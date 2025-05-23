Що подивитися і куди піти в Ужгороді 23-25 травня

Традиційно зібрали для вас афішу події найближчих трьох днів — нудьгувати буде ніколи. Буде онлайн-воркшоп, презентація детективу, вистави та концерти класичної музики, які впродовж місяця проводять артистки Con-TEMP Trio.
На онлайн-воркшоп «Інструменти Big Data та AI для аналізу соціальних мереж (на матеріалі комунікацій Закарпаття)» запрошують студенти 2 курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика» факультету міжнародних економічних відносин УжНУ.
Обговорять, як сучасні цифрові технології (Big Data, AI) поєднуються з лінгвістичними методами (контент- та дискурс-аналізи). Особливу увагу приділять актуальним темам у комунікаціях Закарпаття: мовне питання (закарпатський діалект); релігійне питання (ПЦУ vs УПЦ МП); русинське питання; ставлення до ВПО; дозвілля під час війни.
Початок о 10:00. Деталі участі у посиланні вище.
В Ужгородському скансені Закарпатське товариство словацьких жінок “Довіра” святкуватиме День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. На святкування зберуть колективи з Середнього, Анталовців, Гути. сподіваємося побачити словаків з Великого Березного. Запрошують охочих приходити з 14-ї години на гостину, співанки та словацькі традиції.
Книгарня «Є» (просп.Свободи, 40) та письменниця Ярина Вовк запрошують вас відвідати лекцію «Сім фактів про серійних вбивць, які не покажуть в кіно» та презентацію книжкової новинки — приквелу роману «Не плач, моя красуне» — «В утробі хижака».
Під час лекції, яка побудована на доказовій базі з кримінології, криміналістики і кримінальної психології, ви почуєте реальні факти з життя і діяльності серійних вбивць і порівняєте з тим, як їхні образи демонструються в поп-культурі.
Початок о 18:30.
Про базові енергії, які впливають на відносини, рішення та спілкування конфлікти і стрес розповість на зустрічі в Жіночому клубі “Натхненна” коуч Ольга Агафонова.
Вона допоможе розрахувати вашу формулу енергій і зрозуміти себе — чого ти насправді хочеш і як це проявляється; побачити, чому з деякими людьми — легкість, а з іншими — постійні “граблі”; навчитися будувати стосунки з повагою до себе і до відмінностей іншої людини.
Початок о 18:30 в просторі клубу (вул. Швабська, 68 (каб. 205)) Участь: 400 грн. Кількість місць обмежена! Запис за номером 098-448-07-67.
Драму за п’єсою М. Старицького покажуть актори на сцені Закарпатського муздрамтеатру.
Юнак Василь опиняється поміж двох світів. В одному з них Галя – добра, спокійна та чуйна. В іншому Аза, яка ніколи не поступається своїм. Приходьте побачити, що саме – любов чи ненависть – призведе до фатальних наслідків.
Початок о 18:00.
На площі Корятовича біля “Зеленого базару” вранці, о 8:50, небайдужі зберуться на загальнонаціональну хвилину мовчання, щоб ушанувати пам’ять загиблих воїнів.
“Якщо ви хочете вшанувати памʼять загиблих воїнів, ви можете принести їхні фото або написати плакат із їхніми цитатами. Це організовано, бо памʼять жива, доки про людину памʼятають, а також, щоб показати, що Хвилина мовчання може бути персоналізована”, — кажуть організатори.
Вистава Закарпатського академічного обласного театру ляльок за п’єсою Олександра Олеся «Котик і Півник» — про взаємодопомогу та справжню дружбу, яка перевіряється в біді.
Вистава почнеться об 11:00 та 13:00.
Малечу запрошують до музично-драматичного театру на захоплюючу подорож у чарівне королівство, в якому розгортається історія кохання, дружби та вірності своїм бажанням.
Відкрито реєстрацію на одноденний екскурсійно-анімаційний тур Ужгородом для дітей військовослужбовців віком 8-12 років.
У програмі: анімаційно-розважальна програма «Тимбілдинг й лазертаг пригоди»; екскурсія-пригода в екзотаріум «Акваріум», малечі допомагатимуть долати страхи й упередження; творчий майстер-клас з розмальовуванням футболок власними авторськими принтами; пізнавальна краєзнавча квест-екскурсія в Ужгородському cкансені.
Тривалість: 10:00 – 18:00. Безкоштовно! Реєстрація відбувається за посиланням.
