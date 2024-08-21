ВР ухвалила закон про примусове відчуження приватних земельних ділянок на Закарпатті

Сьогодні, 21 серпня, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №9549 «Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури».

Зазначений законопроєкт підтримали 228 депутатів. Ухвалений закон передбачає можливість примусового вилучення нерухомості та землі у фізичних і юридичних осіб, повідомив нардеп Ігор Фріс.

Йдеться про земельні ділянки в Ужгородському районі Закарпатської області. Рішення про примусове відчуження покладається на Закарпатську ОВА. При цьому, встановлюється заборона на оскарження у судовому порядку відповідних рішень про примусове вилучення земельних ділянок.

Проєкт закону №9549 до Верховної Ради подав Кабмін. 4 червня парламент ухвалив його у першому читанні.

Як повідомляють в уряді, закон «дасть змогу операторам швидше отримувати дозволи на оренду землі для будівництва мобільних станцій. Зокрема, щоб забезпечити мобільним зв’язком та 4G національні, міжнародні автошляхи та сільську місцевість».

Серед іншого, закон дозволить «використовувати обмежене право користування чужою земельною ділянкою для будівництва на земельних ділянках веж мобільного звʼязку».

Законопроєкт ухвалили попри зауваження Головного юридичного управління Верховної Ради, яке за результатами юридичної експертизи вказало, що «низка його положень не відповідає Конституції України та не узгоджується із законами України».

Проблемність закону: висновок Головного юридичного управління ВР

Як ідеться у висновку Головного юридичного управління ВР, запропонованими змінами до закону передбачається:

можливість примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності за рішенням Закарпатської обласної державної адміністрації протягом дії правового режиму воєнного стану в Україні, зокрема, земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна приватної та комунальної власності;

відшкодування за рахунок, зокрема, коштів державного бюджету вартості нерухомого майна, що відчужується, та збитків, завданих таким примусовим відчуженням;

встановлення заборони на оскарження до суду рішень Закарпатської обласної державної адміністрації про примусове відчуження земельної ділянки, іншого об’єкта нерухомості.

Як зазначається, зокрема, у висновку ГЮУ, «встановлення будь-яких виключень (як зазначено у законопроєкт – особливостей) із загальних правил примусового відчуження об’єктів права власності протягом дії правового режиму воєнного стану в Україні на території окремої адміністративно-територіальної одиниці України, а саме Ужгородського району Закарпатської області, є порушенням вимог частини четвертої статті 13 Конституції України щодо рівності усіх суб’єктів права власності перед законом (при цьому слід враховувати, що за державою залишається обов’язок забезпечити захист прав усіх суб’єктів права власності та господарювання, а також соціальну спрямованість економіки)».

У висновку вказано, що встановлення заборони на оскарження до суду рішень Закарпатської ОДА не забезпечує захисту прав власника майна, яке примусово відчужується, і може призвести до їх порушення і неможливості власника захистити свої законні інтереси.

«Наведене положення не враховує вимог частин першої та другої статті 55 Конституції України, згідно з якими права і свободи людини і громадянина захищаються судом; кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. При цьому слід враховувати, що Основний Закон України, а саме його стаття 64, якою визначено окремі обмеження в умовах воєнного або надзвичайного стану, мітить чітку заборону щодо недопущення обмеження права, визначеного статтею 55 Конституції України», – йдеться у документі.

Також у висновку згадано, що законопроєкт, який нині вже проголосували як закон, порушуватиме низку норм Цивільного кодексу України та Земельного кодексу України.

Повний текст закону №9549 в остаточно проголосованій редакції наразі на сайті Верховної Ради відутній. Позаяк повноваження щодо примусового вилучення земельних ділянок покладено законом на Закарпатську ОВА, Varosh звернувся до установи по коментар. Наразі редакція очікує на відповідь.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Мукачево.net

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