Всеукраїнська акція “16 днів проти насильства” почалась на Закарпатті

Відсьогодні, 25 листопада, і до 10 грудня включно на Закарпатті триватиме Всеукраїнська акція “16 днів проти насильства”. Акція проходитиме вже 25-й рік поспіль: 7 грудня 1999 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 25 листопада Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.

Заходи, що проходять у ці дні, мають на меті привернення уваги до проблем подолання домашнього насильства, насильства за ознакою статі, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та включає питання війни, військових конфліктів.

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Дати початку та завершення акції вибрані не випадково, вони створюють символічний ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства та дії щодо захисту прав людини, підкреслюючи, що будь-які прояви насильства над людиною є порушенням її прав.

25 листопада – Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок;

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом;

2 грудня – Міжнародний день боротьби з рабством;

3 грудня – Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями;

5 грудня – Міжнародний день волонтера;

6 грудня – Вшанування пам’яті студенток, розстріляних у Монреалі;

10 грудня – Міжнародний день прав людини.

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Департамент соціального захисту населення Закарпатської ОВА оприлюднив план заходів, що триватимуть у рамках акції в містах Закарпаття.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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