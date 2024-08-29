Вулиці Ужгорода та Мукачева, які через децентралізацію були перейменовані і отримали імена Героїв, загиблих у війні, потрапили на інтерактивну мапу, яку розробили платформа пам’яті Меморіал та ЛУН Місто. На цій мапі можна подивитися, де розташована вулиця, почитати історію героя, переглянути фото та пам’ятати, завдяки чиєму життю ми живемо своє.

У рамках першого етапу на мапу нанесено близько 100 вулиць. Проєкт створено з метою зберегти пам’ять про кожного та кожну, чиє життя обірвалося через війну росії проти України.

“Найменше і водночас найважливіше, що ми можемо зробити – це пам’ятати. Такі проєкти допомагають зберегти історію, закарбувати на теренах інтернету, вигравіювати на мапі імена тих, завдяки кому ми можемо й досі відзначати День Незалежності України. На цій мапі, на превеликий жаль, є наші знайомі, колеги. Це дуже особиста історія для кожного”, – розповідає Анна Денисенко, кураторка проєкту ЛУН Місто.

“Платформа пам’яті Меморіал уже третій рік працює над тим, щоб зберігати та вшановувати пам’ять усіх, хто загинув через війну, розв’язану росією. Проєкт мапа памʼяті – ще один спосіб збереження пам’яті людей, які віддали свої життя за свободу та незалежність України. Загиблі Герої – не статистика, це – реальні люди. Маємо знати їх і пам’ятати. Дбати про збереження їхньої пам’яті вже відтепер. Це наш внесок у спільне майбутнє”, – каже редакторка військового Меморіалу Світлана Корженко.

Якщо у вас є інформація про вулиці, сквери, провулки, парки та алеї, перейменовані на честь українських захисників, захисниць, поділіться ними, заповнивши форму. Разом розкажемо про українських Героїв.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: в Ужгороді чіпляють табличку з іменем загиблого Героя Сергія Кузнєва. Раніше вулиця мала назву на честь російського вченого Михайла Ломоносова.

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