Що подивитися і куди піти в Ужгороді 23-25 травня

Традиційно зібрали для вас афішу події найближчих трьох днів — нудьгувати буде ніколи. Буде онлайн-воркшоп, презентація детективу, вистави та концерти класичної музики, які впродовж місяця проводять артистки Con-TEMP Trio.

23 травні (п’ятниця)

Воркшоп «Інструменти Big Data та AI для аналізу соціальних мереж»

На онлайн-воркшоп «Інструменти Big Data та AI для аналізу соціальних мереж (на матеріалі комунікацій Закарпаття)» запрошують студенти 2 курсу спеціальності «Прикладна лінгвістика» факультету міжнародних економічних відносин УжНУ.

Обговорять, як сучасні цифрові технології (Big Data, AI) поєднуються з лінгвістичними методами (контент- та дискурс-аналізи). Особливу увагу приділять актуальним темам у комунікаціях Закарпаття: мовне питання (закарпатський діалект); релігійне питання (ПЦУ vs УПЦ МП); русинське питання; ставлення до ВПО; дозвілля під час війни. Початок о 10:00. Деталі участі у посиланні вище. Словаки Ужгородщини святкуватимуть у скансені День міжнаціональної злагоди В Ужгородському скансені Закарпатське товариство словацьких жінок “Довіра” святкуватиме День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. На святкування зберуть колективи з Середнього, Анталовців, Гути. сподіваємося побачити словаків з Великого Березного. Запрошують охочих приходити з 14-ї години на гостину, співанки та словацькі традиції. Лекція «Сім фактів про серійних вбивць, які не покажуть в кіно» та презентація книги Книгарня «Є» (просп.Свободи, 40) та письменниця Ярина Вовк запрошують вас відвідати лекцію «Сім фактів про серійних вбивць, які не покажуть в кіно» та презентацію книжкової новинки — приквелу роману «Не плач, моя красуне» — «В утробі хижака». Під час лекції, яка побудована на доказовій базі з кримінології, криміналістики і кримінальної психології, ви почуєте реальні факти з життя і діяльності серійних вбивць і порівняєте з тим, як їхні образи демонструються в поп-культурі. Початок о 18:30. Таємна математика відносин Про базові енергії, які впливають на відносини, рішення та спілкування конфлікти і стрес розповість на зустрічі в Жіночому клубі “Натхненна” коуч Ольга Агафонова. Вона допоможе розрахувати вашу формулу енергій і зрозуміти себе — чого ти насправді хочеш і як це проявляється; побачити, чому з деякими людьми — легкість, а з іншими — постійні “граблі”; навчитися будувати стосунки з повагою до себе і до відмінностей іншої людини. Початок о 18:30 в просторі клубу (вул. Швабська, 68 (каб. 205)) Участь: 400 грн. Кількість місць обмежена! Запис за номером 098-448-07-67. Вистава “Крок від любові” Драму за п’єсою М. Старицького покажуть актори на сцені Закарпатського муздрамтеатру. Юнак Василь опиняється поміж двох світів. В одному з них Галя – добра, спокійна та чуйна. В іншому Аза, яка ніколи не поступається своїм. Приходьте побачити, що саме – любов чи ненависть – призведе до фатальних наслідків. Початок о 18:00.

24 травня (субота)

Хвилина мовчання

На площі Корятовича біля “Зеленого базару” вранці, о 8:50, небайдужі зберуться на загальнонаціональну хвилину мовчання, щоб ушанувати пам’ять загиблих воїнів.

“Якщо ви хочете вшанувати памʼять загиблих воїнів, ви можете принести їхні фото або написати плакат із їхніми цитатами. Це організовано, бо памʼять жива, доки про людину памʼятають, а також, щоб показати, що Хвилина мовчання може бути персоналізована”, — кажуть організатори.

“Котик і Півник” у “Бавці”

Вистава Закарпатського академічного обласного театру ляльок за п’єсою Олександра Олеся «Котик і Півник» — про взаємодопомогу та справжню дружбу, яка перевіряється в біді.

Вистава почнеться об 11:00 та 13:00.

Вистава для дітей “Бременські музиканти”

Малечу запрошують до музично-драматичного театру на захоплюючу подорож у чарівне королівство, в якому розгортається історія кохання, дружби та вірності своїм бажанням.

Початок о 12:00.

Щасливий вікенд

Відкрито реєстрацію на одноденний екскурсійно-анімаційний тур Ужгородом для дітей військовослужбовців віком 8-12 років.

У програмі: анімаційно-розважальна програма «Тимбілдинг й лазертаг пригоди»; екскурсія-пригода в екзотаріум «Акваріум», малечі допомагатимуть долати страхи й упередження; творчий майстер-клас з розмальовуванням футболок власними авторськими принтами; пізнавальна краєзнавча квест-екскурсія в Ужгородському cкансені.

Тривалість: 10:00 – 18:00. Безкоштовно! Реєстрація відбувається за посиланням.

Майстер-клас з інкрустації чашок стразами

Охочих створити унікальну чашку, яка буде радувати кожен день запрошують на майстер-клас для новачків. Учасницям гарантують особистий підхід і допомогу на кожному етапі.

