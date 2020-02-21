Вихідні на Закарпатті: 21-23 лютого

Мала сцена. Закарпатський обласний державний український музично-драматичний театр, вул. Л. Толстого, 12, 18:30
Ось що пишуть про подію організатори: “Вперше в Ужгороді! 21 та 22 лютого! Римма Зюбіна та Олег Коркуршко у виставі “Це Все Вона”! Мама і син-підліток після смерті батька залишаються удвох. Відтак виникає прірва у стосунках, непорозуміння, вічна проблема батьків і дітей… А ще комфортний світ соцмереж. В online, у світі відвертих розмов і безперервних чатів, час пролітає непомітно. Водночас у реальному житті проблеми примножуються з кожним днем… Чи зможуть вони повернути довіру й любов з інтернету в офлайн?”
Квитки 0956211470 або ж в касі театру.
Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім.Ф.Потушняка, Ужгород, пр. Свободи 16, 17:00
У п’ятницю у бібліотеці відбудеться круглий стіл на тему “Закарпатська школа перекладу: є чи нема?” – з нагоди сторіччя відомого закарпатського письменника і перекладача Семена Панька. Учасниками дискусії стануть сучасні перекладачі художньої літератури – Сергій Панько (Київ), Микола Зимомря (Дрогобич), Віктор Мотрук, Галина Малик, Андрій Любка, Василь Густі, письменники Сергій Федака та Михайло Рошко, літературознавець Олег Хававчак. Зустріч відбудеться в рамках літературного клубу “Читаємо разом!” Модератор – Олександр Гаврош.
Moloko_cafe_mukachevo, вул. Миру, 11, 18:30
– Давно хотіли поспілкуватись із відомими та успішними закарпатцями? Якщо так, то готуйте запитання! Дізнайтесь із перших вуст про всі злети і падіння знакових особистостей краю. Приходьте на публічне інтерв’ю незрівнянної Марини Полончак (фронтвумен гурту “Марина і компанія”), – кажуть організатори.
Вхід вільний. Обов’язкове бронювання столиків: +38(068)9114011
Мукачево, кав’ярня Time, вул. Пушкіна, 6, 19:30
– Вільний мікрофон це можливість відкрити в собі потаємного артиста. Якщо ти душа компанії, маєш купу смішних історій, але хочеться по справжньому великого майданчика, щоб розказати свою творчість, тоді тобі до нас. Всі великі комедійного жанру розпочинали з вільних мікрофонів. Вільний мікрофон це можливість реалізувати свій потенціал. Можливо ти зараз не на своєму місці, – кажуть організатори.
Вартість входу 50 грн. Інформація за телефоном 050217 96 66.
Мала сцена. Закарпатський обласний державний український музично-драматичний театр, вул. Л. Толстого, 12, 16:00 та 18:30
Ось що пишуть про подію організатори: “Вперше в Ужгороді! 21 та 22 лютого! Римма Зюбіна та Олег Коркуршко у виставі “Це Все Вона”! Мама і син-підліток після смерті батька залишаються удвох. Відтак виникає прірва у стосунках, непорозуміння, вічна проблема батьків і дітей… А ще комфортний світ соцмереж. В online, у світі відвертих розмов і безперервних чатів, час пролітає непомітно. Водночас у реальному житті проблеми примножуються з кожним днем… Чи зможуть вони повернути довіру й любов з інтернету в офлайн?
Ужгород, Швабська 25а, 17:00
– Характерна риса цього захворювання – насильство у різних проявах, від домашнього аб’юзу до військових конфліктів. Хвороба нещадна до своїх носіїв – людей чоловічого гендеру. Вона ускладнює їхнє життя і зрештою може призвести до суїциду. Слід зазначити: патологія не є вродженою. Абсурдність у тому, що її розвитку у дитини сприяють самі батьки. А соціум активно підтримує і заохочує симптоми. У 80-х роках минулого століття захворювання отримало назву: токсична маскулінність. Детальніше про патогенез розкаже Георгій Марков у суботу, 22 лютого, – кажуть організатори.
Захід організований ужгородським представництвом ГО “Інсайт” в Ужгороді.
KontraBass, вул. Собранецька, 169, 23:00
– Найкращий андерграунд Dj Угорщини 2016 та 2017 року. Бренд-амбасадор Absolut. Здобувши нагороду на Ballantine’s Music Awards як найкращий «Новачок» року у 2012, щорічно був номінований як найкращий Dj року та отримував неодноразові перемоги: VIVA Comet Hungary, Fonogram, Ballantine’s Music Awards. Повелитель електронної музики – CHRIS LAWYER, – кажуть у клубі.
офіс ГО «Кольпінг», Ужгород, вул. Швабська, 25, 2 пов, 15:00
Як налагодити метаболізм після зимового харчового перенавантаження – навчатимуть на вегетаріанському майстер-класі “Післязимовий детокс”.
Програма: про основи здорового харчування, як складати повноцінний та різноманітний раціон на день і тиждень, від яких продуктів варто відмовитися, щоб зменшити навантаження на травну систему, та які слід додати до раціону для покращення обміну, спробуєте страви за принципами здорового харчування.
Участь безкоштовна (за добровільними внесками). Обов’язкова реєстрація за тел: 095 21 44 313.
Мукачево, збір перед будівлею Мукачівського драматичного театру, 14:00
Мігай Мункачі (Munkácsy Mihály, справжнє ім’я Michael von Lieb) народився 20 лютого 1844 року в Мукачеві в родині дрібного чиновника, німця фон Ліба. З дозволу громади Мункача (тодішня назва Мукачева) він отримав прізвище Мункачі. 23 лютого, в неділю, о 14:00 відбудеться тематична відкрита екскурсія про життя видатного митця.
Закарпатська обласна філармонія, площа Євгена Фенцика, 19, 16:00
Ансамбль «Закарпатські візерунки» запрошує всіх на свято закарпатської пісні й танцю у рамках мистецького проекту «Sunday performance». Учасники ансамблю – відоме у краї та за його межами творче подружжя Сергій і Тетяна Раховські; чарівна Анастасія Вишневська й талановита танцювальна група під керівництвом Оксани Булеци (Хижун).
Творча команда презентує глядачам закарпатські народні пісні, танці та авторські композиції, передасть мистецький характер народної минувшини на сучасний лад, створить незабутню та колоритну шоу-програму.
Скуштуйте піцету у новому PLAN B. Гастробар на Льва Толстого 3в в Ужгороді.
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