Всеукраїнська акція “Стіл пам’яті” триває на Закарпатті. Як доєднатися

29 Серпня 2025 38

Наразі 36 закладів на Закарпатті доєдналися сьогодні до всеукраїнської акції “Стіл пам’яті”. Про це Varosh повідомили на платформі “Меморіал героїв”, яка є однією з організаторів заходу. Сьогодні, у День пам’яті Захисників України, заклади впродовж дня бронюють на весь день столик для захисників, які загинули в російсько-українській війні.

Заклади, які підтримали акцію, сьогодні встановлюють на резервованому столі спеціальну табличку, соняхи (символ Дня пам’яті Захисників) та свічку (символ життя, що обірвалось). Ви можете завітати у заклад у своєму місті та залишити запис про захисника чи захисницю у спеціальній картці на столі. Також можна залишати фото героїв.

В акції беруть участь не тільки ресторани та кав’ярні. До акції “Стіл пам’яті” в Ужгороді долучилися також в обласній бібліотеці. На згадку про письменників, поетів, які загинули у війні, заступниця директора Закарпатської обласної бібліотеки імені Федора Потушняка Мар’яна Грігаш поставила на стіл пустий записник:

“Вони вже не напишуть ні свою історію життя, ні історію вигадану, яку вони могли би написати, — пояснює вона. — Це своєрідне нагадування, що людини вже немає і цей записник буде і надалі пустим. Це такий символ, нагадування, що життя коротке і воно може закінчитися в будь-яку секунду”.

Акцію “Стіл пам’яті” започаткували у 2023-му році

Акцію ініціювала ужгородка Марія Грабар у пам’ять про чоловіка Іллю Грабара, який поліг у бою за Україну, та інших полеглих героїв. Вперше вона пройшла у 2023 році. Дізналася про таку акцію від знайомого американського військового. Він розповів, що у США проводять День пам’яті, вшановують усіх полеглих за Батьківщину військових, і тоді ома та у закладах сервірують столик для них.

Марія Грабар

Марія адаптувала символи до близьких українській культурі і запропонувала провести таку акцію в українських містах. Вона розповіла Varosh, що вже коли акцію проводили вперше, до неї приєдналося немало закладів із Закарпаття. Торік, нагадаємо, “Стіл пам’яті” облаштували у 16 ресторанах та кав’ярнях в Ужгороді та 5 — на Закарпатті.

Ще можна приєднатися до участі

Наразі в акції беруть участь понад 2700 закладів, знайти їх можна на спеціальній карті. Щороку їх стає дедалі більше. Крім України, такі столи для найсильніших серед нас сервірують також в Польщі, Німеччині, Австрії, Італії, Великій Британії, Чехії, Болгарії, Естонії, Фінляндії, Японії та США.

Сьогодні впродовж дня ще можна “застрибнути в потяг”, заповнивши реєстраційну форму. Так ви отримаєте макети для друку табличок та зможете облаштувати Стіл пам’яті для Героя.

Зоряна Попович, Varosh,
Фото: Благодійний фонд імені Іллі Грабара

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття!

# "Стіл пам'яті" # Всеукраїнська акція # День пам'яті Захисників України # Марія Грабар # Меморіал героїв # фонд Іллі Грабара

