ВР ухвалила допрацьований закон про примусове відчуження приватної землі на Закарпатті

Сьогодні, 25 березня, Верховна Рада України проголосувала допрацьований після президентського вето закон 9549.

Прийнятий закон визначає особливості примусового відчуження приватних земельних ділянок, іншого нерухомого майна в умовах воєнного стану для розміщення об’єктів оборонно-промислового комплексу та об’єктів інфраструктури в Ужгородському районі Закарпатської області.

Відповідний закон Верховна Рада попередньо проголосувала 21 серпня 2024 року попри зауваження Головного юридичного управління Верховної Ради щодо його невідповідності низці положень Конституції України та неузгодженості із законами України.

Так, проголосований закон передбачав надання Закарпатській ОВА повноважень для примусового відчуження з мотивів суспільної необхідності протягом дії воєнного стану в Україні, зокрема, земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна приватної та комунальної власності. При цьому закон забороняв оскаржувати такі рішення у судовому порядку.

Президент Володимир Зеленський ветував проголосований закон, запропонувавши натомість визначити чітку і послідовну процедуру прийняття рішень щодо примусового відчуження або вилучення майна в умовах воєнного стану. Відтак закон відправили на доопрацювання з урахуванням наданих пропозицій.

Нині ж під час засідання парламент схвалив доопрацьований закон, який, зокрема, визначає механізм примусового відчуження земельних ділянок в Ужгородському районі.

Законом встановлюється, що у період дії воєнного стану в Україні повноваження щодо примусового відчуження земельних ділянок із виплатою власникам їх вартості у підвищеному розмірі надається Кабінету Міністрів України.

Як пише видання “Судово-юридична газета”, земельні ділянки можуть бути примусово відчужені з мотивів суспільної необхідності для розміщення:

об’єктів будівництва, нерухомого майна, комплексів будівель і споруд, виробничих потужностей, частин виробничих потужностей, інженерних споруд, необхідних для функціонування та діяльності підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави та/або визначені такими, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу;

індустріальних парків для розміщення релокованих (переміщених) підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, та/або їх виробничих потужностей, частин виробничих потужностей, та/або підприємств, які визначені такими, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

лінійних об’єктів транспортної інфраструктури (доріг загального користування державного значення, мостів, естакад) та об’єктів, необхідних для їх експлуатації.

Так само Кабінет Міністрів за заявою Закарпатської ОВА визначає перелік суб’єктів господарювання, для чиїх об’єктів допускається примусове відчуження земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна.

Ініціювати примусове відчуження можуть центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Генштаб, підприємства, які здійснюватимуть будівництво, експлуатацію об’єктів, для розміщення яких здійснюється примусове відчуження.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Мукачево.net

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