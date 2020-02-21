Вихідні на Закарпатті: 21-23 лютого

21 лютого

Вистава “Це Все Вона”. Римма Зюбіна та Олег Коркушко

Мала сцена. Закарпатський обласний державний український музично-драматичний театр, вул. Л. Толстого, 12, 18:30

Ось що пишуть про подію організатори: “Вперше в Ужгороді! 21 та 22 лютого! Римма Зюбіна та Олег Коркуршко у виставі “Це Все Вона”! Мама і син-підліток після смерті батька залишаються удвох. Відтак виникає прірва у стосунках, непорозуміння, вічна проблема батьків і дітей… А ще комфортний світ соцмереж. В online, у світі відвертих розмов і безперервних чатів, час пролітає непомітно. Водночас у реальному житті проблеми примножуються з кожним днем… Чи зможуть вони повернути довіру й любов з інтернету в офлайн?”

Квитки 0956211470 або ж в касі театру.

Дискусія про переклади художньої літератури на Закарпатті

Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім.Ф.Потушняка, Ужгород, пр. Свободи 16, 17:00

У п’ятницю у бібліотеці відбудеться круглий стіл на тему “Закарпатська школа перекладу: є чи нема?” – з нагоди сторіччя відомого закарпатського письменника і перекладача Семена Панька. Учасниками дискусії стануть сучасні перекладачі художньої літератури – Сергій Панько (Київ), Микола Зимомря (Дрогобич), Віктор Мотрук, Галина Малик, Андрій Любка, Василь Густі, письменники Сергій Федака та Михайло Рошко, літературознавець Олег Хававчак. Зустріч відбудеться в рамках літературного клубу “Читаємо разом!” Модератор – Олександр Гаврош.

Публічне інтерв’ю з Мариною Полончак

Moloko_cafe_mukachevo, вул. Миру, 11, 18:30

– Давно хотіли поспілкуватись із відомими та успішними закарпатцями? Якщо так, то готуйте запитання! Дізнайтесь із перших вуст про всі злети і падіння знакових особистостей краю. Приходьте на публічне інтерв’ю незрівнянної Марини Полончак (фронтвумен гурту “Марина і компанія”), – кажуть організатори.

Вхід вільний. Обов’язкове бронювання столиків: +38(068)9114011

Вільний Мікрофон – Stand Up

Мукачево, кав’ярня Time, вул. Пушкіна, 6, 19:30

– Вільний мікрофон це можливість відкрити в собі потаємного артиста. Якщо ти душа компанії, маєш купу смішних історій, але хочеться по справжньому великого майданчика, щоб розказати свою творчість, тоді тобі до нас. Всі великі комедійного жанру розпочинали з вільних мікрофонів. Вільний мікрофон це можливість реалізувати свій потенціал. Можливо ти зараз не на своєму місці, – кажуть організатори.

Вартість входу 50 грн. Інформація за телефоном 050217 96 66.

22 лютого

Вистава “Це Все Вона”. Римма Зюбіна та Олег Коркушко

Мала сцена. Закарпатський обласний державний український музично-драматичний театр, вул. Л. Толстого, 12, 16:00 та 18:30

Ось що пишуть про подію організатори: “Вперше в Ужгороді! 21 та 22 лютого! Римма Зюбіна та Олег Коркуршко у виставі “Це Все Вона”! Мама і син-підліток після смерті батька залишаються удвох. Відтак виникає прірва у стосунках, непорозуміння, вічна проблема батьків і дітей… А ще комфортний світ соцмереж. В online, у світі відвертих розмов і безперервних чатів, час пролітає непомітно. Водночас у реальному житті проблеми примножуються з кожним днем… Чи зможуть вони повернути довіру й любов з інтернету в офлайн?

Токсична маскулнність: історія хвороби

Ужгород, Швабська 25а, 17:00

– Характерна риса цього захворювання – насильство у різних проявах, від домашнього аб’юзу до військових конфліктів. Хвороба нещадна до своїх носіїв – людей чоловічого гендеру. Вона ускладнює їхнє життя і зрештою може призвести до суїциду. Слід зазначити: патологія не є вродженою. Абсурдність у тому, що її розвитку у дитини сприяють самі батьки. А соціум активно підтримує і заохочує симптоми. У 80-х роках минулого століття захворювання отримало назву: токсична маскулінність. Детальніше про патогенез розкаже Георгій Марков у суботу, 22 лютого, – кажуть організатори.

Захід організований ужгородським представництвом ГО “Інсайт” в Ужгороді.

Chris Lawyer у KontraBass

KontraBass, вул. Собранецька, 169, 23:00

– Найкращий андерграунд Dj Угорщини 2016 та 2017 року. Бренд-амбасадор Absolut. Здобувши нагороду на Ballantine’s Music Awards як найкращий «Новачок» року у 2012, щорічно був номінований як найкращий Dj року та отримував неодноразові перемоги: VIVA Comet Hungary, Fonogram, Ballantine’s Music Awards. Повелитель електронної музики – CHRIS LAWYER, – кажуть у клубі.

23 лютого

Вегетаріанський майстер-клас “Післязимовий детокс”

офіс ГО «Кольпінг», Ужгород, вул. Швабська, 25, 2 пов, 15:00

Як налагодити метаболізм після зимового харчового перенавантаження – навчатимуть на вегетаріанському майстер-класі “Післязимовий детокс”.