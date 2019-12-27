Вихідні на Закарпатті: 27-29 грудня

27 грудня, п’ятниця

Ким я є 2.0| Виставка

Ужгород, Закарпатський музей народної архітектури та побуту, вул. Капітульна, 33а

Команда ГО «Місто-сад» запрошує вас побачити та відчути роботи митців на тему єдності та стереотипів. В рамках проекту будуть представлені індивідуальні історії українців, їхні традиції, побут та емоції. Ви зможете: почути/побачити історії жителів України про стереотипи; відчути, як українці повертаються додому із заробітків; побачити, в яких рамках ми знаходимося (та як з них вийти); зрозуміти, що саме нас усіх об’єднує; ще раз відповісти на запитання «Ким я є?».

На вас чекають роботи митців: Алевтини Кахідзе, Відкритої групи (Павло Ковач, Станіслав Туріна, Антон Варга, Валерій Ковальов, Сергій Клепач, Йеспер Буурсінк, Ірина Лейфер, Артур ван Беек, Станіслав Палун, Олександр Попко, Лізавета Герман та Марія Ланько), Євгена Нікіфорова, Лесі Хоменко, Олександра Совтисіка, Валерії Тарасенко, Даші Подольцевої та Олени Орап.

Митці розкривають самоідентифікацію українців через свої роботи. Бо ми схильні вірити в стереотипи та формувати їх серед свого оточення. Іноді це призводить до взаємної нетерпимості, ярликів «східняк»/«западенець» та почуття регіональної вищості. Хочемо, щоб українці більше знали про те, що їх об’єднує.

Виставка відбудеться в рамках проекту «Розрізняй PRO: руйнування стереотипів», який реалізує ГО «Місто-сад» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Виставка триватиме до 29 грудня (з 09.00 до 17.00).

Вхід вільний.

Євген Коршунов / Розмова з художником

Ужгород, Готель “Інтурист-Закарпаття”, Кирила і Мефодія, 5, 19:00

В рамах резиденції Вибачте Номерів Немає. Коршунов Євген закінчив славнозвісну НАОМА в 2016 році. Під час зустрічі розказуватиме про себе та про НАОМА. Покаже – одну серію графіки, одну – живопису, прочитає один вірш. Також презентуватиме 7-10 відео. Такий собі відеодайджест, у ході якого «Почнемо за здоровля, а закінчимо за упокій».

28 грудня, субота

Ким я є 2.0| Виставка

Ужгород, Закарпатський музей народної архітектури та побуту, вул. Капітульна, 33а

Команда ГО «Місто-сад» запрошує вас побачити та відчути роботи митців на тему єдності та стереотипів. В рамках проекту будуть представлені індивідуальні історії українців, їхні традиції, побут та емоції. Ви зможете: почути/побачити історії жителів України про стереотипи; відчути, як українці повертаються додому із заробітків; побачити, в яких рамках ми знаходимося (та як з них вийти); зрозуміти, що саме нас усіх об’єднує; ще раз відповісти на запитання «Ким я є?».

На вас чекають роботи митців: Алевтини Кахідзе, Відкритої групи (Павло Ковач, Станіслав Туріна, Антон Варга, Валерій Ковальов, Сергій Клепач, Йеспер Буурсінк, Ірина Лейфер, Артур ван Беек, Станіслав Палун, Олександр Попко, Лізавета Герман та Марія Ланько), Євгена Нікіфорова, Лесі Хоменко, Олександра Совтисіка, Валерії Тарасенко, Даші Подольцевої та Олени Орап.

Митці розкривають самоідентифікацію українців через свої роботи. Бо ми схильні вірити в стереотипи та формувати їх серед свого оточення. Іноді це призводить до взаємної нетерпимості, ярликів «східняк»/«западенець» та почуття регіональної вищості. Хочемо, щоб українці більше знали про те, що їх об’єднує.

Виставка відбудеться в рамках проекту «Розрізняй PRO: руйнування стереотипів», який реалізує ГО «Місто-сад» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Виставка триватиме до 29 грудня (з 09.00 до 17.00).

Вхід вільний.

Fuckup night Uzhhorod

Ужгород, Smart Point Hub, вул. Швабська, 25а, 20:00

Скільки систем спілкування між людьми ви знаєте? Скільки би не було, відтепер знаєте на дві більші: Новітня система спілкування між людьми – #tetrafor – це відкрита система, що може бути відредагована сторонньою особою і при цьому не втрачає свою основну декоративну функцію-трансформуватись ззовні, використовуватись як декор і як засіб комунікації». Цікаво? Дивно?

28 грудня творець #tetrafor – Маріан Стегура – дизайнер, «дивак-винахідник» розкаже про факапи, які траплялись в його житті та, можливо, спричинили появу тетрафор?

Maslom Wgoru – проект Олени та Евгений Кудрявцев, популярний фуд-блог, який став справжньою «системою спілкування» завдяки цікавим рецептам, апетитним фото, влучним дописам та коментарям.

Автор фото для блогу, Євген Кудрявцев, зауважив в одному з інтерв’ю: «Їжу я знімати люблю, вона, принаймні, ніколи не скаржиться, що виглядає у кадрі негарно».

І, так, 28 грудня, Євген, який створює емоційні репортажні фото та займається фуд-зйомкою, розкаже про несподівані ситуації, які траплялись на його шляху до успішних проектів.

А хто знає, можливо всім відвідувачам Fuckup night Uzhhorod вдасться створити ще якусь систему спілкування, невідому досі?

Вхід за реєстрацією (+welcome drink): 150грн. В день події: 200грн

Виручені від події кошти будуть передані на допомогу в лікуванні дівчинки Анечки.

