Видання Varosh стало учасником західноукраїнської медіамережі з протидії дезінформації

Громадська організація «Львівський Медіафорум» у співпраці з чотирма редакціями запустили проєкт західноукраїнської медіамережі з протидії дезінформації. Новостворена мережа має за мету посилити регіональні ЗМІ у боротьбі із дезінформацією та фейками і налагодити контакт між редакціями регіонів.

Учасниками Західноукраїнської медіамережі стали: агенція Курс з Івано-Франківська, Шпальта з Чернівців, zaxid.net зі Львова та Varosh з Ужгорода.

6 та 7 серпня у Львові пройшло спільне навчання для всіх учасників, де з результатами досліджень, лекціями та воркшопами виступили Мар’яна Малачівська, Зоя Красовська, Артем Захарченко, Оксана Мороз та Ігор Балинський.

Загалом, проєкт передбачає три етапи: дослідження, побудову мережі регіональних медіа та комунікаційну кампанію.

Підсумки проєкту Lviv Media Forum презентує на Західноукраїнському форумі з дезінформації, котрий відбудеться восени 2021 в Ужгороді.

Проєкт «Західноукраїнська медіамережа з протидії дезінформації» реалізовується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Varosh

Фото: Олександра Кісель