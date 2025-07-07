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Всеукраїнські змагання “Карпатський виклик” пройшли в Ужгороді

7 Липня 2025 47

Понад 150 спортсменів з усієї України змагалися цими вихідними в Ужгороді на “Карпатському виклику”. Всеукраїнські змагання з адаптивних видів спорту пройшли вперше, ветерани та військовослужбовці змагалися в 6 дисциплінах: жим лежачи, ривок гирі, настільний теніс, велотренажер (30 ккал), гребний тренажер (100 секунд) та армреслінг. В Ужгороді зустрілися ветерани з Києва, Харкова, Кривого Рогу, Львівщини, Донеччини, Луганщини, Павлограда, Закарпаття та інших куточків України.

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Як розповів Varosh військовий ветеран, капітан обласної команди з адаптивного спорту CS Gladiator, президент Федерації адаптивних видів спорту Костянтин Кашула, участь у змаганнях брали також військовослужбовці: як демобілізовані, так і ті. хто зараз проходять реабілітацію в лікарнях Закарпаття.

В перший день ветерани та ветеранки змагалися в СК “Юність” у жимі лежачи, ривку гирі та настільному тенісі. Другий день змагання проходили на площі Фенцика: в армреслінгу, веслуванні на тренажерах, долають 30 кілокалорій на аеробайку.

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Культурна програма, екскурсія в Ужгородський замок, відпочинок у термальному басейні та велетенський казан боґрачу доповнив враження від змагань.

Зоряна Попович, Varosh
Фото:Федерації адаптивних видів спорту

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