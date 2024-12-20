Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Вперше на Закарпатті: Ватикан оголосить блаженним Петра Павла Ороса

20 Грудня 2024 1

Відділ у справах визнання святих Ватикану повідомив, що 3 травня у с.Білки Хустського району відбудеться урочиста беатифікація (проголошення блаженним) отця Петра Павла Ороса, священника Мукачівської греко-католицької єпархії, який був вбитий радянським міліціонером. Він стане другим закарпатцем, якого беатифікує Ватикан, пояснив Varosh отець Віктор Бурлака.

Це буде перше в історії Закарпаття проголошення блаженним саме на нашій Срібній Землі, кажуть у Мукачівській греко-католицькій єпархії.

— Отець Петро Павло Орос був священником Мукачівської греко-католицької єпархії і служив у церкві в Білках — це була одна з останніх греко-католицьких церков, яку в 1949 році закрила радянська влада, — пояснив Varosh отець Віктор. — Після визнання блаженним його можуть шанувати у всій католицькій церкві, просто культ його вшанування як святого наразі розвинувся на Закарпатті.

Отець Віктор Бурлака розповів, що Петро Павло Орос загину мученицькою смертю за віру в с.Заріччя, наразі його мощі зберігаються в каплиці поблизу церкви в селі Білки.

Урочиста Беатифікація Петра Павла Ороса відбудеться 3 травня 2025 року у c. Білки. Урочистість очолить Кардинал Гжегож РИСЬ, архієпископ та митрополит Лодський (Польща), член Дикастерії Божественного культу та дисципліни Святих Тайн.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: МГКЄ

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #
# беатифікація # Ватикан # МГКЄ # Мукачівська греко-католицбка єпархія # новини Varosh # отець Петро Павло Орос

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Через масштабну кібератаку на держреєстри Мін’юсту частина послуг недоступна

Ярмарки, концерти, масштабна театральна прем’єра: Афіша заходів на 20-22 грудня в Ужгороді

Депутати Ужгорода відмовляються надавати матеріальну допомогу містянам, що служать у війську

Найбільше скарг щодо ТЦК та СП надходить з Закарпаття – Уповноважений з прав людини