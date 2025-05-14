Всеукраїнський ветеранський велопробіг стартує в Ужгороді

З Ужгорода до Києва велосипедом за 9 днів проїдуть Іван Балашов, віце-президент федерації велосипедного спорту Закарпатської області та Анатолій Вересенко, ветеран російсько-української війни. Щорічний велопробіг “Шануємо пам’ять захисників України” стартує завтра, 15 травня вже вп’яте під егідою Міністерства у справах ветеранів.

— Спочатку і до кінця ми будемо їхати вдвох, а по трасі до нас будуть приєднуватись ветерани, спортсмени, діти, — пояснив Іван Балашов Varosh. — По ходу маршруту ми будемо зустрічатися з ветеранами, з сім’ями загиблих, з молоддю, з духовенством, заїжджатимемо на кладовища, де поховані Герої, та до меморіальних стел. Ми своїм прикладом показуємо, що таке ветеранський спорт та спортивна реабілітація.

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Загалом, зі слів ветерана, до велопробігу на різних дистанціях та локаціях до них долучаться близько тисячі людей. Чекатимуть велопробіг на околицях міст чи областей, зі старту до околиці їх проводжатимуть інші велосипедисти.

Перший ветеранський велопробіг Іван Балашов здійснив ще у 2020 році з Ужгорода до Маріуполя. Тоді чотири ветерани — Микола Дидяк, Анатолій Вересенко, Сергій Поліщук з Рівного та Іван Балашов — проїхали 1795 км.

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Тепер проїдуть близько 900 км: тому що з Житомира поїдуть на Бородянку, а далі зроблять коло по Київській області, по всіх знакових місцях. Заїдуть в Бородянку, Ірпинь, Горзель, Бучу, Вишгород. Фінішуватимуть 23 травня в Києві на Михайлівській площі на День Героїв.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: ілюстративне, Турінформ Закарпаття.

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