Видавництво “Комора” відкрило передпродаж на книгу нобелівського лауреата Ласло Краснагоркаї

Передпродаж книжки “Меланхолія опору” лауреата Нобелівської премії 2025 року та Букерівської премії 2015 року Ласло Краснагоркаї відкрили у видавництві “Комора”. Переклад з угорської зробив закарпатець Олександр Вешелені, а дизайн обкладинки та ілюстрації – Ілона Сільваші, донька художника Тіберія Сільваші.
Твори Ласло Краснагоркаї вже перекладено на понад 25 мов, серед яких, відтепер, і українська, кажуть у видавництві. Відправлення замовлень обіцяють на початку грудня.
“Меланхолія опору” (1989) – це грандіозний роман з суцільним плином тексту без берегів, що одночасно є темним океаном, музикою безкінечності і Космосом.
“У розпал зими в провінційному угорському містечку химерний цирк розставляє намети й розвішує нічними вулицями афіші – обіцяє показати опудало найбільшого у світі кита і загадкового карлика на ймення Князь. Разом з новинами про дивовижу починають ширитися тривожні чутки, мовляв, циркові працівники прибули з лихими намірами. І коли одні мешканці чіпляються за безпечний затишок дому та звичні ритуали, інші піддаються нестримній жазі до влади…”, — анонсують книгу в “Коморі”.
Олександр Вешелені, який наразі є єдиним перекладачем Ласло Краснагоркаї з угорської на українську, каже: до рук українського читача “Меланхолія опору” потрапить саме тоді, коли відбуваються події в романі.
“…Наприпочатку грудня, посеред темряви й холоду, до яких українцям от уже четвертий рік як не звикати. Парадоксальним чином у цьому – фізично відчутному – царстві мороку ми можемо вловити ледь живе, але все ще присутнє мерехтіння людського в людині, від письменника, який нині дуже добре вловлює наш, український біль екзистенційної війни за себе і свою ідентичність (див. згадувану чи не всіма оглядачами новелу “Янгол пролетів над нами”). Окремо слід наголосити, наскільки точно в цій історії зафіксовано жахи насування терору й окупації, а ще – небезпечні наслідки “освобождєнія” силами маленьких, озлоблених, фашизованих диктаторів”.
Нагадаємо, ім’я Нобелівського лауреата з літератури 2025 року оголосили 9 жовтня. Ласло Краснагоркаї називають “автором надзвичайної художньої літератури, яка зробила його одним із найвидатніших письменників Угорщини та постійним кандидатом на Нобелівську премію”.
Зоряна Попович, Varosh
