Видавництво “Комора” відкрило передпродаж на книгу нобелівського лауреата Ласло Краснагоркаї

Передпродаж книжки “Меланхолія опору” лауреата Нобелівської премії 2025 року та Букерівської премії 2015 року Ласло Краснагоркаї відкрили у видавництві “Комора”. Переклад з угорської зробив закарпатець Олександр Вешелені, а дизайн обкладинки та ілюстрації – Ілона Сільваші, донька художника Тіберія Сільваші.

Твори Ласло Краснагоркаї вже перекладено на понад 25 мов, серед яких, відтепер, і українська, кажуть у видавництві. Відправлення замовлень обіцяють на початку грудня.

“Меланхолія опору” (1989) – це грандіозний роман з суцільним плином тексту без берегів, що одночасно є темним океаном, музикою безкінечності і Космосом.

“У розпал зими в провінційному угорському містечку химерний цирк розставляє намети й розвішує нічними вулицями афіші – обіцяє показати опудало найбільшого у світі кита і загадкового карлика на ймення Князь. Разом з новинами про дивовижу починають ширитися тривожні чутки, мовляв, циркові працівники прибули з лихими намірами. І коли одні мешканці чіпляються за безпечний затишок дому та звичні ритуали, інші піддаються нестримній жазі до влади…”, — анонсують книгу в “Коморі”.

Що каже перекладач

Олександр Вешелені, який наразі є єдиним перекладачем Ласло Краснагоркаї з угорської на українську, каже: до рук українського читача “Меланхолія опору” потрапить саме тоді, коли відбуваються події в романі.

“…Наприпочатку грудня, посеред темряви й холоду, до яких українцям от уже четвертий рік як не звикати. Парадоксальним чином у цьому – фізично відчутному – царстві мороку ми можемо вловити ледь живе, але все ще присутнє мерехтіння людського в людині, від письменника, який нині дуже добре вловлює наш, український біль екзистенційної війни за себе і свою ідентичність (див. згадувану чи не всіма оглядачами новелу “Янгол пролетів над нами”). Окремо слід наголосити, наскільки точно в цій історії зафіксовано жахи насування терору й окупації, а ще – небезпечні наслідки “освобождєнія” силами маленьких, озлоблених, фашизованих диктаторів”.

Нагадаємо, ім’я Нобелівського лауреата з літератури 2025 року оголосили 9 жовтня. Ласло Краснагоркаї називають “автором надзвичайної художньої літератури, яка зробила його одним із найвидатніших письменників Угорщини та постійним кандидатом на Нобелівську премію”.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh



Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.