Всеукраїнська олімпіада з мов нацменшин проходить в Ужгороді

На Закарпатті почався фінал Всеукраїнської олімпіади з румунської, словацької, угорської, чеської мов та літератур. 33 школярів 9–11-х класів з трьох областей країни — Одеської, Чернівецької та Закарпатської — змагатимуться за звання найкращих на базі Ужгородського наукового ліцею. Відкриття змагань сьогодні відбулося в сесійній залі ОВА.

— Минулого року ми вперше проводили олімпіаду зі словацької мови та літератури, цього ж року розширили олімпіадний рух і долучили чеські національні спільноти, — розповіла Varosh директорка Департаменту освіти і науки, молоді та спорту ОВА Мар’яна Марусинець. — Учасники — переможці третього етапу, обласного етапу Олімпіади, які отримали перші місця і вони вже є переможцями. Сьогодні вони складали тести з мови національної меншини, тобто румунської, словацької, угорської, чеської, а завтра будуть складати тести відповідної мови з літератури.

Тести з румунської мови та літератури складають 11 учнів, з них 4 з Одеської області та 3 — з Чернівецької. Словацьку мову та літературу складатимуть 5 учасників, угорську — 9 учасників і чеську — 8 учасників. Підбивання підсумків пройде 30 квітня, ще буде працювати апеляційна комісія вирішуватиме питання, які можуть виникнути під час тестів. За оцінювання відповідає експерт, затверджений Міністерством освіти, він буде безпосередньо ознайомлений із тестовими завданнями і тими результатами, які дають учасники.

На відкритті останнього етапу Олімпіади були присутні офіційні особи національних меншин краю.

— Це є один крок, який наближує нас до європейської спільноти, адже Закарпаття крос-культурне і для нас важливо утримувати цю комунікацію та взаємостосунки і цим самим показувати світу, що ми толерантні і толеруємо до національних спільнот і не маємо жодних проблем, ми дружно живемо як в Закарпатті, так і в інших регіонах, — каже Мар’яна Марусинець.

Олімпіада проходить на Закарпатті вже третій рік поспіль, за підтримки Міністерства освіти та Малої академії наук.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Закарпатської ОВА

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