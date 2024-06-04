“Вуличний університет” провела активна молодь у Мукачеві

У Мукачеві у парку Перемоги пройшов захід у форматі «Вуличного університету». Організували його ФРІ Ужгород та студенти Української академії лідерства.

Як розповіла у коментарі Varosh співорганізаторка заходу Анастасія Фогел, концепція «Вуличного університету» передбачає цикл лекцій і тренінгів під відкритим небом. Це одна із форм неформальної освіти.

«Ідея виникла з бажання зробити освіту доступною для всіх бажаючих і створити неформальне освітнє середовище. Ми прагнули залучити молодь до обговорення важливих соціальних тем, показавши, що навчання може бути цікавими і відбуватись навіть у парку», – сказала Анастасія Фогел.

«Вуличний університет» у Мукачеві пройшов у форматі дискусій. Студенти УАЛ підготували лекції на теми саморозвитку, можливостей для молоді та екологічної відповідальності, після чого відбувалося обговорення.

Анастасія Фогел каже: “Вуличний університет” цінний тим, що створює відкритий простір для обміну знаннями та досвідом. А це сприяє розвитку критичного мислення, громадянської активності та самосвідомості.

Лекції у форматі «Вуличного університету» організація ФРІ почала проводити в Україні у 2017 році. Вони були покликані заохотити молодь до неформальної освіти, показати, що освіта – це приємно, цікаво, легко та весело і налагодити комунікацію між молодими та активними людьми.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Анастасією Фогел

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