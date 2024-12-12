Вифлеємський вогонь та майстеркласи: події в Ужгороді 13-15 грудня

“Різдвяний дух потроху стукає у наші домівки та серця!” — ця фраза з одного з анонсів не змогла залишити нас байдужими, бо вона як ніколи актуальна. Цього разу наша афіша не переповнена подіями, проте всі вони дихають очікуванням свята: будуть майстеркласи, ресурсні зустрічі, святкові фестивалі та вечорниці.

І ми, як завжди, просимо вас: напишіть про події, які ми тут не згадали, афіша доповнюється!

13 грудня (п’ятниця)

Майстерклас “Ораторське мистецтво для підприємців. Як говорити впевнено”

На майстерклас запрошує Микола Стефаник — викладач з майстерності актора та ораторського мистецтва, ексведучий радіо «Культура», актор в багатьох незалежних проєктах в Україні та за кордоном. На ззаняті розглянуть базові навички ораторського мистецтва: правильна постава, зняття напруги та контроль дихання; артикуляційна гімнастика для покращення дикції та чіткості мовлення; робота з резонаторами для створення обʼємного, приємного звучання голосу та інші важливі практичні моменти.

Заняття триватиме з 17:00 до 19:00. Вартість: 350 грн. Локація: Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес в Ужгороді (Університетська 14, головний корпус УжНУ).

“Чекаючи на Годо”

«Театр-студія переселенців «УЖіК» запрошує на 6-ту постановку — «Чекаючи на Годо». Це культовий шедевр Семюеля Беккета, який змушує задуматися, сміятися та відчувати кожен момент на сцені. У цій постановці поєднано філософську глибину, тонкий гумор та неймовірну акторську майстерність.

Вистава відбудеться в Закарпатському обласному театрі ляльок “Бавка” о 18:30. Квитки можна придбати у касі театру або замовити за телефоном: 095 71 85 909.

14 грудня (субота)

“Різдвяні зустрічі в музеї”

Закарпатське товариство словацьких жінок “Довіра” запрошує на вечорниці в Ужгородський музей народної архітектури і побуту на Різдвяний вечір. Особлива гостя, анонсують — Зузанна Бакічова, ткаля зі Словаччини.

Початок о 12:00.

Фестиваль Закарпатського вертепу

Святкові майстер-класи, автентичні та сучасні вертепування, простір свята для найрідніших — усіх охочих запрошують на Фестиваль Закарпатського вертепу на Театральній площі. “У час повномасштабної війни так важливо триматися разом та берегти нашу спільну культуру. Традиція повинна єднати, запрошуємо приєднатися всією родиною!”, — кажуть організатори — Закарпатська ОВА та Українська Академія Лідерства в Ужгороді.

Триватиме фестиваль з 11:00 до 14:30.

Ресурсна зустріч “Як залишати старе і сміливо починати нове?”

Охочих запрошують на зустріч з перинатальною психологинею Ольгою Карабиньош. Говоритимуть про те, як визначити, що саме забирає нашу енергію, куди ми її зливаємо; як відпустити усе це і розправити крила для нового польоту; як і з чим працювати, щоб запустити енергію змін і розквіту в новому році (вже навіть зараз підготуватися до цього).

Триватиме заняття 2,5 години. Вартість зустрічі: 800 гривень. Важливо: кількість місць обмежена, тому важливо бронювати вже. Анастасія +380509302416.

“Особистий простір та його кордони: відстояти та захистити”

Жіночий клуб “Натхненна” запрошує на тренінг про особисті кордони. Говоритимуть про те, як пов’язане відстоювання кордонів та кількість грошей, що приходять до нас; чи варто взагалі розслабитися і дати іншим можливість показати ті самі кордони?

Запис в пп або за тел: 0504001707. Адреса: вул.Швабська, 68 (каб. 205). Початок о 17:00.

15 грудня (неділя)

Передача Вифлеємського вогню миру ужгородцям

У Кафедральному греко-католицькому соборі пластуни Ужгорода передадуть Вифлеємський вогонь миру містянам. До передачі символічного Вогню в Ужгороді долучаться представники влади, пластуни Закарпаття

та Словаччини. Пластуни запрошують жителів міста і всіх охочих приходити зі своїми лампадками,

щоб отримати Вогонь.

Скаутська традиція поширення Вифлеємського вогню щороку нагадує про важливість добрих

справ і допомоги іншим, особливо тим, хто не може святкувати Різдво вдома. Шостий рік поспіль,

починаючи з 2018 року, скаути зі Словаччини привозять вогонь українцям. Вперше ця церемонія

відбулася саме в Катедральному соборі, що дало змогу долучитися до неї всіх бажаючих.

Передача відбудеться об 11:30 в Ужгородському греко-католицькому Катедральному соборі. Отримати Вогонь, який скаути запалюють у Вифлеємі і передають від країни до країни, зможуть всі охочі.

Майстерклас зі створення прикраси “Зима з квітковим настроєм”

Майстриня Оксана Василян вчитиме в Жіночому клубі “Натхненна” створювати фантастичну прикрасу з тканини — пуансетію у формі віяла. “Квітка має не складний, але притягуючий всі погляди дизайн! На новорічному корпоративі увага всіх буде тільки на Вас!”, — запевняють організаторки.

Майстерклас почнеться о 14:00 у просторі клубу (вул.Швабська, 68, каб.205).

“Ефективні техніки генерального прибирання”

Напередодні свят жіночий клуб “Натхненна” запрошує жінок організувати «велике прання» та позбутися «сміття» в… голові й душі.

Разом з психологинею Ксенією Малаховською говоритимуть про те, як випакувати з підсвідомості свої ідеї та плани, структурувати їх; позбутися зайвого, навіть якщо це робота чи чоловік; зрозуміти, які життєві установки погіршують якість життя та відправити їх у смітник; скласти «План безпеки» на будь-який випадок життя.

На зустріч чекають о 18:00 у просторі клубу в Ужгороді (вул.Швабська, 68, каб.205).

Афіша доповнюється…

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Сергія Денисенка

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