєдайну надію, – кажуть організатори події.

Квитки: 095 621 14 70. Ціна 100 грн.

Виступ Tequila Band”

Ужгород, паб “Чорне сонце”, Собранецька, 146а, 21:00


Кавери у стилі blues, rock’n’roll, reggae. Живий звук.

7 грудня, субота

Виставка картин Юрія Шелевицького

Мукачево, One Space, вул. Ілони Зріні, 39/2

Шелевицький Юрій. Живописець. Народився 3 жовтня 1970 р. Освіту отримав в Ужгородському училищі прикладного мистецтва та Закарпатському художньому  інституті. Учасник Всеукраїнських ,міжнародних, регіональнх виставок та пленерів. Член Національної  Спілки художників України. Із 2012 по 2017 р.р.. Викладач Закарпатської академії мистецтв.

Твори зберігаються у музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського в м. Коломия, Закарпатському обласному художньому музеї ім. Й. Бокшая м. Ужгород, музей Сучасного мистецтва України м. Київ. Національний художній музей в м. Бая Маре, Румунія  та приватних збірках.

8 грудня, неділя

Концертна програма “Життя – дар Божий”

Закарпатська обласна філармонія, площа Євгена Фенцика, 19, 16:00

Заслужений артист України Олександр Садварій в рамках мистецького проекту «Sunday performance» презентує концертну програму. Ведуча – Ольга Донецька.

У програмі також беруть участь: солістка Заслуженого академічного закарпатського хору, заслужена артистка України Яна Садварій, солісти філармонії Анастасія Вишневська, Ірина Філіпенко, вихованка медико-реабілітаційного центру «Дорога життя» Юляна Кастран.


У виконанні артистів прозвучать пісні на слова наших земляків: М.Кічковського, Я.Садварій, В.Кобаля, І. Білика, В.Іванова та на музику Й.Вайди, В.Поповича та інших. Також лунатимуть твори із репертуару американського виконавця Джоша Гробана.

Куди ще піти?

Скуштуйте коктейль «Кривава Мері» у Yeah Not на Льва Толстого, 12.

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Що ще почитати?

Varosh

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