Вуличне освітлення в Ужгороді частково відновлюють

В місті працюватиме біля 30% ліхтарів, вмикатимуть його з настанням темряви і до 21-ї години, — повідомили в Ужгородській міськраді.

“Рішення про часткове відновлення вуличного освітлення ухвалило керівництво Ужгорода за погодженням із Закарпатською ОВА та ПрАТ «Закарпаттяобленерго». Комунальники протягом кількох останніх тижнів переналаштовували мережу вуличного освітлення, щоб мати можливість вмикати його не повністю”, — повідомляють в міськраді.

Світловідбивні елементи встановлюють в Ужгороді на пішохідних переходах

І додали: 85% вуличного освітлення в Ужгороді – енергоощадне, його модернізували протягом останніх кількох років.

Нагадаємо, вуличне освітлення перестали вмикати в Ужгороді з 25 жовтня. Міська рада пояснила це дестабілізацією в енергетичній системі країни.

Varosh

Фото: Закарпаття24

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