Новорічний концерт Music Kids

Ужгород, Smart Point Hub, вул. Швабська, 25а, 11:00

– Гершвін, співаючі палки, українські колядки та английські традиційні пісні. Вожді індіанських племен, козацькі танці, уривки з опер і навіть Тоторо. Чого вам тільки не доведеться почути на концерті наших маленьких музикантів. Концерт складатиметься із двох частин. Перша, сольна, майже академічна, в який діти поділяться своїми індивуальними надбаннями у грі на різних музичних інструментах. Для другої ми приготували мюзикл-імпровізацію “Цурпалко” за книгою Дж. Дональдсон, – кажуть організатори.

Вартість квитків для дорослих – 10 грн, для дітей – 5 грн. Квитки можна буде придбати у касі перед концертом.

Благодійна акція «Чужих бабусь не буває»

– Чужих бабусь не буває. І подарунки потрібно дарувати всім. Компанія «GrowUp Agency” цього року вирішила «помиколаїти» і провести великий збір подарунків для бабусь та дідусів, якими опікується БФ Caritas в м. Ужгород. Долучись до акції – і 96 людей будуть щасливішими. Щоб долучитися, потрібно: залишити коментар з позначкою, кому ви готуєте подарунок (Д – дідусь, Б – бабуся); купити те, що бажаєте, упакувати та передати нам. Що подарувати? Інсайдерська інформація: старенькі теж люблять солодощі, фрукти та ігри (настільні). А ще п’ють каву та чайочок. Не зайвими будуть засоби особистої гігієни, рукавиці, шкарпетки і т.д. Всього – 76 бабусь та 20 дідусів, – кажуть організатори.

Подарунки збирають до 30 грудня, вул. Університетська, 12 (Гуртожиток 4). Контакт 066 519 16 92 (Ірина).

29 грудня, неділя

У Гості До Янка на Явірник 1017 м

Під Явірником, Великий Березний

29 грудня #КлубПішихТуристів проводить черговий одноденний, некатегорійний, краєзнавчий і оздоровчий піший похід вихідного дня, з ознайомленням і дослідженням рідного краю у природі. Гора Явірник має висоту 1017 м, приваблює логічно побудованим маршрутом і підїздом до гори. Хребет має видовжену форму і розташований в межах охоронної зони Ужанського Національного природнього парку.

Маршрут починається в с.Кострина і проходить через буковий і яворовий густий ліс, присутнє синє маркування на стежці. Схили відносно не круті до вершини, маршрут оптимальний для всіх. На хребті знаходиться телевізійний ретлянслятор, далі стежка маркована жовтим кольором, яка веде до туристичного притулку, до Янка. Тут можна поповнити водний ресурс, спуск по червоному маркуванні до с. Сіль.

Янко – художник, філософ, скульптор по дереву, коваль, господар і рятівник Явірника, людина з неймовірною харизмою. Під самісінькою вершиною знаходиться нетиповий, колоритний туристичний притулок-будиночок, у якому можна відпочити, відігрітися, пограти на дивних інструментах, посмажити солонину, а головне поспілкуватися з живою легендою.

Вартість 200 грн.

Контакти: 098 132 50 39 та 03135 2 33 00.

Благодійна різдвяна вечірка на підтримку Тетяни Літус

Ужгород, Apriori Pub, набережна Незалежності, 1, 16:00

– На жаль, молода, творча, талановита дівчина в боротьбі за своє життя втратила ногу. Тетяні на протез потрібно 50 000,00 євро. Ми розуміємо, що це велика сума, але ми ставимо перед собою задачу – зібрати максимум. Тому кожна гривня важлива. Також на вас чекає безпрограшна лотерея, на якій ви матимете можливість виграти унікальні призи, знижки та подарунки від партнерів. Ми пригощатимемо вас шампанським та легкими закусками. Але родзинкою нашого вечора буде благодійний аукціон на якому з молотка підуть ексклюзивні та унікальні речі. Всі лоти ми триматимемо у секреті, але деякі озвучимо: наш супер-лот: графічна робота та каталог графіки від легендарного Закарпатського художника Гаврила Глюка; ексклюзивна керамічна робота від Тетяни Літус; безкоштовне ведення вагітності від медичного центру «Асклепій»; макіяж від Саші Кельбас; різдвяна композиція від «Verano»; дитяча фотосесія від Оксани Ващук; тренування із відомими людьми (тут буде кілька сюрпризів) краю; тренування з мотокросу; та багато іншого! Ми залучили до цієї акції найкращих людей нашого краю у різних галузях та напрямках. Тому нас чекає незабутнє свято, – кажуть організатори.

Вартість вхідного квитка: 500 грн для 1 дорослого. Дітки до 14 років – безкоштовно.

Усі кошти від реалізації квитків підуть на благодійність.

У вартість вхідного квитка входить – відвідування будь-якого з майстер-класів на вибір:

майстер-клас з виготовлення косметики від бренду органічної косметики «Амелі» (Марина Бокоч)

майстер-клас з розпису новорічних керамічних іграшок від керамістки Ольги Ладижець

майстер-клас з виготовлення шоколадних цукерок від шоколатьє бренду «Boutique&Chocolat»

майстер-клас з розпису футболок або еко-торбин від бренду «Sviy Art Decor» (Світлана Гулей)

спеціально для чоловіків – Men’s Club – інтелектуальна гра від Федора Шандора. Пригощатимуть легендарним закарпатським коньяком.

Куди ще піти?

Будьте там, де вам подобається та з тим, з ким добре. І замовте на вечерю суші від SushiUzh;)

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Varosh

Головне фото: роботи від ODUD design