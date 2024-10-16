Вулицю Електрозаводську на Курортну хочуть перейменувати в Ужгороді

Ужгородців запрошують взяти участь у громадському обговоренні щодо перейменування вулиці Електрозаводської на вулицю Курортну. Воно триватиме два місяці — 15 жовтня і до 15 грудня.

— До Ужгородської міської ради надійшов лист за підписами, зокрема, мешканців вулиці Електрозаводської, ОСББ та суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність на вулиці Електрозаводській, — пояснили Varosh у міськраді. — Відповідно до законодавства, лист-ініціативу зареєстрували, опрацювали і розпочали встановлену процедуру, зокрема, оголосили проведення громадських обговорень.

Нову назву вулиці — Курортна — запропонували у колективному зверненні. Обговорення передбачає, що ужгородці можуть як пропонувати свої варіанти зміни назви вулиці, так і висловлювати свої думки з приводу доцільності перейменування.

Після обговорення будуть призначені громадські слухання у залі Ужгородської міської ради, на які можуть прийти всі, хто бажає висловити свою думку, а також проголосувати безпосередньо на слуханнях.

Пропозиції від ужгородців приймають за адресою: вул. Небесної Сотні, 4, м. Ужгород, управління містобудування та архітектури, тел.: 616144 або на e-mail architect@rada-uzhgorod.gov.ua із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.

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Тетяна Клим-Кашуба, Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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