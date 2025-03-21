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Волонтери здійснили весняне кронування на чайній плантації під Мукачевом

21 Березня 2025 50

Мукачівський туризмознавець Максим Адаменко з киянином Максимом Малигіним, який опікується унікальною чайною плантацією поблизу Мукачева, провели традиційне весняне кронування чайних кущів на горі Жорнина.

Як розповів у коментарі Varosh Максим Адаменко, такі роботи традиційно проводять навесні, аби сформувати крону кущів і забезпечити зміцнення їх кореневої системи.

«Кронування передбачає підрізання гілок кущів, які виросли понад визначену висоту, з тим, аби укріплялися нижні гілки й давали нові пагони. Це також зміцнює кореневу систему куща, щоб потім рослина могла легше перезимувати у холодний період», – пояснив Максим Адаменко.

За його словами, завдяки правильному підрізанню формується й потрібна кулеподібна форма чайного куща. Здійснювати його необхідно відповідно до технології та за спеціальними правилами.

«Працювали близько 4 годин, час до часу сіяв дощик. Забивали вздовж ряду залізні штирі, натягували мотузку на висоті 65 метрів – це той рівень, на який треба було кущі підрізати. Там, де з гілками не справлявся спеціальний механізований кущоріз, доводилося працювати звичайними ручними ножицями. Зараз навесні відбуватиметься вигонка нових пагонів, за рік гілки виростають десь на 30-60 см. Тому треба їх підрізати вчасно, аби формувати кулеподібну форму», – розповів Максим Адаменко.

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Максим Адаменко під час робіт на чайній плантації

В описах грузинських фахівців, які закладали плантацію під Мукачевом у радянський період, зазначається, що крона висаджених чайних кущів на локації може досягати при потрібному догляді до 2 метрів. За словами Максима Адаменка, нині ж кущі на плантації виросли заввишки близько 1,5 м.

Зрізані з кущів гілочки волонтери мають намір надіслати в одну з агрофірм, з якою мають попередню домовленість. Там фахівці спробують у теплиці черенкувати й проростити нові рослини чаю. Великих очікувань з цього наразі немає, каже Максим Адаменко. Так, у 2021 році волонтери вже намагалися пророщувати черенкуванням чайні кущі, але тоді зі 100 саджанців прийнялося лише 2.

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Також чоловік розповів, що минулого року пізньої осені на плантації було дуже багато цвіту й насіння. Тож завітавши тоді на локацію, він підсадив на пусті ділянки зібране насіння.

«За кілька тижнів побачимо: а раптом щось і проросте. Хоча знову ж таки, особливих сподівань немає, бой чай – дуже капризна рослина. Тож будемо бачити», – сказав Максим Адаменко.

Принагідно нагадав, що рвати листя й викопувати кущі на плантації – це не лише знецінення зусиль ентузіастів, які власними силами доглядаються за об’єктом. Для приготування чаю потрібний спеціальний непростий процес ферментації, а викопаний кущ на іншому місці просто не приживеться.

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Максим Малигін під час робіт на чайній плантації

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото Максима Адаменка

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