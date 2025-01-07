Зеленський підписав закон, який визнає ВПО жителями громад, у яких вони живуть

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України №7283 щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування. Про це стало відомо з сайту Верховної Ради.

“Прийнятим Законом вносяться зміни до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», завдяки яким визначаються основні механізми реалізації прав громадян України на безпосередню участь у місцевому самоврядуванні, своєчасне і повне отримання інформації про діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування”, — йдеться на сайті уряду.

Закон передбачає визначення основних форм участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення.

“Цей документ – це більше, ніж просто зміни в управлінні, — написала голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк. — Це запрошення для кожного громадянина стати активним учасником змін. Тепер громади отримують реальні важелі впливу на свої місцеві органи влади:

Місцеві ініціативи;

Громадські слухання;

Загальні збори;

Петиції та консультації;

Участь у формуванні та розподілі місцевого бюджету;

Обов’язкове звітування місцевих депутатів і голів перед виборцями.

Цей Закон перетворює мешканців із глядачів на творців. Кожен, хто хоче змін, отримує інструменти для дій, новий рівень довіри до людей, їхньої відповідальності та бажання творити майбутнє, — каже вона.

На каналі ГО “ВПО України” кажуть: ухвалення цього закону — це крок до адаптації та інтеграції сотень тисяч людей, які втратили свої домівки через війну.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: з сайту ВРУ

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