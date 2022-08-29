Восени у Львові відкриється Lviv Media Hub. Що варто знати про новий простір для медійників?

Lviv Media Hub — це сharge station для медіаспільноти від Львівського медіафоруму. Тут можна працювати з командою чи окремо, знайти партнера для проєкту біля кулера та заночувати, якщо допізна пишеш лонгрід. Особливістю простору буде регулярний нетворкінг для українських і закордонних медійників та креативних індустрій.

Секретне місце

Відкриття відбудеться наприкінці серпня, а восени хаб запрацює у тестовому режимі. Локацію Львівський медіафорум поки не розголошує з міркувань безпеки, але це буде одна з ревіталізованих постіндустріальних територій Львова. Завдяки такому розташуванню резиденти хабу зможуть поєднувати роботу з відпочинком у кав’ярні, тренуванням у спортклубі та культурними подіями.

Місією хабу є підтримка й розвиток професійної спільноти та подальша інтеграція українських медійників у світове ком’юніті. «Спільнота, міцніша за стіни», — так окреслюють місію засновники Lviv Media Hub.

Крім того, простір вирішує цілком практичні завдання. Наприклад, він може бути тимчасовим офісом для журналістів та журналісток у відрядженні або альтернативою коворкінгу для фрілансера чи фрілансерки.

Напівзакритий формат до перемоги

Зараз передбачено три формати роботи Lviv Media Hub. Перший — це бронювання робочого місця, як це зазвичай буває у коворкінгу. Другий — оренда переговорної кімнати для всієї команди, наприклад, щоб провести нараду, стратегічну сесію чи брейншторм. І третій — майданчик для воркшопів, зустрічей з інвесторами або читачами, освітніх лекцій та інших редакційних подій.

Хто може працювати у Lviv Media Hub:

українські та іноземні медійники / медійниці, які створюють контент: журналісти / журналістки, редактори / редакторки, фотографи / фотографки тощо;

редакції, що потребують місця для командної роботи й навчання;

українські та закордонні медіафахівці / медіафахівчині, що потребують нетворкінгу;

фрілансери / фрілансерки, що працюють на українські та міжнародні медіа;

працівники медійних організацій та медіаексперти;

донори та партнери, які проводять події для медійників / медійниць.

«Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну багато редакцій втратили фізичне місце роботи, а також вимушено покинули домівки. Ми отримували багато запитів від колег і робили все, що від нас залежало, але потребували системного рішення. Тому з’явилась ідея відкриття хабу — місця, де журналісти отримують умови для комфортної роботи та нетворкінгу. Lviv Media Hub дає можливість команді медіа знову працювати пліч-о-пліч, а крім того — заощаджувати на оренді офісу чи коворкінгу», — голова Львівського медіафоруму Ольга Мирович.

Безпека понад усе

Під час обладнання робочих місць команда врахувала запити медійників та медійниць щодо розташування розеток, ширини столів та зонування. Резиденти та резидентки матимуть доступ до Wi-Fi та необхідної техніки. Простір оснащений проєктором, екраном та аудіосистемою для подій та презентацій. Тут є зона відпочинку з кавою, чаєм та солодощами.

Подбали й про захист: будівлю Lviv Media Hub визнала безпечною ДСНС, а на час повітряної тривоги є 3 укриття у 5-хвилинному доступі.

«Журналісти у цій війні часто є мішенню. Для нас важливо, щоб хаб був місцем безпеки, професійної підтримки й взаємодії. Тому поки що ми обрали напівзакритий формат роботи й запровадили верифікацію гостей та карткову систему доступу. Це простір безпеки для “здорових” медіа, де не буде місця тим, хто практикував та практикує зв’язки з російськими і проросійськими силами», — співавторка проєкту Lviv Media Hub Людмила Павлій.

Як стати гостем / гостею?

Щоб стати резидентом / резиденткою або гостем / гостею хабу, потрібно буде залишити заявку й підтвердити її не пізніше, ніж за добу до візиту. Під час наступних візитів достатньо буде забронювати місце через календар або месенджер.

Одночасно в хабі зможуть працювати до 35-45 людей. Час перебування у просторі протягом доби — необмежений. Фіксованої оплати немає: гості вільні робити донейти, які Львівський медіафорум спрямує на допомогу українським редакціям.

Більше деталей про роботу Lviv Media Hub повідомимо згодом. Якщо маєте питання вже зараз, напишіть нам на пошту: info@lvivmediaforum.com.

Lviv Media Hub створений за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), International Media Support (IMS), Міністерства Закордонних Справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії (FCDO) та n-ost.

Varosh

Фото Lviv Media Hub

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