Охочих створити унікальну чашку, яка буде радувати кожен день запрошують на майстер-клас для новачків. Учасницям гарантують особистий підхід і допомогу на кожному етапі.
Початок о 14:00 за адресою вул. Митрака, 6. Вартість — 500 грн. Всі матеріали та інструменти включені.
В театрі ляльок “Бавка” актори Донецького академічного обласного драматичного театру м.Маріуполь пропонують провести 60 хвилин максимально напружених епізодів, об’єднаних у цілісну історію, глядач якої стає безпосереднім учасником тієї реальності. У виставі-сторітелінгу «Маріупольська драма» ви зустрінетесь з акторами, які під час бомбардування перебували в театрі та почуєте їхні історії з перших уст…
Текст — Олександр Гаврош за розповідями акторів.
Початок о 18:00.
На Малій сцені муздрамтеатру покажуть містичний трилер-комедію, де реальність змінюється зі швидкістю світла. Дві душі – Томас і Ванда. А між ними – Венера, богиня Кохання. Прагнення фізичного контакту, гіпнотизм потаємних жадань… Ця вистава здатна пробудити природні інстинкти та оголити найщиріші емоції.
Початок о 19:00.
Твори Золтана Алмаші для віолончелі соло лунатимуть в Ужгородському греко-католицькому Катедральному собор (пл.Бачинського, 1). Золтан Алмаші виступить зі своєю сольною програмою в рамках благодійного фестивалю класичної музики «CON-TEMP TRIO & DRUZI».
Його, нагадаємо, впродовж травня проводять артистки Закарпатської обласної філармонії — Агнеса Бачинська (флейта), Діана Гавата (віолончель) та Катерина Гажо (фортепіано), більш відомі як ансамбль «CON-TEMP TRIO».
Початок о 19:00. Вхід вільний.
Щонеділі на площі Петефі збираються небайдужі ужгородці, щоб ходою нагадати містянам про військовополонених. Долучитися до акцій з підтримки військовополонених можуть всі охочі. Це соціальна ініціатива, спрямована на формування спільноти підтримки та покликана показати, що в усіх куточках України та світу люди готові виходити й говорити за тих, хто, перебуваючи у полоні, позбавлений можливості говорити сам за себе.
Люди зберуться на 12:00 на площі Петефі, пройдуть Київською набережною, через Транспортний міст по Липовій алеї вийдуть на Театральну і повернуться на Петефі.
Захопливу історію маленької Сови, яка дізнається багато цікавого про себе та Всесвіт, вступає в боротьбу з підступним Пацюком, заводить дружбу з котом-Піратом та багато інших пригод можна побачити на виставі «Таємниця маленької Сови», п’єсу до якої написали Ніна Малишка і Наталія Орєшнікова.
Вистава почнеться об 11:00 та 13:00.
Охочих запрошують на плейбек-перформанс від театру “Станція Уж”, що відбудеться в рамках великого проєкту за участі 5 міст: Вінниці, Дніпра, Львова, Києва та Ужгорода. Це буде вечір чесності, підтримки та спільного дослідження того, про що часто мовчать — але що можна змінювати разом, — кажуть організатори.
“Гендернозумовлене насильство — це насильство, вчинене проти людини саме через її гендер. Його прояви — від “жартів” і обмежень до реальної небезпеки. І щоб змінити щось глобально, варто навчитися помічати те, з чого все починається”, анонсують захід.
Перформанс пройде в арт-просторі “Станція Уж” (вул. Швабська, 9) о 18-00. Вхід вільний, за попередньою реєстрацією.
Актори Донецького академічного обласного драматичного театру м.Маріуполь запрошують в театр ляльок Бавка” на виставу “Маленький принц”.
Початок о 18:00.
Коли людські амбіції не мають меж, народжується чудовисько. Він готовий зруйнувати все, аби здобути омріяну корону. Зради, вбивства, маніпуляції — це не просто шлях до трону, це його покликання. Актори Закарпатського музично-драматичного театру запрошують на виставу “Річард ІІІ”.
Початок о 18:00.
У Римо-католицькому Костелі святого Юрія пройде завершальний концерт благодійного фестивалю класичної музики «CON-TEMP TRIO & DRUZI», який проводять артистки Агнеса Бачинська (флейта), Діана Гавата (віолончель) та Катерина Гажо (фортепіано), більш відомі як ансамбль «CON-TEMP TRIO».
Початок о 19:00. Вхід вільний.
Афіша доповнюється…
Зоряна Попович, Varosh
Фото Юлії Ковальової
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