Початок о 14:00 за адресою вул. Митрака, 6. Вартість — 500 грн. Всі матеріали та інструменти включені.

“Маріупольська драма”

В театрі ляльок “Бавка” актори Донецького академічного обласного драматичного театру м.Маріуполь пропонують провести 60 хвилин максимально напружених епізодів, об’єднаних у цілісну історію, глядач якої стає безпосереднім учасником тієї реальності. У виставі-сторітелінгу «Маріупольська драма» ви зустрінетесь з акторами, які під час бомбардування перебували в театрі та почуєте їхні історії з перших уст…

Текст — Олександр Гаврош за розповідями акторів.

Початок о 18:00.

Вистава “Венера в хутрі”

На Малій сцені муздрамтеатру покажуть містичний трилер-комедію, де реальність змінюється зі швидкістю світла. Дві душі – Томас і Ванда. А між ними – Венера, богиня Кохання. Прагнення фізичного контакту, гіпнотизм потаємних жадань… Ця вистава здатна пробудити природні інстинкти та оголити найщиріші емоції.

Початок о 19:00.

Концерт “Шлях до мелодії”

Твори Золтана Алмаші для віолончелі соло лунатимуть в Ужгородському греко-католицькому Катедральному собор (пл.Бачинського, 1). Золтан Алмаші виступить зі своєю сольною програмою в рамках благодійного фестивалю класичної музики «CON-TEMP TRIO & DRUZI».

Його, нагадаємо, впродовж травня проводять артистки Закарпатської обласної філармонії — Агнеса Бачинська (флейта), Діана Гавата (віолончель) та Катерина Гажо (фортепіано), більш відомі як ансамбль «CON-TEMP TRIO».

Початок о 19:00. Вхід вільний.

25 травня (неділя)

Хода на підтримку військовополонених

Щонеділі на площі Петефі збираються небайдужі ужгородці, щоб ходою нагадати містянам про військовополонених. Долучитися до акцій з підтримки військовополонених можуть всі охочі. Це соціальна ініціатива, спрямована на формування спільноти підтримки та покликана показати, що в усіх куточках України та світу люди готові виходити й говорити за тих, хто, перебуваючи у полоні, позбавлений можливості говорити сам за себе.

Люди зберуться на 12:00 на площі Петефі, пройдуть Київською набережною, через Транспортний міст по Липовій алеї вийдуть на Театральну і повернуться на Петефі.

Вистава для дітей “Таємниця маленької Сови”

Захопливу історію маленької Сови, яка дізнається багато цікавого про себе та Всесвіт, вступає в боротьбу з підступним Пацюком, заводить дружбу з котом-Піратом та багато інших пригод можна побачити на виставі «Таємниця маленької Сови», п’єсу до якої написали Ніна Малишка і Наталія Орєшнікова.

Вистава почнеться об 11:00 та 13:00.

Виступ плейбек-театру “Станція Уж”

Охочих запрошують на плейбек-перформанс від театру “Станція Уж”, що відбудеться в рамках великого проєкту за участі 5 міст: Вінниці, Дніпра, Львова, Києва та Ужгорода. Це буде вечір чесності, підтримки та спільного дослідження того, про що часто мовчать — але що можна змінювати разом, — кажуть організатори.

“Гендернозумовлене насильство — це насильство, вчинене проти людини саме через її гендер. Його прояви — від “жартів” і обмежень до реальної небезпеки. І щоб змінити щось глобально, варто навчитися помічати те, з чого все починається”, анонсують захід.

Перформанс пройде в арт-просторі “Станція Уж” (вул. Швабська, 9) о 18-00. Вхід вільний, за попередньою реєстрацією.

Вистава “Маленький принц”

Актори Донецького академічного обласного драматичного театру м.Маріуполь запрошують в театр ляльок Бавка” на виставу “Маленький принц”.

Нова постановка «Маленького принца» — це спільний проєкт відновленого Донецького драмтеатру та румунського Teatrul Ton Bulandra Targoviste. Історія, знайома з дитинства, звучить по-новому, щиро й болісно актуально. Це не просто казка про зорі, пусте

Початок о 18:00.

Вистава “Річард ІІІ”

Коли людські амбіції не мають меж, народжується чудовисько. Він готовий зруйнувати все, аби здобути омріяну корону. Зради, вбивства, маніпуляції — це не просто шлях до трону, це його покликання. Актори Закарпатського музично-драматичного театру запрошують на виставу “Річард ІІІ”.

Початок о 18:00.

Гала-концерт учасників фестивалю “Українські фрески”

У Римо-католицькому Костелі святого Юрія пройде завершальний концерт благодійного фестивалю класичної музики «CON-TEMP TRIO & DRUZI», який проводять артистки Агнеса Бачинська (флейта), Діана Гавата (віолончель) та Катерина Гажо (фортепіано), більш відомі як ансамбль «CON-TEMP TRIO».

Початок о 19:00. Вхід вільний.

Афіша доповнюється…

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Юлії Ковальової

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