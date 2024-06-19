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Новини

Воїни-закарпатці 128-ї бригади отримали металошукачі “Хортич-1”

19 Червня 2024 46

128 Окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада отримала партію металошукачів від Оріхівської міської військової адміністрації.

Як повідомили в 128 ОГШБр, металошукач для пошуку мін «Хортич-1» – це на 100% український виріб. Він призначений не лише для фахових саперів. Кожен боєць може користуватися таким металошукачем навіть без попередньої підготовки.

«Сьогодні Україна є найбільш замінованою територією світу. На жаль, багато наших хлопців гинуть і отримують поранення через міни. Саме тому українській армії потрібен український металошукач, адже закордонні досить дорого коштують», – сказав керівник проєкту «Хортич» Юрій Ружин.

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Металошукачі “Хортич-1” передали закарпатським штурмовикам

Металошукач проєктувався спеціально для потреб війни, тож має відповідний рівень захисту. Він міцний, легкий і може працювати в будь-яких погодних умовах.

Відповідно, металошукачі «Хортич-1» будуть належним чином застосовані під час бойової роботи воїнів-закарпатців.

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Під час вручення металошукачів воїнам 128 ОГШБр

Фото з Фейсбук-сторінки 128-ої Окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у Фейсбуці

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