Врахувати інтереси ужгородців: в місті оголосили громадські слухання для розробки детального плану міста

В Ужгороді почали розробляти містобудівну документацію для детального плану території, обмеженої вулицями Загорською, Закарпатською, Собранецькою та площею Віталія Постолакі та вулицями Марка Черемшини, Мистецькою, Василя Стефаника, Степанівською та об’їзною дорогою. Головний архітектор міста Олег Боршовський пояснив Varosh, що до такого кроку міська рада вдалася вперше. Раніше цього попереднього звернення до городян і дослухання до їхньої думки не було.

— За новими правилами розробки містобудівної документації в нас іде 2 етапи проведення громадських слухань, — пояснив Олег Боршовський. — На першому етапі ми розробляємо містобудівну документацію, а саме детальні плани міста, в яких ми маємо врахувати всі інтереси громадськості. Тобто люди можуть звернутися до нас і внести свої пропозиції, щоб ми врахували те, те, те і те.

Раніше в міськраді, за словами головного архітектора, проводили громадські слухання в один етап, коли вже був детальний план, його виставляли на громадські слухання і люди могли ознайомитися вже з самим проєктом. На громадських слуханнях люди голосували і давали свої пропозиції.

Тепер законодавство трохи змінилося і в міськраді працюють у 2 етапи: мешканці мають право прийняти участь у громадських слуханнях на етапі підготовки завдання на проєктування.

— Тобто ужгородці самі можуть регулювати завдання, а не бути поставленими перед фактом запроєктованого плану, — пояснив Боршовський. — Вони можуть пропонувати таку-то територію залишити зеленою зоною, або на цій території нехай буде індивідуальна мала житлова забудова. Тобто вони самі можуть давати завдання для проєктування містобудівної документації в майбутньому. З цими пропозиціями ми даємо документи проєктній організації, яка робитиме проєкт детального плану. І вони вже дивляться, які пропозиції вони можуть врахувати, а які ні, бо порушуються певні норми. Тоді про все це говориться вже на другому етапі громадських слухань.

Відтак зараз в міськраді просто збирають думки мешканців міста на рахунок розроблення містобудівної документації з детального плану територій.

— Щоб у нас був діалог з мешканцями, ми хочемо почути, що б вони хотіли на цій території, — каже чиновник.

Із усіма пропозиціями і зауваженнями звертатися просять в управління містобудування та архітектури Ужгородської міськради за адресою: м. Ужгород, вул. Героїв Небесної Сотні 4, або на ел. адресу: architect@rada-uzhgorod.gov.ua, або за тел. 61-71-03. Із матеріалами можна ознайомитися також в управлінні містобудування та архітектури Ужгородської міської ради.

Varosh

Фото Сергія Гудака

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