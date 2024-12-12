Пасічники і бджолярі Закарпаття два дні поспіль мали можливість відвідати навчально-практичний тренінг. Перший день семінару був присвячений сучасним підходам до бджільництва, включно зі створенням Атласу Пилку Закарпатської області, та вимогам до маркування продукції. Другий день — це можливість дізнатися про участь у грантовій програмі ФАО та ЄС, отримати інструкції з подання заявки та попрактикуватися у написанні бізнес-планів.

— Це навчання — ще один важливий крок до зміцнення позицій нашого унікального продукту із географічним зазначенням – “Закарпатський мед”, — сказав Varosh експерт з географічних зазначень та маркетингу Олександр Коваль. — Тренінг став простором, де знання та досвід стали інструментами для змін. Ці знання – це не просто про мед. Це про майбутнє, де кожна крапля унікального продукту “Мед Закарпаття” говорить про турботу, якість і традицію.

Бджолярі дізнавалися, чому відповідність харчовому законодавству та правильне маркування меду – це довіра споживачів та визнання на ринку; як виробляти якісний і безпечний мед, дотримуючись найкращих практик; чим важлива раціональна годівля бджіл для здоров’я сімей та смаку меду.

Провели тренінг продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) спільно з проєктом Європейського Союзу «Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні» (IPRSA).

Якщо вам подобається те, що робить команда Varosh — підтримай нас донатом тут.

Зоряна Попович, Varosh

На головному фото: демонстраційна пасіка у селі Колочава, Хустський район/“Закарпатський мед”

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.