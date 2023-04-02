Вроджена вада лівої ніжки: родина 2-річної Софійки Янковської збирає кошти на операцію

Вроджений недорозвиток стегнової кістки, малогомілкова гемімелія та вкорочення лівої ноги на 10 см. — з таким діагнозом живе Софійка Янковська. Хірург-ортопед, який спеціалізується на таких патологіях, працює в Америці та у філіях у Варшаві та Абу-Дабі. Родина Янковських тепер збирає кошти на операції з реконструкції ніжки — потрібно 208 тисяч доларів.

Така різниця у ніжках, за прогнозами лікарів, буде прогресувати, і коли Софійка припинить рости, становитиме аж до 30 сантиметрів. Мама дівчинки, Діана Янковська, розповіла Varosh, що вдома Софійка наразі пересувається на колінці правої ноги і лівою стаючи вже на стопу. Після першої операції вона зможе ходити на спеціальному протезі. Зараз їй боляче так ходити, бо стопа в неправильному положенні.

— У хірурга-ортопеда, який лікує такі патології, є унікальні методики, унікальні апарати, які він розробив, і практикує вже більше 30 років, — пояснила Діана Янковська. — Ми з Софійкою потрапили до нього на консультацію і він склав план лікування аж до її 16-річного віку. Він буде оперувати Софію у Варшаві. Але першу операцію треба зробити після того, як доньці виповниться 2 роки, а це вже у квітні-травні.

Зі слів жінки, 208 тисяч доларів, які вони зараз збирають — це перший етап з трьох операцій: з реконструкції суглобів, з накладанням і зняттям апарату зовнішньої фіксації для подовження ноги на 10 см.

— Інші операції будуть пізніше, але їх потрібно робити саме в той час, коли назначить лікар, — каже Діана Янковська. — І оплата має бути повна за всі 3 операції. Ми не маємо можливості розбивати це на різні збори, бо ми пропустимо час, а це означає, що все лікування може і не бути ефективним. Тому тепер ми збираємо всю суму. Рахунки включають в себе вартість операцій та післяопераційних реабілітацій.

Наразі зібрано $79 649,3, це трохи більше 38% потрібної суми. Батьки та волонтери створили сторінки в Instagram та Facebook то продовжують звертатись по допомогу в зборі коштів для донечки, яка мріє танцювати.

Реквізити для допомоги

Отримувач: Янковська Діана Василівна‌(мама) ‌🇺🇦Монобанк (гривня)‌ ‌5375 4112 0371 4535 🇺🇲Монобанк (долар США) ‌5375 4188 1057 2925 🇪🇺 Монобанк (євро) ‌5375 4199 1094 8361 🇪🇺 Монобанк (EUR)

‌UA 98 322001 00000 2620 9335 2028 52

‌Diana Yankovska 🇺🇦ПриватБанк (гривня)

‌4149 4390 2421 3591 🇺🇸ПриватБанк (долар США)

‌4149 4993 7307 3582 🇺🇦Приватбанк (UAH):

‌UA533052990262076400944501391‌

‌Diana Yankovska PayPal

‌dianayank16@gmail.com

Varosh

Фото надані Діаною Янковською

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