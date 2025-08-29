Всеукраїнська акція “Стіл пам’яті” триває на Закарпатті. Як доєднатися

Наразі 36 закладів на Закарпатті доєдналися сьогодні до всеукраїнської акції “Стіл пам’яті”. Про це Varosh повідомили на платформі “Меморіал героїв”, яка є однією з організаторів заходу. Сьогодні, у День пам’яті Захисників України, заклади впродовж дня бронюють на весь день столик для захисників, які загинули в російсько-українській війні.

Заклади, які підтримали акцію, сьогодні встановлюють на резервованому столі спеціальну табличку, соняхи (символ Дня пам’яті Захисників) та свічку (символ життя, що обірвалось). Ви можете завітати у заклад у своєму місті та залишити запис про захисника чи захисницю у спеціальній картці на столі. Також можна залишати фото героїв.

В акції беруть участь не тільки ресторани та кав’ярні. До акції “Стіл пам’яті” в Ужгороді долучилися також в обласній бібліотеці. На згадку про письменників, поетів, які загинули у війні, заступниця директора Закарпатської обласної бібліотеки імені Федора Потушняка Мар’яна Грігаш поставила на стіл пустий записник:

“Вони вже не напишуть ні свою історію життя, ні історію вигадану, яку вони могли би написати, — пояснює вона. — Це своєрідне нагадування, що людини вже немає і цей записник буде і надалі пустим. Це такий символ, нагадування, що життя коротке і воно може закінчитися в будь-яку секунду”.

Акцію “Стіл пам’яті” започаткували у 2023-му році

Акцію ініціювала ужгородка Марія Грабар у пам’ять про чоловіка Іллю Грабара, який поліг у бою за Україну, та інших полеглих героїв. Вперше вона пройшла у 2023 році. Дізналася про таку акцію від знайомого американського військового. Він розповів, що у США проводять День пам’яті, вшановують усіх полеглих за Батьківщину військових, і тоді ома та у закладах сервірують столик для них.

Марія адаптувала символи до близьких українській культурі і запропонувала провести таку акцію в українських містах. Вона розповіла Varosh, що вже коли акцію проводили вперше, до неї приєдналося немало закладів із Закарпаття. Торік, нагадаємо, “Стіл пам’яті” облаштували у 16 ресторанах та кав’ярнях в Ужгороді та 5 — на Закарпатті.

Ще можна приєднатися до участі

Наразі в акції беруть участь понад 2700 закладів, знайти їх можна на спеціальній карті. Щороку їх стає дедалі більше. Крім України, такі столи для найсильніших серед нас сервірують також в Польщі, Німеччині, Австрії, Італії, Великій Британії, Чехії, Болгарії, Естонії, Фінляндії, Японії та США.

Сьогодні впродовж дня ще можна “застрибнути в потяг”, заповнивши реєстраційну форму. Так ви отримаєте макети для друку табличок та зможете облаштувати Стіл пам’яті для Героя.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото: Благодійний фонд імені Іллі Грабара

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.