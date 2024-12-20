Вперше на Закарпатті: Ватикан оголосить блаженним Петра Павла Ороса

Відділ у справах визнання святих Ватикану повідомив, що 3 травня у с.Білки Хустського району відбудеться урочиста беатифікація (проголошення блаженним) отця Петра Павла Ороса, священника Мукачівської греко-католицької єпархії, який був вбитий радянським міліціонером. Він стане другим закарпатцем, якого беатифікує Ватикан, пояснив Varosh отець Віктор Бурлака.

Це буде перше в історії Закарпаття проголошення блаженним саме на нашій Срібній Землі, кажуть у Мукачівській греко-католицькій єпархії.

— Отець Петро Павло Орос був священником Мукачівської греко-католицької єпархії і служив у церкві в Білках — це була одна з останніх греко-католицьких церков, яку в 1949 році закрила радянська влада, — пояснив Varosh отець Віктор. — Після визнання блаженним його можуть шанувати у всій католицькій церкві, просто культ його вшанування як святого наразі розвинувся на Закарпатті.

Отець Віктор Бурлака розповів, що Петро Павло Орос загину мученицькою смертю за віру в с.Заріччя, наразі його мощі зберігаються в каплиці поблизу церкви в селі Білки.

Урочиста Беатифікація Петра Павла Ороса відбудеться 3 травня 2025 року у c. Білки. Урочистість очолить Кардинал Гжегож РИСЬ, архієпископ та митрополит Лодський (Польща), член Дикастерії Божественного культу та дисципліни Святих Тайн.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: МГКЄ

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