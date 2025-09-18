Виграти велосипед і допомогти соціальним веломайстерням: ініціатива BikesforUkraine

Виграти новий велосипед та допомогти трьом веломайстерням у рамках міжнародної кампанії #BikesForUkraine запрошують у ГО “ФОРЗА”. Всього організатори планують зібрати 48000 гривень для ремонту, долучитися можна за посиланням.

— Кампанія безстрокова, а розіграш велосипеда покликаний зібрати кошти, щоб підтримати майстерні, які велосипеди відновлюють і підганяють до стану “сів і поїхав”, — пояснила Varosh директорка “ФОРЗА” Леся Лойко. — Бо люди, яким ми їх передаємо, не завжди можуть їх ремонтувати, тому волонтери намагаються зробити це самі.

Соціальні веломайстерні в Києві, Одесі та Чернігові ремонтують переважно вживані велосипеди, які волонтери з-за кордону передають мешканцям прифронтових та окупованих територій. Там з початку повномасштабної війни велосипед став чи не основним засобом пересування.

“У 2022 році велосипед став основним транспортом в українських містах, постраждалих від російської військової агресії: Харкові, Чернігові, Сумах, Бучі, Ірпені та інших, — йдеться на сайті “Асоціації велосипедистів Києва”. — У деяких з цих міст взагалі не працював громадський транспорт і бракувало пального. Наразі велосипед залишається надійним засобом мобільності для доставки гуманітарної допомоги та пересування персоналу критично важливих служб у багатьох українських містах і громадах поблизу лінії фронту і не лише”.

Такі вживані велосипеди використали й на Закарпатті. “ФОРЗА”, як одні з ініціаторів кампанії, частину велосипедів передали на потреби військовослужбовців, які проходять реабілітацію в обласній лікарні ім.А.Новака.

Про ініціативу #BikesForUkraine

Ініціативу #BikesForUkraine заснували у 2022 році 7 громадських організацій з різних міст України, аби забезпечити українські прифронтові громади єдиним доступними для них на той момент транспортними засобами. Станом на 1 червня цього року завдяки ініціативі громадам передано 3100 велосипедів, хоча запит на понад 5500 транспортних засобів.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото: U-Cycle

