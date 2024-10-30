Володимир Зеленський в Ужгороді зустрівся з представниками релокованого бізнесу

Президент України Володимир Зеленський відвідав Ужгород. В рамках візиту він зустрівся з представниками релокованого бізнесу, що працює на Закарпатті та який може підтримати наша економічна платформа «Зроблено в Україні», йдеться в повідомленні ОВА.

На зустрічі з президентом було багато представників релокованого бізнесу з Харкова, Мелітополя, Дніпра та Нікополя.

“Дуже важливо, що підприємства й працівники залишаються в Україні, зберігають робочі місця та допомагають Україні зберігати стійкість у цей час. Головні питання, які обговорили, – підтримка підприємств, кредитні програми, енергозабезпечення та багато іншого”, — сказав президент.

Наразі візит триває.

Новина доповнюється.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: скрин з відео Закарпатської ОВА

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